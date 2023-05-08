Как Советский Союз победил в Великой Отечественной войне

За победу в самом страшном вооруженном конфликте в истории человечества СССР пришлось заплатить высокую цену. Погибли более 27 миллионов его жителей, буквально выжженными оказались огромные пространства от Балтики до Черного моря.

К схватке против Советского Союза нацистской Германии удалось привлечь людские и материальные ресурсы практически со всей Европы. Вместе с вермахтом против Красной армии сражались итальянские, румынские, венгерские и финские войска, воинские контингенты из Испании, Словакии и Хорватии, добровольцы из оккупированных Франции, стран Бенилюкса и Скандинавии.

Несколько раз в течение войны СССР находился на грани военной катастрофы. Осенью 1941 года немцы стояли у ворот Москвы, летом 1942 года были в шаге от того, чтобы почти полностью лишить страну «крови войны» – нефти.

Лишь после триумфа в Сталинградской битве Советской Союз смог вздохнуть более спокойно. Тем не менее ему предстояло вынести еще два с половиной года кровопролитной войны.

В наших материалах вы узнаете, как Красная армия шла к своей блистательной победе, какие тяжелые уроки ей пришлось выучить на этом пути, какие судьбоносные битвы разворачивались на территории СССР, Восточной, Южной и Центральной Европы, какими их видели высокопоставленные военачальники и простые солдаты противоборствующих сторон.

1941 год: Катастрофа советских войск и крах немецкого блицкрига

Немецкие войска в ходе битвы за Москву Getty Images Getty Images

22 июня 1941 года в 4 часа утра войска нацистской Германии в рамках операции «Барбаросса» вторглись на территорию Советского Союза, развивая наступление в направлении трех главных городов страны: Москвы, Ленинграда и Киева. Противнику удалось добиться практически полной оперативной и тактической внезапности своего наступления.

Катастрофические проблемы с наличием радиосвязи в войсках, плохой организацией работы штабов и управления войсками, слабая слаженность подразделений, отсутствие у них боевого опыта и ошибки советского командования привели к тяжелым поражениям Красной армии.

Советские зенитные расчеты в Москве Наум Грановский/Sputnik Наум Грановский/Sputnik

Несмотря на ожесточенное сопротивление советских войск, вермахт неумолимо продвигался вперед: 24 июня был захвачен Вильнюс, 28 июня — Минск, 1 июля немцы взяли Ригу, 8 сентября замкнулось кольцо блокады вокруг Ленинграда, а 15-го числа того же месяца образовался крупный «котел» вокруг Киева. Казалось, ничто не мешает немцам взять Москву, однако на подступах к столице их ждало полное фиаско.

В этой статье вы можете подробно прочитать о том, как СССР пережил первый год войны и как, претерпев страшную катастрофу, Красная армия все-таки смогла остановить немецкий блицкриг.

1942 год: СССР на грани поражения

Женщина плачет на развалинах родного села, сожженного нацистами Олег Кнорринг/Sputnik Олег Кнорринг/Sputnik

В результате внезапного масштабного контрнаступления советских войск под Москвой ошеломленный противник был отброшен от города на несколько сотен километров. Политическое руководство страны решило, что настал момент взять инициативу в войне в свои руки. Однако, как показали последующие события, списывать немцев со счетов было еще рано.

Зимой–весной 1942 года Красная армия попыталась перейти в наступление на всем протяжении фронта, но, распылив силы, добилась лишь ограниченных успехов. Несмотря на то что немцы были вынуждены частично оставить свои позиции, они сохранили важный плацдарм в районе Ржева, с которого вермахт все еще мог угрожать Москве, отразили попытки деблокировать Ленинград и удержали большую часть Крымского полуострова.

Немецкие войска ведут наступление в Сталинграде Getty Images Getty Images

Майское наступление в районе Харькова и вовсе завершилось для СССР катастрофой – в «котле» оказались около 200 тыс. советских солдат. Во многом из-за этого поражения немецкий блицкриг на юге страны получил вторую жизнь.

О том, как вермахт совершил стремительный бросок к Волге, чуть не лишил Советский Союз большей части его нефтяных месторождений и как немецкие войска втянулись в кровопролитную схватку за Сталинград, читайте в нашем материале.

