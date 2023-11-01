На какой западной технике сражались советские войска в Великой Отечественной?

Более всего Советский Союз был благодарен союзникам за поставки грузовиков и автомобилей. Своих надежных и мощных транспортных средств Красной армии катастрофически не хватало.

В ходе Великой Отечественной войны США, Великобритания и Канада в качестве военной помощи передали СССР десятки тысяч единиц разнообразной военной и гражданской техники: танки, бронетранспортеры, истребители и бомбардировщики, корабли, мотоциклы, грузовики и армейские автомобили.

Более всего СССР был благодарен союзникам за грузовики «Студебеккер» и армейские автомобили «Виллис». Учитывая плачевную ситуацию с транспортом в Красной армии, они стали для нее настоящим спасением.

Хотя западная военная техника не стала основной ударной силой Красной армии, она внесла свой значительный вклад в достижение победы над нацистской Германией на Восточном фронте.

Танки

Советский танк «Валентайн». Архивное фото Архивное фото

Западные союзники поставили Советскому Союзу более десяти тысяч танков в ходе войны: британские «Матильды», «Кромвели», «Тетрархи», «Черчилли» и «Валентайны», американские «Шерманы», «Стюарты» и «Ли». Они сражались с немцами под Москвой, в Сталинграде, на Курской дуге и в Берлине.

В Красной армии западную бронетехнику ценили за высокий уровень комфорта, которого так недоставало советской. Вместе с тем с надежностью и боевыми качествами некоторых танков союзников далеко не всегда все было гладко.

Советские танки «Шерман». Архивное фото Архивное фото

Более всего советским танкистам пришлись по душе приземистые британские «Валентайны» и высокие американские «Шерманы», которые сочетали высокую боеспособность с комфортными условиями для экипажей. Эти боевые машины и составили львиную долю от всех поставок бронетехники в СССР.

Более подробно о том, как Красная армия воевала на западных танках, вы можете прочитать здесь.

Истребители

Капитан Сгибниев у своего истребителя «Харрикейн». Архивное фото Архивное фото

Около четырнадцати тысяч истребителей прибыли в Советский Союз из США и Великобритании в годы войны. Далеко не все из них, однако, были ценным приобретением. Многие западные самолеты оказались устаревшими и не могли на равных биться против новейших немецких «Мессершмиттов».

Так, восемь пулеметов британского «Харрикейна» оказались столь бесполезны, что нацисты даже отправили советской стороне ехидное послание с просьбой «не царапать краску на немецких крыльях». Вооружение пришлось менять на советское.

Александр Покрышкин у своей «Аэрокобры». Архивное фото Архивное фото

Американская «Аэрокобра», напротив, пришлась советским летчикам по душе. Ведущие асы ВВС Красной армии, Григорий Речкалов и Александр Покрышкин, одержали на этом истребителе большинство своих побед.

Более подробно о том, как Красная армия воевала на западных истребителях, вы можете прочитать здесь.

Бомбардировщики

Советские бомбардировщики А-20. Игорь Бубин Игорь Бубин

Западные союзники поставили Советскому Союзу около трех тысяч семисот бомбардировщиков. Львиную долю среди них составили самолеты производства США, а вот британских машин набралось всего лишь два десятка.

Советские летчики крайне высоко оценили эффективные, комфортабельные и легкие в управлении американские А-20 и B-25. Они отлично проявили себя в советской фронтовой и морской авиации, а также в авиации дальнего действия.

Британские бомбардировщики «Хэмпден» и «Херефорд». Imperial War Museum Imperial War Museum

Совсем другая ситуация сложилась с британскими «Хэмпденами». «Это — "гробы", — высказывался о них летчик Алексей Гусев. — На них летать было страшно. К ним страшно было даже подходить…»

Бронетранспортеры

Советский бронетранспортер «Скаут». Аркадий Шайхет Аркадий Шайхет

Во время войны против нацистской Германии у Красной армии не было своих собственных бронетранспортеров — в СССР они практически не разрабатывались. Тогда на выручку пришли западные союзники.

США и Великобритания поставили в СССР больше шести тысяч бронетранспортеров. И если полугусеничные М2, М5 и М9 в основном использовались для буксировки артиллерийских орудий, британские «Универсалы» и американские М3А1 «Скауты» активно применялись в разведывательных рейдах, захвате важных переправ и преследовании отступающих немецких войск.

