На каких западных бронетранспортерах сражались советские войска в Великую Отечественную

В начале войны западные бронетранспортеры в основном участвовали в разведывательных рейдах. Ближе к концу их стали использовать для уничтожения отступающих колонн противника.

В предвоенные годы в СССР практически не велись разработки бронетранспортеров, и начало войны против Третьего рейха страна встретила без них. Тогда на помощь Красной армии пришли западные союзники.

США и Великобритания поставили в Советский Союз более 6 тыс. бронетранспортеров. Около тысячи из них составляли полугусеничные М2, М5 и М9.

Лишь небольшая часть из полугусеничных бронетранспортеров направилась в бронетанковые и механизированные части Красной армии. Остальные же стали тягачами артиллерийских орудий.

Несколько другая судьба ждала британские «Универсалы» и американские М3 «Скауты». Им предстояло активно повоевать на поле боя.

«Универсал»

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Основной бронетранспортер вооруженных сил Великобритании и стран Содружества мог перевозить десант численностью до пяти человек, был оснащен 7,7-мм или 13,9-мм пулеметом и развивал скорость по шоссе до 48 км/ч. СССР в ходе войны получил больше 2 тыс. этих боевых машин.

В ходе первой половины войны гусеничные «Универсалы» в основном использовались для разведки и рекогносцировки. Ближе к концу мирового конфликта они стали принимать активное участие в боевых действиях.

Советские автоматчики на бронетранспортерах настигали отступающие немецкие колонны, поливая их огнем и забрасывая гранатами. «Помню, за немцами на них гонялись, давили их там на этих бронетранспортерах…» – рассказывал связист Анатолий Козлов.

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У английской боевой машины, по мнению советских военнослужащих, было немало недостатков: плохая проходимость (особенно зимой), быстрый износ ходовой части, слабые вооружение и защита для экипажа и десанта. Даже согнувшись, солдаты оставались уязвимы для пуль и осколков.

Десантное отделение само по себе было довольно тесным, да к тому же в его середине располагался капот двигателя, в который военнослужащие упирались коленями. В жаркое время года находиться здесь было крайне тяжело. С другой стороны, зимой такая конструкция была весьма кстати, и находившиеся в передней части «Универсала» командир и водитель на остановках перелезали в десантное отделение погреться.

«Скаут»

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По боевым характеристикам американский колесный бронетранспортер М3А1 «Скаут» превосходил своего британского коллегу. Он был вооружен 12,7-мм и 7,62-мм пулеметами, перевозил десант численностью до семи человек и развивал скорость по шоссе до 81 км/ч (по пересеченной местности при этом он передвигался хуже).

«Скаутов» в Красной армии насчитывалось больше 3 тыс. штук. Как и «Универсалы», они в начале войны служили в основном в качестве разведывательных машин. Кроме того, на них часто перевозили раненых или передвигались офицеры штаба.

Позже благодаря мощному вооружению и хорошему обзору американские бронетранспортеры отлично проявили себя в ходе уличных боев. Стремительно прорываясь к занятому противником дому, они своей огневой мощью эффективно подавляли всякое сопротивление.

Маршал Георгий Жуков под защитой «Скаута» в Берлине Виктор Темин Виктор Темин

Командование часто использовало скоростные «Скауты» для того, чтобы перерезать пути отхода противника, захватить важные переправы и удерживать их до подхода основных сил. Американским бронетранспортерам нередко доверяли охрану автомобилей крупных советских военачальников.

В отличие от «Универсала» к надежному и удобному М3А1 у военнослужащих Красной армии практически не было претензий. Поэтому неудивительно, что разработанный в конце 1940-х годов первый советский серийный бронетранспортер БТР-40 был создан не без его влияния.