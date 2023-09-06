Как Красная армия воевала на «Харлее-Дэвидсоне» в Великую Отечественную

Знаменитый американский мотоцикл был не только самым массовым в советских войсках, но и самым любимым.

К началу вторжения вермахта в СССР ситуация с мотоциклами в Красной армии оставляла желать лучшего. «Железных коней» в советских войсках и до войны было немного, а вынужденная эвакуация заводов в Сибирь серьезно осложнила их производство.

Тогда на помощь Советскому Союзу пришли западные союзники. В стране появились британские «Велосетты» и «Матчлессы», американские «Индианы» и «Харлеи-Дэвидсоны».

Последние составили львиную долю всех поставок – более 21 тыс. единиц. Для сравнения: основных советских военных мотоциклов М-72 (на базе немецкого BMW R71) за весь период глобального конфликта изготовили не более 16 тыс. штук.

Архивное фото Архивное фото

Таким образом, «Харлей-Дэвидсон» стал самым массовым мотоциклом в Красной армии. При этом он стал и самым любимым среди советских солдат.

Надежный и мощный

Поставляемый в СССР «Харлей-Дэвидсон» WLA-42 отличался надежностью, долговечностью, высоким качеством деталей, большой грузоподъемностью, комфортабельностью, мощным мотором и терпимостью к низкосортному бензину. Не слишком хорошо чувствуя себя в условиях бездорожья, на шоссе он развивал скорость до 110 км/ч.

«“Харлей” – машина хорошая, выносливая, V-образный двигатель, защищенный рамой, цепная передача… седло кожаное на пружинах, смягчает все эти толчки», – вспоминал самоходчик Арсений Зонов.

WLA-42 оснастили багажником для перевозки радиостанции, патронным ящиком и специальной кобурой для 11,43-мм пистолетов-пулеметов Томпсона. Это любимое оружие гангстеров эпохи Великой депрессии Красная армия получила от американцев в количестве почти 138 тыс. штук.

Архивное фото Архивное фото

Поскольку в Советский Союз «Харлеи» поступали без колясок, по прибытии их оборудовали колясками от М-72. После этого «железный конь» получал вооружение в виде 7,62-мм пулемета Дегтярева или, хоть это случалось и редко, противотанкового ружья ПТРС или ПТРД.

Мотоцикл также могли оснастить 82-мм минометом. Красноармейцы моментально устанавливали его в боевую позицию, вели стрельбу, затем укладывали обратно на коляску и быстро уходили от ответного огня противника.

Отличный боец

«Харлеи-Дэвидсоны» использовались для нужд войсковой разведки, связи и штаба. Кроме того, быстрые и хорошо вооруженные мотоциклы принимали активное участие в боях.

Подвижные мотоциклетные части проводили разведку боем, захватывали мосты и переправы, прорывались в глубокий тыл противника, успешно действуя в отрыве от основных сил на расстоянии до нескольких сотен километров. В зависимости от поставленной боевой задачи эти части усиливались тяжелой бронетехникой и самоходной артиллерией.

Архивное фото Архивное фото

«Если вдруг противник где-нибудь прорывал оборону нашей армии – наш полк направляли туда, укрепить оборону, или если наши части после длительных боев прорвали оборону немцев, а сил преследовать их уже не было, опять бросали нас», – вспоминал Серафим Васин, военнослужащий мотоциклетного полка 6-й гвардейской танковой армии.

Советские «Харлеи» успешно доехали до Берлина, а в войне против Японии отлично показали себя на бескрайних просторах Маньчжурии. Американские мотоциклы нашли применение в СССР и после войны. Среди прочего их с удовольствием использовала московская милиция.