Как Красная армия воевала оружием американских гангстеров в ходе Великой Отечественной

Пистолет-пулемет «Томпсон» очень любили гангстеры эпохи Великой депрессии в США. А вот у советских солдат он не вызывал особого восторга.

В ходе Великой Отечественной войны СССР получил от западных союзников в качестве военной помощи более 150 тыс. единиц стрелкового оружия. Это количество составило меньше 1% от того, что произвела советская промышленность за весь период конфликта.

Тем не менее американские пистолеты «Кольт», пулеметы «Браунинг», противотанковые гранатометы «Базука», британские ручные пулеметы «Брэн» и противотанковые ружья «Бойс» также внесли свой, хоть и небольшой, вклад в достижение победы на Восточном фронте.

Больше всего в распоряжение Красной армии союзники направили пистолетов-пулеметов «Томпсон» — почти 138 тыс. стволов и 306 млн патронов к ним. В руках советских солдат оказалось легендарное оружие, известное также как «Томми-ган» или «Чикагская пишущая машинка», которое высоко ценилось в криминальном мире США.

Бандитская пушка

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Первоначально вооруженные силы США не проявляли к «Томпсону» большого интереса. Пистолет-пулемет появился в самом конце Первой мировой войны, когда склады буквально ломились от оружия. Кроме того, мощный и скорострельный, он был эффективен на ближних дистанциях, а вот на дальних дела обстояли несколько хуже.

Такая характеристика нисколько не смущала сотрудников правопорядка, а также бандитов эпохи сухого закона и Великой депрессии. В итоге «Томпсон» стал одним из символов гангстерских войн 1920–1930-х годов. Именно с ним на дело ходил знаменитый грабитель банков Джон Диллинджер.

В 1924 году пистолет-пулемет впервые появился в Советском Союзе – его закупили в США через подставных лиц в Мексике. «Томпсоном» М1921 вооружили пограничников, конвойные войска и войска специального назначения ОГПУ, которые вели борьбу с бандитизмом на Кавказе и в Средней Азии.

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Некоторое количество оружия Москва тайно переправила коммунистам в Эстонию. Они использовали его в ходе неудачного антиправительственного восстания в Таллине 1 декабря 1924 года.

На службе Красной армии

В следующий раз «Томпсоны» появились в СССР в 1941 году, когда США по программе ленд-лиза стали массово поставлять Красной армии вариант M1928A1.

Оружие и боеприпасы прибывали как отдельно, так и в комплекте с направляемой в Советский Союз западной военной техникой: танками «Шерман» и «Стюарт», бомбардировщиками А-20 или бронетранспортерами «Скаут». Даже в джипах «Виллис» и на мотоциклах можно было найти закрепленный пистолет-пулемет с несколькими магазинами.

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К этому времени войска западных союзников уже активно использовали «Томми-ганы» в бою. Правда, в основном их применяли не солдаты на передовой, а части специального назначения: британские коммандос, американские парашютисты и рейнджеры.

Несмотря на то что «Томпсоны» в начале войны успели повоевать на различных участках Восточного фронта, здесь они также не стали оружием первой линии. Поставляемых 11,43-мм патронов просто не хватало, чтобы вести продолжительные интенсивные боевые действия.

138 тыс. стволов было каплей в море по сравнению с 6 млн выпущенных пистолетов-пулеметов Шпагина (ППШ) – основным пистолетом-пулеметом Красной армии. Фактически на один прибывший «Томпсон» приходилось 45 его советских «коллег».

Недостаточно хорош

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Если при стрельбе на кучность одиночными выстрелами американский пистолет-пулемет превосходил ППШ, то при стрельбе очередями заметно уступал ему. Проигрывал «Томпсон» и по пробивной способности: в ходе испытаний пули из советского оружия преодолели десять рядов сосновых дюймовых досок, пули американского – только пять. К тому же ППШ оказался легче своего заокеанского «коллеги» и надежнее.

«Они у нас не прижились – разброс большой, дальность стрельбы не очень, да и патроны тяжелые, много не унесешь», – вспоминал разведчик Павел Колосов американские пистолеты-пулеметы.

Тем не менее «Томми-ган» нашел свое применение в советских войсках. Танкисты часто брали его с собой в танк вдобавок к пистолету ТТ. Вести долгие перестрелки от них не требовалось, и пары магазинов обычно хватало.

Советский солдат с ППШ Архивное фото Архивное фото

Кроме того, ими вооружались водители военных грузовиков за линией фронта. Ценные ППШ обычно шли на передовую, а отбиваться от вражеских диверсантов и мародеров в тылу тоже чем-нибудь было надо.