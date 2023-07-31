На каких западных танках сражалась Красная армия в Великую Отечественную

Советские военнослужащие ценили танки союзников за высокий уровень комфорта. Однако к боевым качествам и надежности боевых машин у них были большие вопросы.

В ходе Великой Отечественной войны СССР получил от западных союзников в качестве военной помощи более 10,5 тыс. танков. Около 6 тыс. поставили американцы, 4,5 тыс. – Великобритания и Канада.

Западная бронетехника не стала основной ударной силой Красной армии (одних только Т-34 СССР произвел более 65 тыс. штук). Тем не менее она внесла свой вклад в достижение победы над нацистской Германией.

«Матильда»

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Британский пехотный (предназначенный для штурма укрепленных позиций) танк Мk.II «Матильда» поступил в СССР в количестве 900 единиц. По лобовой броне он даже превосходил советский тяжелый КВ-2 (78 мм против 75 мм), который немцы прозвали «русским монстром».

Советские танкисты ценили этот британский танк за надежность работы дизельного двигателя и коробки передач, за комфорт и простоту в управлении. Хотя далеко не все военнослужащие Красной армии остались им довольны.

«“Матильда” – это была просто огромная мишень! – сокрушался танкист Николай Железнов. – Броня у нее была толстая, а вот пушка – всего 42 мм да еще с допотопным прицелом. Танк в целом был неуклюжий, неманевренный… едва-едва справлялся с тем, чтобы двигаться со скоростью 25 км/ч и то только по шоссейной дороге, а по проселку – и того меньше!»

К началу 1943 года стало ясно, что «Матильда» уже не отвечала современным требованиям, и СССР отказался от ее поставок. Mk.II еще использовались в ходе Курской битвы и последовавших за ней крупномасштабных наступательных операций, но в следующем году в советских танковых частях их практически не осталось.

«Валентайн»

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Британский пехотный танк «Валентайн» стал самой массовой бронированной боевой машиной, поставленной в СССР из Туманного Альбиона. В распоряжении Красной армии оказалось свыше 3300 единиц восьми модификаций этого танка.

Первые «Валентайны» появились в Красной армии в конце 1941 года и приняли участие в контрнаступлении под Москвой, хорошо проявив себя в условиях русской зимы. В ходе битвы за Кавказ приземистые британские танки стали одними из основных в советских войсках – сказалась близость фронта к маршруту в Иране, по которому шли военные поставки от союзников.

«Мотор работает бесшумно – положите руку на борт и не услышите, что он работает», – вспоминал танкист Михаил Котлов. Некоторые советские военнослужащие полагали, что именно за счет своей бесшумности вооруженный 57-мм пушкой «Валентайн» даже мог незаметно подкрасться к тяжелому немецкому «Тигру» и пробить его борт.

«Черчилль»

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Всего за годы войны Великобритания направила в СССР свыше 300 пехотных танков Mk.IV «Черчилль», однако до места назначения добралось только 253. Остальные погибли в водах Северного Ледовитого океана вместе с транспортными кораблями союзников.

Танк выделялся мощной лобовой броней до 102 мм (в поздних модификациях – до 152 мм), но был довольно «сырым». Советским специалистам пришлось исправлять ряд существенных дефектов двигателя и орудия, а также адаптировать танк к зимним условиям, к которым тот оказался совершенно не готов.

Тем не менее «Черчилль» стал одним из основных тяжелых танков Красной армии в ходе Курской битвы, участвовал в освобождении Украины, Прибалтики и боях с финской армией в Карелии. К концу войны в действующих частях этих танков числилось всего три штуки.

«Стюарт»

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По своим характеристикам названный в честь генерала эпохи Гражданской войны в США Джеба Стюарта М3 «Стюарт» превосходил многие советские легкие танки. Тем не менее особой популярностью в советских войсках эта боевая машина не пользовалась.

«Он был неудобен для экипажа в первую очередь тем, что внутри очень тесно, не развернуться, это мешало в бою, – вспоминал танкист Николай Вершинин. – Если командир танка садился на свое место, то мне как башнеру повернуться совершенно невозможно, поэтому экипажи решили сажать без командиров».

