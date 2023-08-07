На каких западных истребителях воевали советские войска в Великую Отечественную

Многие поставляемые в СССР самолеты не могли противостоять немецким истребителям в открытом бою. Поэтому их направляли в авиаполки ПВО охотиться за вражескими бомбардировщиками.

В ходе Великой Отечественной войны СССР получил от западных союзников в качестве военной помощи до четырнадцати тысяч истребителей. Почти десять тысяч поставили американцы, около четырех — британцы.

Часть этих самолетов США и Великобритания направляли в ВВС Красной армии, руководствуясь принципом «непригоден для боя». Однако за некоторые модели советские военнослужащие были союзникам крайне благодарны.

«Ураган»

Капитан Сгибнев у «Харрикейна», август 1942 года. Архивное фото Архивное фото

В августе 1941 года в Советский Союз прибыли первые западные истребители — британские «Харрикейны» («Ураганы»). В общей сложности за весь период войны ВВС Красной армии получили более трех тысяч этих самолетов.

«Харрикейны» были просты в пилотировании и имели просторную кабину, обеспечивающую летчику хороший обзор. На этом, однако, их плюсы заканчивались.

К концу 1941 года разработанный в 1934 году британский истребитель уже полностью устарел. Ненадежный маломощный двигатель и чрезвычайно слабое вооружение не позволяли ему на равных противостоять новейшим модификациям «Мессершмиттов».

Восемь 7,7-мм пулеметов оказались настолько бесполезны, что немцы в начале 1942 года даже скинули на аэродром в Ярославле, где базировались «Харрикейны», послание с ехидной просьбой «не царапать краску на немецких крыльях». Ситуация улучшилась, когда британские пулеметы были заменены на две советские 20-мм пушки ШВАК и два 12,7-мм пулемета.

«Далеко этому самолету до урагана, — писал летчик Игорь Каберов. — Высоту набирает медленно, пикирует плохо. Вертикальный маневр? Какой там маневр!» Его коллега Виталий Клименок высказался более категорично: «Барахло, а не машина».

Тем не менее, британские истребители внесли свой вклад в общую Победу. Они появились в самый сложный для Советского Союза период войны и помогли ему выстоять в условиях острого дефицита боевых самолетов. С началом поставок в ВВС Красной армии более совершенных «Яков» и «Спитфайров» «Харрикейны» стали массово направляться в части ПВО бороться с вражескими бомбардировщиками.

«Ястреб войны»

Советский P-40B. Архивное фото Архивное фото

Американских истребителей Кертисс P-40 «Уорхок» («Ястреб войны») в СССР западные союзники поставили около двух с половиной тысяч. В ВВС Красной армии имя «Уорхок» не прижилось и, самолеты в зависимости от модификации называли «Томагауками» или «Киттихоуками».

Уже осенью 1941 года P-40 принял участие в обороне Москвы и Ленинграда. По своим тактико-техническим характеристикам самолет превосходил «Харрикейн», но в скорости и маневренности заметно уступал советским и немецким истребителям.

«Тяжелая машина, неповоротливая, маневренность не та. Хоть и орудий на нем много было, но не понравился мне он, не было в нем той легкости в маневрах», — вспоминал советский летчик Владимир Ястребов.

При этом истребители P-40 отличались высокой прочностью и живучестью. Не раз, оставшись без боеприпасов, советские летчики таранили на них вражеские самолеты и после этого успешно добирались до своих аэродромов.

«Киттихауки» и «Томагауки» на Восточном фронте использовали преимущественно не в воздушных боях, а в качестве штурмовиков и истребителей сопровождения. Кроме того, они отлично проявили себя в составе авиации противовоздушной обороны.

«Мустанг»

Истребитель «Мустанг» на испытаниях в Советском Союзе. Архивное фото Архивное фото

Лучший американский истребитель Второй мировой войны P-51 «Мустанг» прибыл в СССР в 1942 году в количестве всего лишь десяти штук для ознакомления советских специалистов. Последние отнеслись к нему довольно прохладно — несмотря на высокую скорость, он был тяжелый «как утюг», а его маневренность оставляла желать лучшего.

Разработанная в 1944 году модификация «Мустанга» P-51D не знала себе равных на больших высотах. Однако поставки истребителя в СССР по нескольким причинам так и не начались. Во-первых, воздушные бои на Восточном фронте в отличие от западных театров военных действий в основном шли на малых и средних высотах. Во-вторых, в США уже чувствовали приближение Холодной войны и передавать потенциальному противнику свое самое совершенное вооружение не спешили.

«Аэрокобра»

Александр Покрышкин у своей «Аэрокобры». Sputnik Sputnik

Противоположная ситуация сложилась с P-39 «Аэрокобра». На больших высотах этот американский истребитель действовал не слишком уверенно, но на средних и малых демонстрировал высокую скорость и маневренность.

