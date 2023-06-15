7 православных церквей в стиле нео-готики

И цари, и частные лица охотно экспериментировали с церковным строительством. Отказываясь от привычных кокошников и золотых куполов, они заказывали архитекторам стрельчатые арки, шпили, устремленные ввысь башни...

В XVIII и XIX веках в России стали появлялись храмы, построенные, казалось бы, в чуждом для православия стиле готики. На русской почве этот средневековый европейский стиль вобрал в себя черты и древнерусского зодчества, и барокко, и классицизма, родив уникальный симбиоз. В итоге получилась «русская готика» (или нео-, или псевдоготика), и вот ее самые яркие примеры.

1. Чесменская церковь в Санкт-Петербурге

A.Savin, WikiCommons A.Savin, WikiCommons

Первые готические постройки появились при императрице-немке Екатерине II. Эту необычную церковь она велела построить в честь победы русского флота над турецким в Чесменском сражении в 1770 году. Храм находится по дороге в Царское Село, и сама императрица часто заезжала сюда в летнее время.

В 1790 году придворный певчий Марк Полторацкий построил в своем имении Красное в Тверской области Преображенскую церковь – почти точную копию Чесменской церкви.

Shadow-cat93 (CC BY-SA 4.0) Shadow-cat93 (CC BY-SA 4.0)

2. Владимирская церковь под Москвой

Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

В 1780-х годах в подмосковной усадьбе Быково был построен храм, больше напоминающий дворец диснеевской принцессы. Точно неизвестно, кто был архитектором, но проект приписывается Василию Баженову, который строил для Екатерины II дворцовый комплекс в Царицыне и несколько зданий в московском Кремле. Кстати, владельцем усадьбы был генерал Михаил Измайлов, который ведал московским строительством (и был женат на родственнице царской семьи).

3. Знаменская церковь под Липецком

Ludvig14 (CC BY-SA 4.0) Ludvig14 (CC BY-SA 4.0)

Мода на готику проникла и в провинцию. В 1790-х в своей усадьбе Вешаловка (ныне - Липецкая область) графья Татищевы силами крепостных мастеров возвели храм в честь Знамения Богоматери. Его проект также приписывают Баженову.

4. Готическая капелла в Петергофе

KalabiYau (CC BY-SA 3.0) KalabiYau (CC BY-SA 3.0)

Со временем готика в архитектуре стала еще более популярна. В 1830-х император Николай I велел построить домовую церковь в петергофском парке Александрия. Необычный храм, напоминающий готический собор в миниатюре, был освящена в честь Александра Невского. Автором проекта выступил немецкий архитектор Карл Шинкель, который также построил Фридрихсвердерскую церковь в Берлине. Позже и другие императоры любили приходить с семьями в эту церковь в летнее время.

5. Церковь Петра и Павла в Санкт-Петербурге

Александров (CC BY-SA 3.0) Александров (CC BY-SA 3.0)

В 1830-х графиня Варвара Шувалова построила готическую церковь в своем имении Парголово на севере Петербурга в память о покойном муже. Автором проекта выступил архитектор Александр Брюллов (брат художника Карла Брюллова). Уникальная особенность церкви – ажурный металлический шатер.

6. Никольский собор Можайского кремля

Ludvig14 (CC BY-SA 4.0) Ludvig14 (CC BY-SA 4.0)

В начале XIX века в древнем кремле города Можайск к западу от Москвы решили построить новый храм. Проект подготовил архитектор Алексей Бакарев, мастерски совместив привычное русское храмовое строение с обилием готических декоративных элементов. Храм был освящен в честь Николая Чудотворца, а точнее одного из его образов - защитники города «Николы Можайского». Здание сочли столь удачным, что позже Бакареву поручили перестроить в готическом стиле и Никольскую башню Московского кремля.

7. Троицкая церковь в Рязанской области

Schwarzemond (CC BY-SA 4.0) Schwarzemond (CC BY-SA 4.0)

В городе Гусь-Железный недалеко от Касимова оружейники и промышленники Баташевы построили шикарную усадьбу и Троицкую церковь в псевдоготическом стиле. Ее строительство завершилось в 1868 году, затянувшись более, чем на 60 лет из-за смерти главного заказчика, который выделял деньги. Проект в очередной раз приписывали Василию Баженову, хотя есть мнение, что архитектором был местный самоучка из Касимова Иван Гагин.

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