Как устроен русский православный храм изнутри (ФОТО)

Ранее мы уже писали о том, из каких архитектурных элементов состоят русские храмы. А теперь давайте заглянем внутрь и разберемся, как здесь все устроено.
При входе в храм нас чаще всего встречает притвор, эдакий небольшой «предбанник», где часто можно найти информацию о храме, расписание богослужений, а также здесь висят платки и юбки, которыми могут воспользоваться дамы. В православный храм женщинам нужно заходить в юбках и с покрытой головой, а мужчинам, наоборот, снимать головные уборы.
У притвора есть и историческое значение – раньше в православных церквах именно здесь стояли кающиеся грешники, которым был запрещен вход в храм. Сегодня же прямо в притворе или при входе в основную часть храма расположена церковная лавка, где можно купить свечи, иконки и крестики, а также православную литературу.
Собор Троицы Живоначальной в Спасо-Преображенском Соловецком монастыреИлья Тимин/Sputnik
Основное пространство храма – средняя часть. Если храм большой, то, скорее всего, она будет разделена колоннами на несколько коридоров – нефов. На стенах можно увидеть росписи с библейскими сценами, а на куполе часто изображен лик Вседержителя.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проводит пасхальное богослужение в Храме Христа Спасителя в МосквеПавел Бедняков/Sputnik
Как только вы зашли в храм, вы наверняка почувствовали особенный запах. Это запах ладана – специальной ароматической смолы. Его разжигают во время службы при помощи углей в кадиле – металлическом приспособлении с крышечкой и на цепочках. Священник обходит весь храм с кадилом, распространяя дым и запах.
Священник зажигает лампады на иконостасе в сельском храме Красноярского краяИлья Наймушин/Sputnik
Они могут быть посвящены разными святым, праздникам и библейским сценам, Богоматери или Иисусу Христу. Прямо перед иконой обычно висит на цепях лампада с маленькой свечой.
Верующие во время ночной рождественской службы в Знаменском православном храме в ДивногорскеИлья Наймушин/Sputnik
Перед всеми иконами на полу стоит большой подсвечник – кандило, куда верующие ставят свечи как дополнение к молитве. Часто просят за здоровье и благополучие родственников.
Традиция ставить свечи перед иконами довольно древняя, в раннехристианских катакомбных молитвенных местах по-другому просто не было видно лика святого. Сегодня покупка свечи – это небольшая жертва храму.
Канун в кафедральном соборе Христа Спасителя в КалининградеВиталий Невар/Sputnik
В любой церкви вы также встретите четырехугольный столик со свечами. Он стоит, как правило, перед изображением Распятия. Он символизирует Голгофу, здесь верующие ставят свечи, молясь об упокоении умерших близких.
Аналой в Воскресенской церкви в ПлёсеАлександра Гузева
В центре храма перед иконостасом стоит специальная подставка с иконой. Иконы на этом месте меняются, чаще всего они посвящены текущим праздникам.
Хор в Свято-Троицком кафедральном соборе в ЕкатеринбургеПавел Лисицын/Sputnik
Возвышение (часто по бокам от алтаря), на котором стоят певчие во время службы. Бывает и два клироса по бокам.
Иконостас Крестовоздвиженской церкви в ПалехеАлександра Гузева
Самая заметная и красивая часть храма – это целая стена с иконами, которая служит перегородкой между средней частью храма и алтарем. В иконостасе может быть от одного до восьми рядов икон (самые высокие иконостасы характерны для барочных церквей XVII–XVIII веков). Чаще всего в церквах около четырех рядов иконостаса.
Иконостас Юрьевогорской обители на озере МонастырскоеИгорь Подгорный/Sputnik
Кстати, в храме может быть несколько иконостасов. Не пугайтесь. Те, что поменьше, находятся в приделах храма, то есть специальных отсеках, которые внутри главного пространства посвящены каким-то другим праздникам или святым. Они, как правило, меньше и расположены сбоку или в пристройках. В церкви может быть несколько приделов, например, в храме Василия Блаженного их одиннадцать! Каждому полагается, кстати, отдельный купол. Об этом мы говорили в статье про внешний облик храма.
Пасхальная служба в храме Святителя Димитрия, митрополита Ростовского, чудотворца в селе Дмитриевское Тульской областиВиталий Белоусов/Sputnik
Центральные дверки в иконостасе открываются только во время службы. Они ведут к престолу (о нем чуть позже). Туда заходят только священники.
Южные ворота алтаря в тюремной церкви ОмскаАлексей Мальгавко/Sputnik
По бокам иконостаса есть еще две двери – через них могут проходить церковные служители, которые «ассистируют» священнику на службе, а также одна из них может вести в ризницу, где хранятся облачения для священнослужения.
Самая важная часть богослужения в храме происходит в алтаре, который расположен на возвышении (от латинского altus – «высокий») за иконостасом. Вход туда запрещен всем, кроме священнослужителей и благословленных ими членов паствы (женщины могут войти в алтарь, только если приняли монашество и по специальному благословению священника).
В буквальном смысле алтарь – это жертвенник, и в христианской традиции в нем приносится Бескровная Жертва.
Алтарь Храма на Крови в ЕкатеринбургеСергей Пятаков/Sputnik
Посреди алтаря уже за Царскими вратами расположен святой престол – увидеть его можно лишь издалека, когда во время службы открывают врата. Престол выглядит как квадратный стол метровой высоты, покрытый двумя тканями: нижняя символизирует плащаницу Христа, а верхняя – парадное облачение Господа.
ПрестолИерей Максим Массалитин (CC BY-SA 2.0)
На престоле лежат важнейшие атрибуты службы:
Патриарх Кирилл во время литургии в Храме Христа СпасителяСергей Пятаков/Sputnik
Рядом с престолом стоит столик поменьше – на нем хлеб в виде просфор и вино особым образом готовят для литургии.
Cемисвечник в храме Сретения Господня в КалининградеИгорь Зарембо/Sputnik
Особый светильник на высокой подставке для семи свечей, обычно ставится в алтаре возле престола.
У стены полукруглого алтарного выступа находится специальное место, где располагается архиерейский трон. На нем во время службы сидит почетный епископ.
Рака c мощами святителя Спиридона Тримифунтского, доставленными в Россию с греческого острова КорфуСергей Пятаков/Sputnik
Также в храме часто могут находиться чудотворные мощи святых. Они могут заключаться в больших, богато украшенных раках в виде гробов или в маленьких ларцах-ковчежцах и ящиках-мощевиках побольше (особенно если это какие-то частицы мощей или одежды святых).
Подписывайтесь на нас в Telegram, VK, Одноклассниках и Дзене