В итоге США, не скупясь, поставили в СССР почти пять тысяч единиц P-39, что сделало его самым массовым западным истребителем в ВВС Красной армии. Мощный истребитель с дверцами «автомобильного» типа и с необычным расположением двигателя позади пилотской кабины планомерно вытеснил «Харрикейны» в авиационных частях.

«Аэрокобра» была не без недостатков. Так, при выполнении сложного пилотажа на малой высоте она легко сваливалась в штопор.

Самолет не прощал ошибок, но в руках умелого летчика превращался в грозное оружие. На P-39 летал целый ряд советских асов. Григорий Речкалов одержал на нем 50 личных побед, Александр Покрышкин — 48.

«"Аэрокобра" мне понравилась своими формами и, главным образом, мощным вооружением, — вспоминал Покрышкин. — Сбивать вражеские самолеты было чем — пушка калибра 37 миллиметров, два крупнокалиберных (12,7-мм) скорострельных пулемета и четыре пулемета нормального (7,62-мм) калибра по тысяче выстрелов в минуту каждый… Быстро овладел пилотированием самолета на пределе его возможностей. Вскоре почувствовал, что этот истребитель стал как бы частью моего тела и моего летного мышления».

«Королевская кобра»

Советские и американские летчики у первых принятых СССР истребителей P-63 «Кингкобра». Архивное фото Архивное фото

Американцы разрабатывали P-63 «Кингкобра» («Королевская кобра») с учетом потребностей советской авиации и опыта воздушных боев на Восточном фронте. В частности, на истребителе попытались решить унаследованную от «Аэрокобры» проблему сваливания в штопор, но удалось это не полностью.

В общей сложности СССР получил около двух тысяч четырехсот этих боевых машин. Они прибыли в самом конце войны и в боевых действиях против Германии практически не участвовали. В то же время «Кингкобры» успели повоевать на Дальнем Востоке.

В ходе советско-японской войны P-63 сопровождали бомбардировщики и разведывательные самолеты, прикрывали с воздуха войска и силы Тихоокеанского флота, атаковали японские позиции в качестве штурмовиков.

«Я вам скажу, что это вообще никакого сравнения с Яками, — говорил летчик Иван Прозор о «Кингкобрах». — Яки легкие, маневренные, а это такая тяжелая, мощная махина, больше похожая не на истребитель, а на штурмовик. А если еще навесят подвесные баки, то вообще…»

«Раскат грома»

Первый «Тандерболт», попавший в Советский Союз. Архивное фото Архивное фото

Американских истребителей-бомбардировщиков P-47 «Тандерболт» («Раскат грома») Советский Союз за годы войны получил менее двухсот штук. В воздушных боях самолет практически не участвовал.

«Уже в первые минуты полета я понял — это не истребитель! — вспоминал летчик-испытатель Марк Галлай. — Устойчивый, с комфортабельной просторной кабиной, удобный, но не истребитель. "Тандерболт" имел неудовлетворительную маневренность в горизонтальной и особенно в вертикальной плоскостях. Самолет медленно разгонялся — сказывалась инерция тяжелой машины. "Тандерболт" замечательно подходил для простого полета по маршруту без резких маневров. Для истребителя этого недостаточно».

На западных театрах военных действий P-47 использовался для штурмовки и сопровождения бомбардировщиков B-17 («летающих крепостей»). В СССР же эти самолеты были направлены в авиаполки противовоздушной обороны.

«Огневержец»

Советские летчики у своих «Спитфайров». Архивное фото Архивное фото

«Спитфайр» («Огневержец») стал символом Королевских ВВС времен Второй мировой войны. Летом 1941 года советские представители попросили англичан поставлять СССР больше этих истребителей взамен «Харрикейнов», но получили резкий ответ, что самолеты не предназначаются для экспорта. Тем не менее, в дальнейшем Великобритания направила в Советский Союз около тысячи двухсот «Спитфайров».

Быстроходные, маневренные и простые в пилотировании «Спитфайры» Mk.Vb хорошо показали себя в воздушных боях весны-лета 1943 года, хотя к этому времени уже порядком устарели. Столкнувшийся с ними в небе над Кубанью немецкий ас Гюнтер Ралль позже писал, что был очень удивлен увидеть британские самолеты «за 3000 миль от Ла-Манша».

С февраля 1944 года в Советский Союз стала поступать более совершенная модификация истребителя — «Спитфайр» Mk.IX. По скороподъемности и вооружению она превосходила советские Як-9У и Ла-7 и уверенно действовала на больших высотах.

На малых и средних все было не так радужно. Так, в скорости у земли «Спитфайр» проигрывал Ла-7 целых 100 км/ч. В итоге от использования истребителей на фронте решили отказаться и большую их часть направили в авиаполки ПВО.