Как советские войска добивали Германию и Японию в 1945-м (ФОТО)

Маршалы Жуков и Рокоссовский, фельдмаршал Монтгомери в Берлине у Бранденбургских ворот, 12 июля 1945 года

Начало последнего года Великой Отечественной войны Красная армия встретила, ведя тяжелые городские бои в Будапеште, готовясь к освобождению Варшавы и наступлению в Восточной Пруссии, где находился один из важнейших городов Третьего рейха – Кенигсберг.

Сильно потрепанный в ходе боевых действий 1944 года противник все еще сохранял относительно высокую боеготовность. Несмотря на потерю обширных территорий, важных промышленных регионов и почти всех ключевых союзников, немцы были готовы биться до конца.

Советские танкисты в Восточной Пруссии Сергей Косырев/Sputnik Сергей Косырев/Sputnik

12 января началось советское наступление на направлении главного удара – в Польше. К пригородам Варшавы Красная армия вышла еще летом 1944 года, после чего взяла долгую оперативную паузу. 17 января 1945 года при поддержке частей союзного СССР Войска Польского она освободила город.

В ходе дальнейшего развития Висло-Одерской операции советские войска продвинулись на запад на глубину до 500 км, разгромили 35 немецких дивизий, освободили значительную часть Польши и в начале февраля вышли на дальние подступы к Берлину. Командованию вермахта пришлось спешно перебрасывать на защиту германской столицы соединения с других участков фронта, в том числе и с Западного.

«Появление советских войск в 70 километрах от Берлина было ошеломляющей неожиданностью для немцев, – вспоминал маршал Георгий Жуков. – В момент, когда передовой отряд (5-й ударной армии) ворвался в город Кинитц, на его улицах спокойно разгуливали немецкие солдаты, в ресторане было полно офицеров. Поезда по линии Кинитц – Берлин курсировали по графику, нормально действовала связь».

Советские войска ведут бой в окрестностях Варшавы Александр Капустянский/Sputnik Александр Капустянский/Sputnik

Начавшееся практически одновременно с Висло-Одерской операцией масштабное сражение за Восточную Пруссию дорого обошлось Красной армии. Стратегически и идеологически важный регион вермахту удалось превратить почти в неприступную крепость, и уже к концу первого месяца боев во многих советских дивизиях в строю осталось чуть больше половины личного состава.

В конечном итоге вражеская группировка все-таки была рассечена на части и прижата к Балтийскому морю. Советский ВМФ, однако, не смог полностью блокировать немцев, что позволило им оказывать ожесточенное сопротивление почти до начала мая.

9 апреля пал атакованный Красной армией с нескольких направлений Кенигсберг. В плен попали свыше 90 тыс. немецких солдат и офицеров. На допросе комендант города Отто Лаш заявил: «Никак нельзя было предполагать, что такая крепость, как Кенигсберг, столь быстро падет. Русское командование хорошо разработало и прекрасно осуществило эту операцию… Потеря Кенигсберга – это утрата крупнейшей крепости и немецкого оплота на Востоке».

Красная армия входит в Кенигсберг Николай Максимов/Sputnik Николай Максимов/Sputnik

Для того чтобы войска 1-го Белорусского фронта Жукова могли спокойно наступать на Берлин, следовало обезопасить их фланги. В феврале–апреле была разгромлена немецкая группировка в Восточной Померании, 31 марта был взят стратегически важный порт Данциг.

На южном направлении в свою очередь к середине февраля завершилась длившаяся уже много месяцев ожесточенная битва за Будапешт. С потерей венгерской столицы возникла опасность отсечения немецких войск в Югославии, а Красная армия получила возможность развивать наступление в направлении Вены и Праги.

«Тяжело там пришлось, – вспоминал танкист Николай Вершинин бои в Будапеште. – Едешь на танке, на углу остановился и стреляешь по домам, в которых пехота обнаружила огневые точки. Честно скажу, стремились попасть так, чтобы максимально разрушить дом, потому что иначе нельзя было дальше пройти. Все уличные бои слились в какой-то бесконечный однообразный хоровод… Надо сказать, что мы мадьяр не любили, ведь они воевали еще упорнее, чем немцы. Те еще могли отступить под конец войны, а венгры до последнего сражались».

Бои за Данциг Sputnik Sputnik

Утром 6 марта немецкие и венгерские войска начали свое последнее масштабное наступление в ходе Второй мировой войны. Операция «Весеннее пробуждение» проводилась в районе озер Балатон и Веленце и ставила целью отбросить Красную армию от последних крупных месторождений нефти в Западной Венгрии и Австрии.

«На Балатоне наш полк имел колоссальные потери, – вспоминал лейтенант 877-го артиллерийского полка Эдуард Меликов. – На позиции нашей дивизии шли одномоментно 200 немецких танков, и наши гаубицы были выведены на прямую наводку... Это были очень тяжелые бои. Вообще полк за всю войну не потерял столько личного состава, сколько в Венгрии».

Однако уже к 15 марта наступление выдохлось – 400-тысячная группировка смогла продвинуться вглубь советских позиций не более чем на 30 км. Находившаяся на острие главного удара 6-я танковая армия СС потеряла свыше 250 танков и САУ и перестала представлять собой сколько-нибудь значимую боевую силу.

Техника, брошенная немцами в районе озера Балатон Евгений Халдей/Sputnik Евгений Халдей/Sputnik

На следующий день после провала «Весеннего пробуждения» советские войска сами перешли в наступление и стали стремительно продвигаться в направлении Вены. Ожесточенные бои за австрийскую столицу начались 6 апреля и продлились около недели.

