Лучший советский танк Великой Отечественной войны (ФОТО)

Т-34 стал настоящим кошмаром для немецких войск в начале войны против Советского Союза. Подчас справиться с ним могли лишь мощные зенитные орудия или авиация.

«Это была прекрасная машина. Настоящая изюминка, достижение мысли», – так танкист Константин Шипов охарактеризовал советский средний танк Т-34. Быстрый, маневренный, надежный, хорошо защищенный и вооруженный, он считался лучшим танком Красной армии во время Великой Отечественной войны.

Благодаря своей относительной дешевизне и легкости в производстве Т-34 стал самым массовым танком войны. Всего за время конфликта и в первые послевоенные годы с конвейеров советских, польских и чехословацких заводов сошло более 65 тыс. этих боевых машин (Т-34-76 и его модификации Т-34-85).

Командир 5-го танкового полка 172-й стрелковой дивизии майор Семен Баранов ставит боевую задачу командирам рот возле танка Т-34-76. Крым, октябрь 1941 года Общественное достояние Общественное достояние

Первое знакомство с «тридцатьчетверками» летом 1941 года стало для вермахта крайне неприятным сюрпризом. Благодаря наклонному расположению броневых листов, толщина которых доходила до 45 мм, советские боевые машины являлись трудной мишенью для немецких средних танков и противотанковых орудий. Часто снаряды просто рикошетировали от советской брони.

«У нас тогда самым мощным орудием оставалась 3,7 cm Pak, – вспоминал немецкий танковый ас Отто Кариус. – Если повезло, то можно было попасть Т-34 в башенный погон (место крепления башни танка к корпусу) и заклинить его. Если еще больше повезло, то танк выходил из строя. Не очень воодушевляющая ситуация! Единственным спасением оказались 88-мм зенитки. Они эффективно работали даже против нового русского танка. Мы начали уважать зенитчиков, над которыми раньше иногда насмехались».

Конвейерная сборка танков на Уральском танковом заводе №183 в Нижнем Тагиле, 1942 г. Иван Шагин/Sputnik Иван Шагин/Sputnik

Чтобы поразить «тридцатьчетверку» наверняка, немецкая техника должна была подойти к ней на опасное расстояние 500 метров. Советский же танк легко расстреливал противника из своего 76,2-мм орудия с дистанции 1–1,5 километра.

При отсутствии поблизости авиации и 88-мм зениток немцы часто применяли против Т-34 специальную тактику. Средний танк Pz.IV вступал с ним в огневую дуэль, в то время как несколько Pz.III пытались скрытно зайти с флангов и, пользуясь неважной обзорностью советского танка, поразить его в борта огнем с короткой дистанции.

Горящий Т-34, 1941 г. Bundesarchiv (CC-BY-SA 3.0) Bundesarchiv (CC-BY-SA 3.0)

На легендарной советской боевой машине стоял мощный дизельный двигатель В-2, который, по сравнению с бензиновыми двигателями немецких танков, имел меньший расход топлива, был более прост в обслуживании и отличался относительно низкой пожароопасностью. По пересеченной местности Т-34 развивал скорость до 36 км/ч, по шоссе – до 54 км/ч.

Так танкист Павел Захарченко вспоминал о высокой маневренности советского танка: «Возьмите его и “Шерман”. На поворотах дороги всегда один-два “Шермана” валялись, потому что, чтобы повернуть, ему нужен был радиус шестнадцать метров. И только потом он поворачивает и нормально едет. А в Т-34 нажал – он едет в одном направлении, через секунду нажал – едет в другом».

Танки Т-34 образца 1942 года из цехов Уралмаша, оснащенные по последнему слову тогдашней военной техники RIA Novosti archive (CC-BY-SA 3.0) RIA Novosti archive (CC-BY-SA 3.0)

Минусами «тридцатьчетверки» помимо плохой обзорности были его большая шумность, крайне неудобная четырехскоростная коробка передач и далекие от идеала фильтры для очистки воздуха. Кроме того, из-за наклонного (рационального) бронирования экипаж в боевой машине размещался в совсем не комфортабельных условиях.

Командир на ранних Т-34 исполнял обязанности наводчика орудия, что также снижало эффективность танка. «Если ты командир танка Т-34-76, ты сам и стреляешь, сам по радио командуешь, все делаешь сам», – вспоминал танкист Василий Брюхов.

Экипаж танка получает боевое задание, 1942 г. Петр Бернштейн/Sputnik Петр Бернштейн/Sputnik

Весной 1942 года у Т-34-76 на поле боя появились достойные противники. На вооружение вермахта поступили Pz.IV модификаций «F» и «G», эффективно поражающие броню советских танков на дистанции в километр.

Когда же в бой вступили средний танк Pz.V «Пантера» и тяжелый Pz.VI «Тигр», эпоха Т-34-76 окончательно завершилась. Мощные немецкие «кошки» легко «прошивали» советские танки с больших дистанций, не давая им подойти близко.

Башня Т-34 образца 1941 г. SA-kuva SA-kuva

После огромных потерь в бронетехнике, понесенных в ходе Курской битвы летом 1943 года, в СССР задумались о глубокой модернизации Т-34. В итоге в начале 1944 года в рядах Красной армии появились Т-34-85.

У танка была пятискоростная коробка передач, а новая просторная и более крепкая башня позволила увеличить экипаж танка с четырех человек до пяти и наконец освободить тем самым командира от роли наводчика. Но главным приобретением стала 85-мм пушка (Д-5, а позже – ЗИС-С-53), давшая возможность советским танкистам вести бой с лучшими немецкими танками на дистанциях свыше километра.

Советские танки Т-34-85 с десантом одного из механизированных корпусов идут в бой за станцию Раздельная в районе Одессы, 1944 г. Ольга Ландер/Sputnik Ольга Ландер/Sputnik

Несмотря на возросшую за счет башни массу, Т-34-85 сохранил достоинства предшественника – подвижность и маневренность. Они позволяли ему эффективно противостоять тяжелым и неповоротливым «Тиграм» и «Пантерам».

В качестве основного танка Красной армии Т-34-85 успешно сражался против нацистов до весны 1945 года, после чего отправился на Восток, воевать с японцами.

Командир экипажа советского танка Т-34 гвардии лейтенант Василий Сарафанов во время советско-японской войны Евгений Халдей/ТАСС Евгений Халдей/ТАСС

После окончания Второй мировой войны танк состоял на вооружении четырех десятков стран. Он принял участие в большинстве военных конфликтов второй половины XX века, показав себя опасным противником даже для куда более современных боевых машин.