СССР получил более 1200 «Стюартов». Они воевали практически на всех участках советского-германского фронта, особенно хорошо проявив себя в ходе битвы за Кавказ.

«Тетрарх»

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Британская армия применяла легкий танк Mk.VII «Тетрарх» в ходе высадок на Мадагаскаре в мае 1942 года и в Нормандии в июне 1944 года. Семитонную боевую машину доставляли до пункта назначения с помощью десантных планеров типа «Гамилькар».

В Советском Союзе «Тетрархам» не пришлось участвовать в воздушно-десантных операциях. Два десятка этих танков ограниченно использовалось в ходе битвы за Кавказ, а затем привлекалось для сопровождения автоколонн и охраны мостов. Из-за слабой брони (до 16 мм) ценной боевой единицей в Красной армии Mk.VII не считался.

«Шерман»

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«Это лучший американский танк, который принимал участие в войне. Там и двигатель хороший, и броня хорошая, и оружие хорошее», – так советский танкист Петр Куревин отзывался о среднем танке M4 «Шерман». СССР получил около 4 тыс. этих боевых машин, в основном дизельной модификации M4A2.

Названный в честь генерала Гражданской войны в США Уильяма Шермана танк стал одним из наиболее любимых в Красной армии, не в последнюю очередь благодаря высокому уровню комфорта. «В наших танках все приходилось делать вручную: и башню поворачивать, и пушку наводить, а в “Шермане” все электрическое», – утверждал танкист Владимир Головачев.

По своим боевым характеристикам оснащенный 76 мм пушкой американский танк (модификация M4A2(76)W) примерно соответствовал знаменитому советскому Т-34-85. Если повезет, он пробивал броню тяжелого немецкого «Тигра» даже на дальней дистанции. Минусом была высота танка, которая делала его хорошей мишенью.

«Шерманы» приняли участие в важнейших военных операциях 1944–1945 годов, включая битву за Берлин. После победы в Европе эти «американцы» отправились на Дальний Восток сражаться против японской Квантунской армии.

«Кромвель»

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Британских крейсерских (предназначенных для скоростного прорыва в тыл противника) танков Красная армия практически не получила. В СССР прибыли лишь шесть единиц Mk.VIII «Кромвель».

Проведенные осенью 1944 года в Подмосковье испытания показали, что британский танк почти по всем параметрам уступал «Шерману». Кроме того, у советских специалистов возник ряд вопросов к конструкции его корпуса и башни. Последняя на удивление оказалась крайне неудобной для экипажа.

В конечном итоге от поставок названной в честь видного деятеля английской революции боевой машины в СССР решили отказаться.

«Ли»

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Американский средний танк М3 «Ли» прибыл в СССР весной 1942 года. В общей сложности советские войска получили около тысячи этих боевых машин.

В Красной армии названный в честь знаменитого генерала Гражданской войны Роберта Ли танк ценили за высокий уровень комфорта – внутри без всяких неудобств мог разместиться экипаж из шести-семи человек. Вентилятор мотора генерировал благоприятную температуру и поддерживал циркуляцию чистого воздуха. М3 был прост в управлении и отличался плавным ходом.

На этом, однако, плюсы заканчивались. «Ли» неуверенно чувствовал себя на узких дорогах, часто слетая в кювет. У него было две пушки (75 мм и 37 мм), но их расположение больше подходило для самоходной артиллерийской установки, которая призвана решать другие задачи. Кроме того, броня танка была низкого качества и не могла противостоять крупнокалиберным орудиям противника.

«Танки, конечно, высокие, на резино-металлических гусеницах. Эта гусеница бесшумная почти, но как гололед или замерзший грунт – все, танк буксует и раскачивается. Вторым недостатком был бензиновый двигатель, работавший на бензине М-70 с добавкой этиловой жидкости – легко танки горели», – рассказывал танкист Николай Климов.

Прозванные советскими танкистами «братскими могилами на семерых» М3 «Ли» действовали на Восточном фронте до конца 1943 года, пока не были полностью вытеснены «Шерманами».