«Заводские и фабричные здания немцы оставляли быстро, потому что между ними лежали пустыри, неудобные для обороны, – вспоминал командовавший 62-й гвардейской стрелковой дивизией генерал Иван Мошляк. – А в узких улицах и переулках оказывали сильное сопротивление. Исключением, пожалуй, стал автомобильный завод. Гитлеровцы засели за насыпью железной дороги в подвалах заводского корпуса и били оттуда из пулеметов, не давая продвигаться нашим штурмовым группам… Дом за домом, улицу за улицей освобождали воины дивизии, прижимая немцев к Дунаю».

После взятия Вены советские войска продолжили движение на запад вплоть до реки Энс, где 8 мая встретились с американцами.

Бои за Вену Владимир Гальперин/Sputnik Владимир Гальперин/Sputnik

Для наступления на столицу Третьего рейха советское командование сосредоточило силы численностью свыше 2 млн человек. Им противостояли 800 тыс. солдат вермахта, СС и народного ополчения фольксштурм.

Прорвав несколько оборонительных рубежей противника, советские войска 25 апреля взяли Берлин в плотное кольцо. Начались яростные уличные бои, и чем ближе красноармейцы продвигались к центру города, тем ожесточеннее они становились.

Схватка за рейхстаг разгорелась в день самоубийства фюрера 30 апреля. «Танки били по зданию прямой наводкой, и внутри было уже месиво из людей – наших и немцев, – вспоминал пехотинец Яков Фадеев. – В здании рейхстага против нас держали оборону элитные войска СС и личная жандармерия Гитлера. Они были вооружены до зубов и дрались насмерть. Бой шел за каждый кирпич, люди стреляли, рубились саперными лопатками, душили друг друга голыми руками…»

1 мая над рейхстагом был поднят красный флаг, хотя бои продолжались до вечера. На следующий день берлинский гарнизон капитулировал.

Советские военные у рейхстага в первые дни после капитуляции Германии Иван Шагин/Sputnik Иван Шагин/Sputnik

Взятие Берлина не означало немедленного прекращения боевых действий. Находившееся на севере Германии в городе Фленсбург новое правительство Германии во главе с гроссадмиралом Карлом Деницем располагало крупными силами в Чехословакии и Австрии. Нацисты все еще надеялись договориться с западными союзниками и выступить с ними общим фронтом против русских, в крайнем случае сдать им эти регионы до подхода Красной армии.

6 мая войска 1-го Украинского фронта маршала Ивана Конева выдвинулись в направлении Праги, охваченной восстанием местного населения. Танковые соединения двигались днем и ночью, проходя в сутки до 50 км. В скором времени они прорвались в тылы немецкой группы армий «Центр».

8 мая советские войска взяли Дрезден, а 9 мая вступили в Прагу. «Чехи встречали нас великолепно, – отмечал танкист Василий Москаленко. – Мальчишки подбегали к танкам, как будто на заказ, с ведрами холодной воды. Для нас она после марша была вроде меда. Подходили к каждому танку, угощали. В то время уже была сирень, и ее охапками раздавали каждому танкисту. Народ от мала до велика кричал от радости и хватал нас за руки. Целовались и обнимались».

Население Праги приветствует бойцов союзного СССР 1-го Чехословацкого армейского корпуса Sputnik Sputnik

Даже после капитуляции Германии некоторое количество немецких войск не сложило оружие. Они пытались с боями прорваться на запад, чтобы сдаться американцам и британцам.

Около 200 тыс. немецких солдат все еще занимали часть советской территории. Так называемый «Курляндский котел» был образован в октябре 1944 года, когда прорыв советских войск к побережью Балтийского моря в районе города Мемель (Клайпеда) отрезал силы группы армий «Север» в Западной Латвии.

Прижатый к морю противник оказывал сопротивление вплоть до 9 мая. «Нам немцы первые дали знать, что войне конец, – вспоминал морской пехотинец Павел Климов тот день. – Мы вдоль берега шли. Не понимали, почему такой шум, ликование вдоль немецких траншей. Оказывается, они узнали, что война кончилась. Мы по фейерверку и стрельбе в воздух узнали, что конец… Радость была большая».

Советские офицеры осматривают немецкую технику после капитуляции Курляндской группировки немцев Леонид Коробов/Sputnik Леонид Коробов/Sputnik

Согласно достигнутым в ходе Ялтинской конференции в феврале 1945 года договоренностям, Советский Союз обязывался вступить в войну против Японии через два-три месяца после разгрома нацистской Германии.

В итоге 9 августа 1945 года Красная армия нанесла сокрушительный удар по дислоцированным в Маньчжурии японским войскам. Преодолев безводные степи, пустыню Гоби и горные хребты Большого Хингана, она за полторы недели боев углубилась во вражескую территорию на сотни километров, расчленила силы противника на ряд изолированных группировок и окружила их.

«К 19 августа 1945 года вопрос “кто кого” был уже решен, – вспоминал моряк Валентин Рычков. – Три наших фронта под руководством маршала Василевского по сути дела разгромили хваленую Квантунскую армию, и она начала в основном сдаваться. Но некоторые части японцев, особенно под руководством фанатиков-командиров, сражались отчаянно. Поэтому, несмотря на то что война вот-вот должна была кончиться, моряки и сухопутные войска несли обидные потери».

В конечном итоге теснимая со всех сторон Япония сдалась. 2 сентября 1945 года на палубе американского линкора «Миссури» недалеко от Токио был подписан акт о ее капитуляции, ознаменовавший завершение самого страшного вооруженного конфликта в истории человечества.