1943 год: Великий перелом

Реактивные установки залпового огня наносят удар по врагу во время Сталинградской битвы в октябре 1942 года Георгий Зельма/Sputnik Георгий Зельма/Sputnik

В ходе Сталинградской битвы Красная армия смогла превратить намечавшееся поражение в блистательную победу. Она не только уничтожила крупную немецкую группировку, но и подвергла сокрушительному разгрому итальянских, румынских и венгерских союзников нацистов.

Теснимые советскими войсками, немцы отступили с берегов Волги, Кавказа (навсегда распрощавшись с мечтой о советской нефти) и оставили Ржевский выступ, окончательно сняв угрозу Москве. Кроме того, воспользовавшись ситуацией, Красная армия наконец-то прорвала блокаду Ленинграда.

Курская дуга Иван Шагин/Sputnik Иван Шагин/Sputnik

После того как весной советско-германский фронт стабилизировался, стороны начали готовиться к решающей схватке в районе Курской дуги. Предпринятая здесь летом наступательная операция «Цитадель» стала последней попыткой Гитлера вернуть инициативу в войне на Восточном фронте.

В нашей статье вы можете прочитать, как Красная армия одержала важнейшую победу в Курской битве и на плечах сломленного противника устремилась на запад, освобождая от захватчиков свою территорию.

1944 год: Блицкриг по-советски

Донбасская стратегическая наступательная операция Красной армии Яков Рюмкин/Sputnik Яков Рюмкин/Sputnik

После триумфа под Курском советские войска было уже не остановить. В начале 1944 года они окончательно сняли блокаду Ленинграда, к весне завершили освобождение Крыма и почти всей правобережной Украины. 26 марта красноармейцы вышли на государственную границу СССР с Румынией.

Летом 1944 года Красная армия продемонстрировала вермахту, что хорошо усвоила горькие уроки 1941 года и теперь сама может эффективно использовать стратегию блицкрига. 23 июня, почти спустя три года после начала вторжения Германии в СССР, началась Белорусская наступательная операция, также известная как операция «Багратион».

Советские штурмовики Ил-2 Марк Редькин/ТАСС Марк Редькин/ТАСС

Всего за два месяца Красная армия стремительно продвинулась на запад на 550–600 км, уничтожив 17 немецких дивизий и освободив всю территорию Белоруссии и значительную часть Восточной Польши. Общие немецкие потери составили около полумиллиона солдат.

О том, как советские войска приступили к освобождению Восточной Европы, как по Москве прошли парадом 57 тыс. пленных немецких солдат и офицеров и как СССР лишил Гитлера его финских, румынских и болгарских союзников, читайте в нашей статье.

1945 год: В «логове фашистского зверя»

Колонна пленных немецких солдат у Бранденбургских ворот 2 мая 1945 года Олег Кнорринг/Sputnik Олег Кнорринг/Sputnik

Начало последнего года Второй мировой войны Красная армия встретила, ведя тяжелые городские бои в Будапеште, готовясь к освобождению Варшавы и к наступлению в Восточной Пруссии. Сильно потрепанный в 1944 году противник все еще сохранял относительно высокую боеготовность. Несмотря на потерю важных промышленных регионов и почти всех ключевых союзников, немцы были готовы биться до конца.

В начале февраля в ходе Висло-Одерской операции войска 1-го Белорусского фронта маршала Георгия Жукова вышли на дальние подступы к Берлину – до столицы Третьего рейха оставалось всего 70 км. Пока шла подготовка к решительному броску на город, немцы предприняли последнее масштабное наступление в ходе войны.

Жители Праги встречают маршала Ивана Конева Анатолий Егоров/Sputnik Анатолий Егоров/Sputnik

Около 400 тыс. немецких и венгерских войск приняли участие в операции «Пробуждение весны» в районе озер Балатон и Веленце в марте 1945 года, но смогли вклиниться в советскую оборону лишь на несколько десятков километров. После провала немецкого наступления дорога на Вену для Красной армии была открыта.

В нашем материале вы можете прочитать, как проходила битва за Берлин, почему после капитуляции Германии в Европе все еще шли масштабные бои и как так получилось, что в это самое время немалая часть советской территории все еще была оккупирована противником.