Советский бронетранспортер «Универсал». Архивное фото Архивное фото

Надежные, удобные и хорошо вооруженные американские «Скауты» стали наиболее любимыми бронетранспортерами в Красной армии. Именно они часто охраняли автомобили крупнейших советских военачальников.

Более подробно о том, как Красная армия воевала на западных бронетранспортерах, вы можете прочитать здесь.

Корабли

Советский торпедный катер «Bocnep». Ревякин Ф.П. Ревякин Ф.П.

Союзники также поставили Советскому Союзу более 500 больших и малых охотников за подводными лодками, тральщиков, десантных и сторожевых кораблей, торпедных катеров, буксиров, танкеров и грузовых судов. Они сыграли важную роль ходе боевых действий против немцев на Балтийском, Северном и Черном морях и против японцев на Тихом океане.

В условиях потери основных предприятий судостроительной судостроительной промышленности на Украине западные поставки стали важнейшим источником пополнения надводных сил ВМФ СССР. К тому же большинство американских и британских судов отличалось высокими характеристиками и были оснащены оборудованием, не имеющим аналогов в Советском Союзе.

Отправка торпедных катеров фирмы Элко из Нью-Йорка в СССР. Общественное достояние Общественное достояние

Тем не менее, не вся западная техника вызывала у советского командования восторг. Так, в разговоре с председателем судостроительной компании «Хиггинс Индастриаз» о типах американских торпедных катеров инженер контр-адмирал Александр Якимов сказал: «Личный состав ВМФ оценивает получаемые торпедные катера: "Воспер" — так себе, "Хиггинс" — хорошие, "Элко" — отличные».

Автомобили

БM-13 «Катюша» на базе «Студебеккера». ТАСС ТАСС

На начало вторжения вермахта в СССР ситуация с транспортом в советских Вооруженных силах была довольно плачевной. Автомобилей остро не хватало, а имевшиеся не отличались выдающимися техническими характеристиками.

Из-за океана в Советский Союз прибыло около 400 тысяч грузовиков, тягачей, ремонтно-эвакуационных и армейских автомобилей, а также автомобилей-амфибий. Здесь их ценили за надежность, комфорт, легкое и удобное управление, мощные двигатели и высокую проходимость.

Советские военачальники в «Виллисе», 1942 г. Министерство обороны РФ Министерство обороны РФ

Самым массовым (около 200 тысяч) и любимым американским грузовиком в Красной армии стал «Студебеккер». «ЗИСы были двухосными, глохли, если дорога плохая. А “Студебеккеры” — это ж вездеходы, там и передние, и задние колеса были ведущими. Они и более маневренными были», — вспоминал лейтенант минометного дивизиона Павел Гуревич.

Другим любимцем советских солдат стал армейский автомобиль «Виллис». Благодаря хорошей скорости (105 км/ч), маневренности и малым габаритам, обеспечивающим легкую маскировку, он пользовался большой популярностью среди командного состава и разведчиков.

Более подробно о том, как Красная армия воевала на западных автомобилях, вы можете прочитать здесь.

Мотоциклы

Советские военнослужащие с мотоциклом «Харлей-Дэвидсон». Евгений Халдей/Sputnik Евгений Халдей/Sputnik

Довольно плохо ситуация в Красной армии к началу войны обстояла и с военными мотоциклами. Их катастрофически не хватало, а наладить эффективное производство в условиях эвакуации промышленности в Сибирь не получалось.

СССР выручили западные союзники. Среди всех направленных США и Великобританией моделей самым удачным оказался «Харлей-Дэвидсон» WLA-42. В количестве 21 тысячи единиц он стал и самым массовым военным мотоциклом Красной армии.

Американский боевой «железный конь» отличался надежностью, долговечностью, высоким качеством деталей, большой грузоподъемностью, комфортабельностью, мощным мотором и терпимостью к низкосортному бензину. Неуверенно чувствуя себя на бездорожье, на шоссе он разгонялся до 110 км/ч.

Более подробно о том, как Красная армия воевала на «Харлей-Дэвидсон», вы можете прочитать здесь.