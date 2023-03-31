Эти «нацисты» работали на советскую разведку во время Великой Отечественной

Вилли ЛеманАрхивное фото
Он был членом нацистской партии и занимал одну из руководящих позиций в структуре государственной тайной полиции Третьего рейха – гестапо. Не раз за свою безупречную службу гауптштурмфюрер СС Вилли Леман удостаивался высоких наград со стороны руководства (включая портрет фюрера с его автографом).
Сослуживцы называли Лемана добродушным дядюшкой, не подозревая, что на самом деле этот человек являлся одним из самых эффективных советских разведчиков в Германии, которого в Москве знали под оперативным псевдонимом Брайтенбах.
Сотрудничество Вилли Лемана с СССР началось еще в 1929 году, когда он служил в управлении полиции Берлина. После прихода к власти нацистов оно продолжилось с удвоенной силой.
«Я и сегодня ни минуты не сомневаюсь, что “Брайтенбах” работал исключительно на идейной основе, – полагал разведчик Борис Журавлев. – Хоть и кадровый полицейский, он был антинацистом. Возможно, даже именно поэтому. Тем более что, очутившись в гестапо, видел изнутри, насколько преступен гитлеровский режим, какие несчастья он несет немецкому народу».
Возглавляя в гестапо группу «борьбы с коммунистическим шпионажем», Леман предупреждал Москву о готовящихся арестах советских агентов, что позволило спасти многих из них. Со временем зона ответственности Брайтенбаха расширилась, и он смог передавать СССР материалы не только о структуре и принципах работы тайной полиции, но и информацию по германской военной промышленности и даже о сверхсекретной программе ракетостроения.
В декабре 1942 года Вилли Леман был раскрыт и арестован. После допросов, которые вел лично начальник гестапо Генрих Мюллер, Брайтенбах был расстрелян. Позорной огласки никто не хотел, и общественности было объявлено, что он отдал жизнь за «фюрера и рейх».
Харро Шульце-БойзенGetty Images
У Харро Шульце-Бойзена были все возможности сделать хорошую карьеру в нацистской Германии. Он приходился внучатым племянником знаменитому адмиралу Альфреду фон Тирпицу, а его жена Либертас дружила с главой люфтваффе и одним из руководителей Третьего рейха Германом Герингом.
Именно Геринг помог Шульце-Бойзену в 1936 году устроиться на работу в министерство авиации без обычной проверки спецслужб на политическую благонадежность. С ней у Харро были большие проблемы – еще студентом он открыто выступал против Гитлера.
Став работать на нацистов, Шульце-Бойзен не изменил своих взглядов, но начал действовать более скрытно. Ему удалось сколотить группу единомышленников, включавшую его супругу и людей из разных слоев немецкого общества. Были среди них и его высокопоставленные коллеги из люфтваффе, такие как полковник Эрвин Гертс.
Помимо ведения антинацистской пропаганды Харро Шульце-Бойзен работал на советскую разведку, с которой установил связь в середине 1930-х годов. В ходе гражданской войны в Испании агент Старшина передавал Москве планы немецких военных операций, а впоследствии снабжал СССР информацией о состоянии военно-воздушных сил Третьего рейха. «Этот фанатик являлся движущей силой всей шпионской организации в Германии», – отмечал в своих мемуарах глава германской внешней разведки Вальтер Шелленберг.
Летом–осенью 1942 года группа Шульце-Бойзена была разгромлена гестапо. 22 декабря Харро был повешен в берлинской тюрьме Плетцензее. Через час была гильотинирована его жена Либертас.
Арвид ХарнакАрхив И. М. Бондаренко
Сын профессора истории Арвид Харнак был крайне разносторонним человеком. Пройдя обучение в университетах Германии, Англии и США, он получил докторские степени по праву и философии.
Разделяя коммунистические идеалы, Харнак с 1935 года стал активно сотрудничать с советской разведкой под оперативным псевдонимом Корсиканец. Блестящая карьера в рейхсминистерстве экономики позволяла ему регулярно снабжать Москву сведениями о торговых отношениях Германии со странами Европы и Азии, а также о финансировании зарубежной нацистской агентуры.
Кроме того, Харнак передавал своим кураторам информацию о подготовке немцев к войне против СССР, об их планах экономической эксплуатации обширных советских территорий. В этом ему активно помогали члены собранной им группы, в которую входили работники крупнейших германских предприятий и хозяйственных управлений в вооруженных силах Германии.
Группы Харнака и Шульце-Бойзена тесно сотрудничали между собой и вошли в историю под общим именем «Красная капелла». Так в гестапо именовали все подпольные организации Сопротивления в Европе, которые в своей борьбе делали ставку на Советский Союз.
«Деньги не играли для них важной роли, – отмечал Шелленберг. – Они боролись не только против национал-социализма, в своем мировоззрении они настолько отошли от идеологии Запада, который они считали безнадежно больным, что видели спасение человечества только на Востоке».
Корсиканец разделил горькую судьбу Старшины. Его группа также была раскрыта, и 22 декабря 1942 года он был повешен в тюрьме Плетцензее. Супругу Харнака Милдред обезглавили 16 февраля следующего года – Гитлер лично заменил ей шестилетнее заключение на смертную казнь.