Как советские женщины сражались против немцев на истребителях и бомбардировщиках

Женщины многих государств в то время пилотировали военные самолеты. Однако только в СССР они вступали в жестокие воздушные схватки с врагом.

Больше полумиллиона советских женщин приняли участие во Великой Отечественной войне. Сотни из них сражались с врагом за штурвалами истребителей и бомбардировщиков, служили штурманами, стрелками-радистами и механиками самолетов.

Женские авиаполки

С самого начала вторжения немецкой армии в СССР огромное количество женщин изъявили желание вступить в ряды советских Вооруженных сил, чтобы биться с врагом. Однако на тот момент их допускали лишь для несения вспомогательной и специальной службы.

Летчицы 46-го гвардейского ночного бомбардировочного авиационного полка Евгений Халдей/ТАСС Евгений Халдей/ТАСС

С ухудшением стратегической обстановки на фронте поменялось и отношение руководства страны к возможности участия женщин в боевых действиях. 8 октября 1941 года был издан приказ Народного комиссариата обороны, согласно которому в ВВС Красной армии создавалось три женских авиационных полка: 586-й истребительный авиаполк на самолетах Як-1, 587-й бомбардировочный авиационный полк на Су-2 и 588-й ночной легкобомбардировочный авиационный полк на бипланах У-2.

Инициатором их создания стала легендарная летчица Герой Советского Союза Марина Раскова. В 1938 году она прославилась тем, что совершила уникальный, длившийся более 26 часов беспосадочный перелет из Москвы на Дальний Восток протяженностью 6450 км. Раскова лично занялась отбором кандидаток и сама возглавила 587-й полк.

Поскольку в условиях тяжелой войны подготовка летчиц занимала период всего лишь от трех до шести месяцев, брали тех девушек, кто уже работал в гражданской авиации или обучался в аэроклубах. Их немедленно направляли в школу летчиков в расположенный на Волге город Энгельс (330 км от Сталинграда).

Будни 46-го гвардейского ночного бомбардировочного авиационного полка Евгений Халдей/ТАСС Евгений Халдей/ТАСС

«Первые полеты, строгий режим, воинская дисциплина, систематические тренировки, работа в суровых зимних условиях закалили нас, сделали выносливее и сильнее, – вспоминала мастер по авиавооружению Дарья Чалая. – Мы свободно грузили и разгружали с автомашин сорокакилограммовые учебные бомбы, легко и быстро подвешивали их на самолет».

На ночных бомбардировщиках

Первыми в мае 1942 года завершили подготовку летчицы 588-го полка. В нем единственном из трех все должности, от механиков и техников до штурманов и пилотов, занимали женщины.

Тихоходный биплан У-2 (По-2), основная рабочая лошадка авиаполка, мог парить над самыми верхушками деревьев, подниматься в воздух с небольшого участка земли и на него же совершать посадку. Из-за своей уязвимости самолет применялся для ночных бомбардировок, а также активно использовался для нужд связи, снабжения партизан и окруженных частей.

Летчица 46-го гвардейского ночного бомбардировочного авиационного полка Наталья Меклин Евгений Халдей/ТАСС Евгений Халдей/ТАСС

Отключив двигатели перед пикированием на цель, У-2 неожиданно выныривал из темноты и точечно поражал военный объект противника или группу солдат, собравшихся у костра. Специфический шум, который издавал тогда самолет, напоминал немцам звук подметающей метлы. Отсюда и получившее известность прозвище летчиц – «ночные ведьмы».

Под бессменным руководством Евдокии Бершанской (Бочаровой) 588-й полк прошел тяжелый путь от советского юга до Германии, поучаствовав в освобождении Северного Кавказа, Крыма, Белоруссии и Польши. За проявленные его личным составом мужество и героизм он получил наименование «гвардейский» и в 1943 году был преобразован в 46-й гвардейский ночной бомбардировочный авиационный полк.

