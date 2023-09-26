На каких западных автомобилях воевала Красная армия в Великую Отечественную?

США и Великобритания поставили СССР огромное количество разнообразной техники в период войны. Однако больше всего Красная армия была благодарна им за грузовики «Студебекер» и армейские автомобили «Виллис».

К началу вторжения вермахта в СССР ситуация с автомобильным транспортом в советских войсках была близка к катастрофической. В Красной армии насчитывалось около 280 тыс. грузовиков, что составляло всего лишь треть от численности штата военного времени.

Начавшаяся мобилизация транспорта из гражданского сектора проходила крайне медленно, да и автомобили часто поступали неисправными и неукомплектованными. Вдобавок промышленность переключилась на выпуск военной техники, и мощностей для производства грузовиков не хватало.

Отправка техники на фронт под Москвой Архивное фото Архивное фото

Возникла опасность, что острая нехватка грузовиков ГАЗ, ЗИС и ЯГ для транспортировки войск и артиллерии, подвоза продовольствия и боеприпасов приведет к резкому снижению мобильности советских войск.

Тогда на помощь своему союзнику пришли США, Великобритания и Канада. За весь период войны они поставили в Советский Союз около 400 тыс. грузовиков, тягачей, ремонтно-эвакуационных и армейских автомобилей, а также автомобилей-амфибий.

ГАЗ-АА (полуторка) Архивное фото Архивное фото

Начиная с 1941 года и до самого конца войны на службу в Красную армию из-за океана поступили грузовики марок «Шевроле», «Форд», «Додж», «Студебекер», основной грузовик армии США GMC CCKW по прозвищу «Джимми», тягачи «Даймонд» и др.

Красноармейцам западные автомобили пришлись по душе. Грузовики отличались надежностью, комфортабельными герметичными кабинами, которые не продувало даже в зимнюю стужу, легким и удобным управлением, мощными двигателями и высокой проходимостью.

Американские грузовики, поставленные Советскому Союзу Архивное фото Архивное фото

«ЗИСы были двухосными, глохли, если дорога плохая. А “Студебекеры” – это ж вездеходы, там и передние, и задние колеса были ведущими. Они и более маневренными были», – вспоминал лейтенант минометного дивизиона Павел Гуревич.

Зенитчик Павел Гладков в свою очередь утверждал, что даже по сильно размокшей от дождей глинистой земле «наши “Шевроле” шли словно корабли».

Боевая машина реактивной артиллерии БМ-13 на шасси грузовика «Студебекер» Архивное фото Архивное фото

Минусов у западных автомобилей тоже хватало. Двигатели тех же «Шевроле» оказались слишком слабы, чтобы по бездорожью возить пусковые установки для стрельбы реактивными снарядами БМ-13 «Катюша». К тому же рамы у этих грузовиков не выдерживали их веса.

Некоторые советские военнослужащие жаловались на то, что даже на малейшей грязи «Форд-6» начинает буксовать. Кроме того, общей чертой всех ленд-лизовских грузовиков была требовательность к высокому качеству горюче-смазочных материалов, что создавало проблемы для советских войск.

Советская пехота на грузовике «Форд-6». Архивное фото Архивное фото

Самым массовым (около 200 тыс.) и самым любимым в Красной армии американским грузовиком стал «Студебекер». Их использовали для буксировки орудий калибра до 150 мм, перевозки грузов и личного состава, в качестве шасси для различных реактивных систем залпового огня.

Связист Семен Бревдо вспоминал: «[Советские грузовики] вязли на дорогах, и их приходилось вытаскивать из грязи и тащить буквально на своих собственных плечах. Спасением были американские грузовики “Студебекеры”. У них спереди над передним бампером размещалась лебедка со стальным тросом. Лебедка приводилась во вращение от мотора. Этот грузовик мог вытащить сам себя, если только было за что прицепить конец размотанного троса, и мог вытащить любой другой грузовик. Наличие в колонне одного, двух “Студебекеров” спасало все дело».

Грузовик «Студебекер» Архивное фото Архивное фото

Из армейских автомобилей в СССР прибыли «Виллис» и «Додж» WC-51. Последний изначально предназначался для буксировки легких полевых орудий, но в Красной армии активно использовался и саперами, связистами, медиками и разведчиками. Из-за грузоподъемности в 3/4 тонны здесь его называли «Додж три четверти».

«Виллисов» в советские войска поступило в два раза больше, чем «Доджей» – 52 тыс. против 25 тыс. Они тянули 45-мм противотанковые пушки и благодаря хорошей скорости (105 км/ч), маневренности и малым габаритам, обеспечивающим легкую маскировку, пользовались большой популярностью среди командного состава и разведчиков.

«Додж» WC-51 в Красной армии Архивное фото Архивное фото

Созданных на базе «Виллиса» автомобилей-амфибий «Форд» GPA СССР за годы войны получил более 3 тыс. единиц. Они крайне пригодились советским войскам при форсировании многочисленных водных преград в Восточной Европе, тем более что подобный тип вооружений в Красной армии практически отсутствовал.

«Виллис» Архивное фото Архивное фото

После окончания войны большинство западных автомобилей в соответствии с условиями соглашения по ленд-лизу было возвращено США. Однако некоторая доля «Доджей» и «Студебекеров» осталась в СССР. В Советской армии их использовали до конца 1940-х годов, а в народном хозяйстве страны – до середины 1960-х.