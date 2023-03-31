Эти «нацисты» работали на советскую разведку во время Великой Отечественной

Делая вид, что верой и правдой служат Гитлеру, они всеми силами боролись против него.

Вилли Леман

Вилли Леман Архивное фото Архивное фото

Он был членом нацистской партии и занимал одну из руководящих позиций в структуре государственной тайной полиции Третьего рейха – гестапо. Не раз за свою безупречную службу гауптштурмфюрер СС Вилли Леман удостаивался высоких наград со стороны руководства (включая портрет фюрера с его автографом).

Сослуживцы называли Лемана добродушным дядюшкой, не подозревая, что на самом деле этот человек являлся одним из самых эффективных советских разведчиков в Германии, которого в Москве знали под оперативным псевдонимом Брайтенбах.

Сотрудничество Вилли Лемана с СССР началось еще в 1929 году, когда он служил в управлении полиции Берлина. После прихода к власти нацистов оно продолжилось с удвоенной силой.

«Я и сегодня ни минуты не сомневаюсь, что “Брайтенбах” работал исключительно на идейной основе, – полагал разведчик Борис Журавлев. – Хоть и кадровый полицейский, он был антинацистом. Возможно, даже именно поэтому. Тем более что, очутившись в гестапо, видел изнутри, насколько преступен гитлеровский режим, какие несчастья он несет немецкому народу».

Возглавляя в гестапо группу «борьбы с коммунистическим шпионажем», Леман предупреждал Москву о готовящихся арестах советских агентов, что позволило спасти многих из них. Со временем зона ответственности Брайтенбаха расширилась, и он смог передавать СССР материалы не только о структуре и принципах работы тайной полиции, но и информацию по германской военной промышленности и даже о сверхсекретной программе ракетостроения.

В декабре 1942 года Вилли Леман был раскрыт и арестован. После допросов, которые вел лично начальник гестапо Генрих Мюллер, Брайтенбах был расстрелян. Позорной огласки никто не хотел, и общественности было объявлено, что он отдал жизнь за «фюрера и рейх».

Харро Шульце-Бойзен

Харро Шульце-Бойзен Getty Images Getty Images

У Харро Шульце-Бойзена были все возможности сделать хорошую карьеру в нацистской Германии. Он приходился внучатым племянником знаменитому адмиралу Альфреду фон Тирпицу, а его жена Либертас дружила с главой люфтваффе и одним из руководителей Третьего рейха Германом Герингом.

Именно Геринг помог Шульце-Бойзену в 1936 году устроиться на работу в министерство авиации без обычной проверки спецслужб на политическую благонадежность. С ней у Харро были большие проблемы – еще студентом он открыто выступал против Гитлера.

Став работать на нацистов, Шульце-Бойзен не изменил своих взглядов, но начал действовать более скрытно. Ему удалось сколотить группу единомышленников, включавшую его супругу и людей из разных слоев немецкого общества. Были среди них и его высокопоставленные коллеги из люфтваффе, такие как полковник Эрвин Гертс.

Помимо ведения антинацистской пропаганды Харро Шульце-Бойзен работал на советскую разведку, с которой установил связь в середине 1930-х годов. В ходе гражданской войны в Испании агент Старшина передавал Москве планы немецких военных операций, а впоследствии снабжал СССР информацией о состоянии военно-воздушных сил Третьего рейха. «Этот фанатик являлся движущей силой всей шпионской организации в Германии», – отмечал в своих мемуарах глава германской внешней разведки Вальтер Шелленберг.

Летом–осенью 1942 года группа Шульце-Бойзена была разгромлена гестапо. 22 декабря Харро был повешен в берлинской тюрьме Плетцензее. Через час была гильотинирована его жена Либертас.

Арвид Харнак

Арвид Харнак Архив И. М. Бондаренко Архив И. М. Бондаренко

Сын профессора истории Арвид Харнак был крайне разносторонним человеком. Пройдя обучение в университетах Германии, Англии и США, он получил докторские степени по праву и философии.

Разделяя коммунистические идеалы, Харнак с 1935 года стал активно сотрудничать с советской разведкой под оперативным псевдонимом Корсиканец. Блестящая карьера в рейхсминистерстве экономики позволяла ему регулярно снабжать Москву сведениями о торговых отношениях Германии со странами Европы и Азии, а также о финансировании зарубежной нацистской агентуры.

Кроме того, Харнак передавал своим кураторам информацию о подготовке немцев к войне против СССР, об их планах экономической эксплуатации обширных советских территорий. В этом ему активно помогали члены собранной им группы, в которую входили работники крупнейших германских предприятий и хозяйственных управлений в вооруженных силах Германии.

Группы Харнака и Шульце-Бойзена тесно сотрудничали между собой и вошли в историю под общим именем «Красная капелла». Так в гестапо именовали все подпольные организации Сопротивления в Европе, которые в своей борьбе делали ставку на Советский Союз.

«Деньги не играли для них важной роли, – отмечал Шелленберг. – Они боролись не только против национал-социализма, в своем мировоззрении они настолько отошли от идеологии Запада, который они считали безнадежно больным, что видели спасение человечества только на Востоке».

Корсиканец разделил горькую судьбу Старшины. Его группа также была раскрыта, и 22 декабря 1942 года он был повешен в тюрьме Плетцензее. Супругу Харнака Милдред обезглавили 16 февраля следующего года – Гитлер лично заменил ей шестилетнее заключение на смертную казнь.