Самые красивые русские православные церкви за пределами России (ФОТО)

Русские православные храмы можно найти во многих странах мира. Их значительная часть – настоящие архитектурные шедевры.

Русские православные храмы строились в разных частях света в разное время и по разным причинам. До русской революции в европейских странах церкви возводились для русской общины, которая там проживала. Среди состоятельных русских было принято ездить в Европу на лечение или просто развеяться, однако часто туда приезжали и известные русские писатели, художники и композиторы.

В то же время в странах за пределами западного мира русские православные церкви сооружали по инициативе миссий, отправлявшихся туда проповедовать христианство. Так, например, был построен русский храм в Японии.

После русской революции 1917 года из России эмигрировало большое число верующих, бежавших от коммунистического режима. Эти люди также нуждались в храмах, которые строились на собранные приходом деньги или и вовсе выкупались у местных церквей.

Церковь святой Елизаветы (Германия, Висбаден. Построена в 1855 году)

Церковь построили в честь умершей великой княжны Елизаветы Михайловны из рода Романовых. Она вышла замуж за герцога Адольфа Нассау-Люксембургского, и они поселились в Висбадене. Спустя год после свадьбы Елизавета скончалась при родах, и муж возвел на ее могиле церковь. Сейчас при храме находится крупнейшее православное кладбище Европы.

В XIX веке Висбаден был популярным местом отдыха русской аристократии, поэтому у храма был довольно многочисленный приход. В том числе церковь посещал император Николай II с женой Александрой Федоровной во время отдыха. После революции 1917 года число прихожан выросло за счет эмигрантов. Церковь продолжает действовать и сейчас, при ней даже открыта воскресная школа имени Достоевского.

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Церковь святого праведного Иоанна Кронштадтского (Германия, Гамбург. Построена в 1907 году)

Не всегда у русской общины была возможность возвести свою церковь – и тогда приход арендовал или выкупал строения у других конфессий. Именно поэтому некоторые православные церкви расположены в нетипичных для русской архитектуры зданиях. Так и получилось с церковью Иоанна Кронштадтского в Гамбурге. Здание было построено лютеранской общиной в начале XX века, но постепенно число прихожан так сократилось, что община уже не могла содержать церковь. В 2004 ее продали православной общине. Причем Евангелическая церковь Германии пошла навстречу – русская община заплатила только за землю, на которой построен храм, а само здание было передано за один евро.

В 2005 храм освятили в день памяти праведного Иоанна Кронштадтского.

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Храм Христа Спасителя, Великомученицы Екатерины и преподобного Серафима Саровского (Италия, Сан-Ремо. Построен в 1913 году)

Русская аристократия начала ездить в Сан-Ремо в середине XIX века – врачи рекомендовали курорт для лечения легочных заболеваний. Есть версия, что впервые идею о создании в городе русского храма подала императрица Мария Александровна, жена Александра II.

Но план был осуществлен много позже, при Николае II. Уже в 1913 году в еще недостроенном храме начались службы.

villlamania (CC BY) villlamania (CC BY)

Собор святителя Николая Чудотворца (Франция, Ницца. Построен в 1912 году)

Подготовка к возведению храма началась в 1900 году, а первый камень был заложен в 1903 году. Покровителем строительства выступила императрица Мария Федоровна, жена Александра III. Изначально она была помолвлена с братом своего мужа, цесаревичем Николаем. Но он скоротечно умер от болезни, проведя последние дни именно в Ницце.

Сам же Храм возвели только в 1912 году на личные деньги императора Николая II.

Mister No (CC BY) Mister No (CC BY)

Собор Святого Александра Невского (Франция, Париж. Построен в 1861 году)

В XIX веке около 1000 русских постоянно или временно проживали в Париже. Однако маленький православный храм при русском посольстве не мог всех вместить.Тогда священник посольства – Иосиф Васильев – инициировал постройку новой церкви и лично занялся сбором средств. Участие в сборе приняли не только православные, но и католики с протестантами. Архитекторами стали Роман Кузьмин и Иван Штром.