За весь период войны в боях, авиакатастрофах и в результате болезней погибли 32 девушки. Это был довольно низкий результат по сравнению с другими частями.

На истребителях

Следом за «ночными ведьмами» в строй в июне 1942 года встали летчицы 586-го авиаполка. Воинское формирование на новейших истребителях Як-1 было перебазировано из Энгельса в соседний Саратов, где в составе авиации ПВО приступило к защите города.

Летчицы 586-го женского истребительного авиационного полка Рудольф Алимов/Sputnik Рудольф Алимов/Sputnik

Поскольку основные события разворачивались южнее в Сталинграде, служба летчиц была относительно спокойной. Тем не менее осенью город подвергался регулярным бомбардировкам, и сидеть без дела девушкам не пришлось. 24 сентября авиаполк одержал свою первую победу – лейтенант Валерия Хомякова сбила бомбардировщик «Юнкерс» Ju-88.

Однако далеко не все летчицы были готовы всю войну заниматься охраной тыловых районов. Многие добивались перевода во фронтовую авиацию в мужские истребительные авиаполки, где попадали в самое пекло.

Так один из воздушных боев описывала перешедшая в 434-й истребительный авиационный полк Клавдия Блинова: «Бомбардировщик метался от одного облака к другому, я — за ним! Бешеная погоня захватила меня: только бы не упустить! Заметив, что он вошел в облако с правым разворотом, я довернула свой самолет так, чтобы встретить фашиста под кромкой облаков. Через мгновение он вынырнул прямо передо мной. Почти в упор даю длинную очередь. Резко клюнув носом, “Юнкерс” пошел вниз. Продолжаю преследовать…»

Лидия Литвяк Сергей Васин/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Не всем оказавшимся в гуще боев удалось дожить до Победы. Летом 1943 года над Донбасcом была сбита «Белая лилия Сталинграда» Лидия Литвяк, прославившаяся в воздушных боях за знаменитый город на Волге. На счету летчицы – четыре подтвержденных личных победы и три победы в группе. Примерно в это же время погибли и ее подруги – Екатерина Буданова и Антонина Лебедева.

На пикирующих бомбардировщиках

25 декабря 1942 года в строй вступил последний из трех женских авиаполков – 587-й. Буквально сразу же его постигла трагедия: 4 января 1943 года в авиакатастрофе погибла командир полка Марина Раскова. Воинское формирование возглавил подполковник Валентин Марков.

Советские бомбардировщики Пе-2 атакуют немецкие позиции Леонид Коробов/Sputnik Леонид Коробов/Sputnik

Предполагалось, что девушки будут воевать на Су-2, но в конечном итоге он был заменен на Пе-2. Этот пикирующий бомбардировщик считался сложным в пилотировании, однако летчицы справились с ним на ура.

Полковник воевавшего в составе советских ВВС французского истребительного авиаполка «Нормандия – Неман» Леон Кюффо вспоминал, как зимой 1944 года при сильной метели к ним на аэродром прилетел советский бомбардировщик Пе-2: «Мы, французские летчики, с восторгом следили за смельчаком, отлично приземлившим свой самолет при такой плохой видимости, и поспешили к самолету, чтобы скорее познакомиться с летчиком. И как же мы были изумлены, узнав, что самолет пилотировали девушки!»

587-й авиаполк принял участие почти во всех важнейших сражениях войны – в Сталинграде, на Кавказе и на Курской дуге. Летчицы поддерживали советские войска в ходе масштабной наступательной операции «Багратион» в Белоруссии в 1944 году, выполняли боевые задания над территорией Прибалтики и Восточной Пруссии.

Заместитель командирa эскадрильи 125-го гвардейского бомбардировочного авиационного полка гвардии капитан Мария Долина А. Полянцева/Sputnik А. Полянцева/Sputnik

Еще в 1943 году за свои успехи авиаполк был преобразован в 125-й гвардейский бомбардировочный авиационный полк имени Марины Расковой. Сразу после окончания войны пятерым летчицам было присвоено звание Героя Советского Союза.