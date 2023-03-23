Как советские бронепоезда сражались в Великой Отечественной войне (ФОТО)

В начале войны против Германии бронепоездам часто отводилась роль «смертников». Нередко они в одиночку прикрывали отход советских частей с целью задержать противника хотя бы на несколько часов.

Многие страны – участники Второй мировой войны использовали бронепоезда в ходе боевых действий, однако недосягаемым лидером среди них стал СССР. На момент вторжения вермахта 22 июня 1941 года Красная армия и войска НКВД (охранявшие государственную границу и тыл) имели в наличии свыше шести десятков «крепостей на колесах», которые действовали как индивидуально, так и в составе отдельных дивизионов по два-три поезда в каждом.

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Помимо покрытых броней паровозов бронепоезда могли включать бронеплощадки с двумя башнями от танка Т-34, а также с установленными на них артиллерийскими орудиями и пулеметами. Так, к примеру, защищавший Ленинград тяжелый бронепоезд «Сталинец-28» был вооружен четырьмя 100-мм пушками, четырьмя 120-мм минометами, двумя 76-мм зенитными орудиями и 24 станковыми пулеметами «Максим».

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Кроме бронеплощадок с вооружением бронепоезд располагал некоторым количеством вагонов, в которых находились штаб, склады для боеприпасов и материально-технических средств, мастерская, кухня и т. д. Перед началом боевых действий их обычно отцепляли и отводили в тыл на ближайший железнодорожный перегон.

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Бронепоезда в ходе войны должны были оказывать огневую поддержку войскам, сопровождать наиболее важные воинские эшелоны, оборонять ключевые железнодорожные станции и узлы, а также бороться с вражескими десантами. Обладая мощным вооружением, «крепости на колесах» тем не менее имели относительно слабое бронирование и были весьма уязвимы для вражеской артиллерии и бронетехники, а при отсутствии надлежащего количества средств ПВО – и для авиации.

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Начало войны стало настоящим кошмаром для советских бронепоездов, которым нередко приходилось в одиночку прикрывать отступающие части Красной армии. Если противнику удавалось перерезать железнодорожные пути, бронепоезд был обречен: он либо уничтожался, либо взрывался собственным экипажем, чтобы не допустить его попадания в руки противника. Захваченные бронепоезда немцы обычно использовали в контрпартизанской борьбе.

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В 1941–1942 годах СССР потерял 63 бронепоезда, однако постройка новых «крепостей» шла полным ходом с первых дней войны. Далеко не всегда они создавались по единому стандарту – в ход шло все, что попадалось под руку, включая даже устаревшее оружие из музеев.

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Высокую эффективность бронепоезда продемонстрировали в ходе обороны таких городов, как Таллин и Ленинград. Восемь месяцев Севастополь защищал бронепоезд «Железняков», который немцы прозвали «Зеленым призраком». После своих стремительных вылазок он скрывался в недоступном для бомб и снарядов подземном туннеле. Однако 26 июня 1942 года своды туннеля все-таки не выдержали мощного авианалета, и «Железняков» был похоронен в нем вместе с экипажем.

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После Сталинградской и Курской битв в войне наступил коренной перелом, и Красная армия устремилась на запад. Изменилась ситуация и в отношении бронепоездов. Из отчаянных «смертников» они превратились в мощную поддержку наступающих войск. За 1943 год было потеряно всего два поезда, а в 1944 и 1945 годах потерь и вовсе не было.

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После освобождения советской территории бронепоезда приняли участие в боях в Европе, легко перейдя на местную колею. Отлично проявили себя специализированные зенитные бронепоезда, вооруженные 25-мм и 37-мм скорострельными зенитными пушками, а также 12,7-мм зенитными пулеметами ДШК. Стремительно преодолевая огромные расстояния, они эффективно обеспечивали прикрытие наступающих войск от угрозы с неба, пока зенитно-артиллерийские полки еще были в пути.

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Одни из наиболее мощных советских бронепоездов «Козьма Минин» и «Илья Муромец» (с броней до 45 мм) даже смогли дойти до пригородов Берлина. Еще до этих событий «Муромцу» довелось поучаствовать в уникальной дуэли бронепоездов. 4 июня 1944 года в районе города Ковель он уничтожил своего германского визави, которого в Советском Союзе стали по ошибке именовать «Адольфом Гитлером». На самом деле «панцерцуги» Третьего рейха имен не носили.

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За весь период войны советским бронепоездам среди прочего удалось уничтожить 370 танков, 712 автомобилей, 344 артиллерийских орудия и миномета противника, а также сбить 115 немецких самолетов. Два бронепоезда Красной армии и три бронепоезда войск НКВД были награждены Орденом Красного Знамени, десять отдельных дивизионов бронепоездов получили почетные наименования. Правительственной награды удостоился каждый четвертый боец из экипажей «крепостей на колесах».