Франция была центром притяжения русской эмиграции после революции 1917 года, поэтому в соборе отпевали многих известных личностей: писателя Ивана Тургенева, антрепренера Сергея Дягилева, певца Федора Шаляпина, художника Василия Кандинского и многих других.

Zairon (CC BY-SA) Zairon (CC BY-SA)

Церковь Святой Варвары (Швейцария, Веве. Построена в 1878 году)

Любимая дочь графа Петра Шувалова скончалась при родах в кантоне Во в 1872 году. Граф очень хотел, чтобы она упокоилась в православной земле, возле православного храма. И в 1878 году возвел церковь Святой Варвары (имя этой святой носила его дочь).

По сей день в церкви регулярно проводят службы. Несмотря на обширную реставрацию, некоторые детали интерьера все еще нуждаются в восстановлении, и церковь активно ищет источники финансирования.

Jmh2o (CC BY-SA) Jmh2o (CC BY-SA)

Церковь Святой Марии Магдалины в Гефсимании (Иерусалим. Построена в 1888 году)

Идея строительства церкви принадлежит главе Русской миссии в Святой земле Антонину Капустину. В 1881 году, когда великие князья Сергей Александрович и Павел Александрович приехали паломниками в Святую землю, Антонин рассказал им о своей идее. Уже в 1882 году Россия получила документы о собственности на земельный участок на склоне Елеонской горы.

В 1888 году строительство завершилось. Храм содержали на средства императорской семьи и пожертвования, а сегодня церковь находится в ведении Русской Православной Церкви и Русской Православной Церкви заграницей.

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Церковь всех святых (Германия, Бад-Хомбург. Построена в 1899 году)

Закладка храма произошла по инициативе тайного советника Александра Проворова в 1896 году. Он же стал одним из основных спонсоров строительства, наряду с некоторыми русскими купцами и промышленниками. Спустя три года строительства церковь освятили.

Маленькое здание рассчитано всего на 60 человек. Дубовый одноярусный иконостас специально привезли из Санкт-Петербурга.

chrisaliv (CC BY-SA) chrisaliv (CC BY-SA)

Собор Святителя Николая Чудотворца (США, Нью-Йорк. Построен в 1902 году)

К концу XIX века в Нью-Йорке сложилась обширная православная община. Тогда было принято решение построить храм, вмещающий до 900 человек. В 1900 году председатель строительного комитета храма приехал в Россию в поисках средств на строительство. Первые 5 тысяч рублей он получил от Николая II, а еще 500 рублей от Иоанна Кронштадтского. Их примеру последовали многие православные, и за короткое время было собрано около 80 тысяч рублей.

В 1902 году храм освятили. С 1905 года он стал кафедральным собором – духовным центром русского православия в Северной Америке.

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Церковь Воскресения Христова (Марокко, Рабат. Построена в 1932 году)

Старейший русский православный храм в Африке построили в 1931-1932 году по просьбе русских мигрантов. Вскоре в других городах Марокко тоже начали открываться православные храмы.

Малочисленность прихода неоднократно провоцировала вопрос о закрытии церкви. Но новый поток русских мигрантов в 1980-2000 годах спас церковь в Рабате, а в 2010-х даже провели масштабную реставрацию здания.

Maxim Massalitin (CC BY-SA) Maxim Massalitin (CC BY-SA)

Собор Воскресения Христова (Япония, Токио. Построен в 1891 году)

Русский миссионер, Николай Японский (Касаткин), был настоятелем церкви при русском консульстве в японском городе Хакодате. Первые годы своего пребывания в новой стране, он сам изучал язык и культуру Японии, а позже так овладел языком, что перевел на японский священное писание. Он же стал основателем русской духовной миссии в Японии.

Миссия оказалась успешной, и в Токио стали появляться православные церкви. Для строительства соборного храма требовались средства, и в 1880 году Николай Японский поехал в Россию. Читая проповеди в разных городах, он собрал 130 тыс. рублей. В 1891 году храм освятили – японцы называют его Николай-до.

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