Как cоветские войска брали Берлин (ФОТО)

Даже когда бои уже шли за рейхстаг, немецкое командование предложило СССР заключить перемирие. Ответ был категоричным – только полная безоговорочная капитуляция.

В начале февраля 1945 года войска 1-го Белорусского фронта под командованием маршала Георгия Жукова вышли на дальние подступы к Берлину. До «логова фашистского зверя» оставалось всего 70 км.

На протяжении последующих нескольких месяцев Красная армия накапливала силы, готовясь к самой важной операции последнего этапа войны. Проводившиеся в это время успешные наступления в Восточной Померании, Венгрии, Словакии и Австрии позволили обеспечить безопасность флангов действовавших на направлении главного удара советских войск.

2-я гвардейская танковая армия в ходе Берлинской наступательной операции Общественное достояние Общественное достояние

Для взятия Берлина СССР сосредоточил группировку численностью около 2 млн человек. Помимо войск Жукова к операции были привлечены 1-й Украинский фронт маршала Ивана Конева, 2-й Белорусский маршала Константина Рокоссовского, 18-я воздушная армия авиации дальнего действия, Днепровская военная флотилия и Балтийский флот. В составе фронтов действовали 1-я и 2-я армии Войска польского.

«Мы решили навалиться на оборонявшиеся войска противника с такой силой, чтобы сразу ошеломить и потрясти их до основания, обрушив на них авиацию, танки, артиллерию и другие виды оружия», – писал Жуков в своих «Воспоминаниях и размышлениях».

Бои за Берлин Александр Устинов/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Защищали столицу Третьего рейха войска групп армий «Центр» и «Висла», а также батальоны народного ополчения фольксштурм общей численностью 800 тыс. человек. Советская группировка превосходила противника в людях и самолетах в два раза, а в артиллерии, танках и САУ – в четыре раза.

Все свои надежды немцы возлагали на мощную глубоко эшелонированную оборону, которую они выстроили от Одера до Берлина. Одним из первых серьезных укрепленных рубежей, который предстояло преодолеть советским войскам, стали высоты в районе города Зеелов. Там было размещены тяжелое вооружение и значительный гарнизон в 100 тыс. человек. Как отмечал маршал Жуков, «глубоко врывшись в землю, особенно за обратными скатами высот, противник мог уберечь свои силы и технику от огня нашей артиллерии и бомбардировок авиации».

Уличные бои Иван Шагин/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

На первом этапе начавшееся 16 апреля советское наступление шло довольно тяжело. Советским войскам приходилось буквально прогрызать немецкую оборону, подавляя ожесточенное сопротивление противника. Зееловские высоты были взяты лишь 18 апреля.

Тем не менее спустя несколько дней танковые соединения 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов набрали темп и стали успешно прорываться через вражеские оборонительные линии, открывая дорогу к германской столице для общевойсковых армий. 20 апреля советская дальнобойная артиллерия впервые открыла огонь по Берлину, своеобразно поздравив тем самым Адольфа Гитлера с днем рождения.

Советские солдаты на Большой Франкфуртской улице Общественное достояние Общественное достояние

Войска Жукова и Конева планомерно охватывали город с севера и юга, беря его в кольцо. Каждый из военачальников готовился первым ворваться в Берлин, но брать столицу в конечном итоге Сталин доверил именно Георгию Константиновичу.

25 апреля западнее Берлина в районе Кетцина войска 2-й гвардейской танковой армии 1-го Белорусского фронта встретились с частями 4-й гвардейской танковой армии 1-го Украинского фронта. Город был полностью окружен, и в ловушке оказались около 200 тыс. солдат вермахта и войск СС, а также бойцов батальонов фольксштурма.

Разрушенный рейхстаг Евгений Халдей/ТАСС Евгений Халдей/ТАСС

Столица Третьего рейха к этому времени представляла собой настоящую крепость. Каждая улица, каждый многоэтажный дом с массивными стенами были превращены в укрепленный район. Немцы активно использовали подземные коммуникации (метро, бомбоубежища, коллекторы и водосточные каналы), чтобы быстро перемещаться из одного квартала в другой и даже неожиданно появляться в тылу советских войск.

Наступление вели штурмовые группы в составе стрелковых подразделений, усиленные артиллерией, танками, САУ и саперами. «Шли медленно вперед, прижимаясь к стенам домов, чтобы хоть один борт уберечь от “фаустников”. Кто на середину улицы выезжал – того сразу поджигали», – вспоминал танкист Иван Маслов. Не меньшую опасность представляли и немецкие зенитки, работавшие не только по советским самолетам, но и по бронетехнике и пехоте.

Бранденбургские ворота Иван Шагин/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Чем ближе к центру города продвигались советские войска, тем ожесточеннее становилось сопротивление немцев. «Многие из защитников города сражались за выживание в надежде, что они смогут достаточно долго сдерживать Советы, чтобы Западные армии оккупировали как можно больше Германии, а возможно, и Берлин. Однако этой надежде не суждено было сбыться», – утверждал офицер 56-го танкового корпуса вермахта Зигфрид Кнаппе.

В день самоубийства Гитлера 30 апреля немецкий гарнизон был рассечен на несколько изолированных групп, начались яростные схватки за рейхстаг. Советские 152-мм и мощные 203-мм гаубицы, прозванные «кувалдами Сталина», били по зданию прямой наводкой. Вечером того же дня красноармейцам удалось установить на крыше первое штурмовое красное знамя.

Бойцы Красной армии на ступенях здания рейхсканцелярии Евгений Халдей/ТАСС Евгений Халдей/ТАСС

Ночью 1 мая в штаб 8-й гвардейской армии генерала Василия Чуйкова под белым флагом прибыла немецкая делегация во главе с генералом Гансом Кребсом, представлявшая новое правительство Германии адмирала Карла Деница. Немцы пытались договориться о перемирии, но получили категорический, совершенно не устроивший их ответ – только безоговорочная капитуляция.

Утром того же дня сержант Михаил Егоров и младший сержант Мелитон Кантария водрузили над рейхстагом штурмовой флаг 150-й стрелковой дивизии, прославившийся в дальнейшем как Знамя Победы. Тем не менее бои в пылающем от разрывов фаустпатронов здании шли до позднего вечера.

Мелитон Кантария и Михаил Егоров Общественное достояние Общественное достояние

2 мая немецкое командование наконец решило, что дальнейшее сопротивление бессмысленно. В половину седьмого утра комендант Берлина генерал Гельмут Вейдлинг отдал приказ остаткам войск городского гарнизона капитулировать.

В ходе Берлинской наступательной операции Красная армия разгромила 70 пехотных, 23 танковых и моторизованных дивизий противника. Безвозвратные потери немцев составили около 100 тыс. человек (советские – 80 тыс.), в плен попали до 480 тыс. человек.

Капитуляция берлинского гарнизона Марк Редькин/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Десятки тысяч военнослужащих Красной армии за проявленные в боях мужество и героизм были награждены орденами, более шести сотен стали Героями Советского Союза. 187 соединениям и частям присвоили почетное наименование «Берлинские».

Взятие столицы Третьего рейха не привело к немедленному окончанию войны. Находившееся на севере Германии новое правительство готово было сдаться американцам и британцам, но не Советскому Союзу. В Австрии и Чехии располагались готовые дать отпор крупные немецкие воинские контингенты.

Более того, даже часть советской территории все еще была оккупирована врагом. В Курляндии (Западной Латвии) продолжала сопротивление прижатая к морю 200-тысячная немецкая группировка, отрезанная от основных сил еще осенью 1944 года.