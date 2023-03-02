Как устроен русский православный храм изнутри (ФОТО)

Заходите в церковь и не знаете, что вокруг вас находится? Мы вам все расскажем!

Ранее мы уже писали о том, из каких архитектурных элементов состоят русские храмы. А теперь давайте заглянем внутрь и разберемся, как здесь все устроено.

Наталья Носова Наталья Носова

Притвор

При входе в храм нас чаще всего встречает притвор, эдакий небольшой «предбанник», где часто можно найти информацию о храме, расписание богослужений, а также здесь висят платки и юбки, которыми могут воспользоваться дамы. В православный храм женщинам нужно заходить в юбках и с покрытой головой, а мужчинам, наоборот, снимать головные уборы.

У притвора есть и историческое значение – раньше в православных церквах именно здесь стояли кающиеся грешники, которым был запрещен вход в храм. Сегодня же прямо в притворе или при входе в основную часть храма расположена церковная лавка, где можно купить свечи, иконки и крестики, а также православную литературу.

Средняя часть храма

Собор Троицы Живоначальной в Спасо-Преображенском Соловецком монастыре Илья Тимин/Sputnik Илья Тимин/Sputnik

Основное пространство храма – средняя часть. Если храм большой, то, скорее всего, она будет разделена колоннами на несколько коридоров – нефов. На стенах можно увидеть росписи с библейскими сценами, а на куполе часто изображен лик Вседержителя.

Кадило

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проводит пасхальное богослужение в Храме Христа Спасителя в Москве Павел Бедняков/Sputnik Павел Бедняков/Sputnik

Как только вы зашли в храм, вы наверняка почувствовали особенный запах. Это запах ладана – специальной ароматической смолы. Его разжигают во время службы при помощи углей в кадиле – металлическом приспособлении с крышечкой и на цепочках. Священник обходит весь храм с кадилом, распространяя дым и запах.

Иконы

Священник зажигает лампады на иконостасе в сельском храме Красноярского края Илья Наймушин/Sputnik Илья Наймушин/Sputnik

Они могут быть посвящены разными святым, праздникам и библейским сценам, Богоматери или Иисусу Христу. Прямо перед иконой обычно висит на цепях лампада с маленькой свечой.

Кандило и свечи

Верующие во время ночной рождественской службы в Знаменском православном храме в Дивногорске Илья Наймушин/Sputnik Илья Наймушин/Sputnik

Перед всеми иконами на полу стоит большой подсвечник – кандило, куда верующие ставят свечи как дополнение к молитве. Часто просят за здоровье и благополучие родственников.

Традиция ставить свечи перед иконами довольно древняя, в раннехристианских катакомбных молитвенных местах по-другому просто не было видно лика святого. Сегодня покупка свечи – это небольшая жертва храму.

Канун

Канун в кафедральном соборе Христа Спасителя в Калининграде Виталий Невар/Sputnik Виталий Невар/Sputnik

В любой церкви вы также встретите четырехугольный столик со свечами. Он стоит, как правило, перед изображением Распятия. Он символизирует Голгофу, здесь верующие ставят свечи, молясь об упокоении умерших близких.

Аналой

Аналой в Воскресенской церкви в Плёсе Александра Гузева Александра Гузева

В центре храма перед иконостасом стоит специальная подставка с иконой. Иконы на этом месте меняются, чаще всего они посвящены текущим праздникам.

Клирос (хор)

Хор в Свято-Троицком кафедральном соборе в Екатеринбурге Павел Лисицын/Sputnik Павел Лисицын/Sputnik

Возвышение (часто по бокам от алтаря), на котором стоят певчие во время службы. Бывает и два клироса по бокам.

Иконостас

Иконостас Крестовоздвиженской церкви в Палехе Александра Гузева Александра Гузева

Самая заметная и красивая часть храма – это целая стена с иконами, которая служит перегородкой между средней частью храма и алтарем. В иконостасе может быть от одного до восьми рядов икон (самые высокие иконостасы характерны для барочных церквей XVII–XVIII веков). Чаще всего в церквах около четырех рядов иконостаса.

Нижний ряд , или чин, называется местным. В середине находятся Царские врата, которые ведут в алтарную часть храма, закрытую от простых верующих. Слева от Царских врат чаще всего расположена икона с изображением Богоматери, а справа – Иисуса Христа. Вторая справа икона храмовая, она посвящена празднику или святому, что и весь храм.

, или чин, называется местным. В середине находятся Царские врата, которые ведут в алтарную часть храма, закрытую от простых верующих. Слева от Царских врат чаще всего расположена икона с изображением Богоматери, а справа – Иисуса Христа. Вторая справа икона храмовая, она посвящена празднику или святому, что и весь храм. Второй ряд называется деисусным, в нем расположены изображения Христа, Богоматери, Иоанна Предтечи, двух архангелов, а также могут быть иконы 12 апостолов или каких-то особенно значимых святых.

называется деисусным, в нем расположены изображения Христа, Богоматери, Иоанна Предтечи, двух архангелов, а также могут быть иконы 12 апостолов или каких-то особенно значимых святых. В третьем ряду располагаются иконы, посвященные праздникам, связанным с земной жизнью Христа.

располагаются иконы, посвященные праздникам, связанным с земной жизнью Христа. Другие ряды могут быть посвящены ветхозаветным пророкам, Святой Троице и праотцам, Адаму и Еве.

Иконостас Юрьевогорской обители на озере Монастырское Игорь Подгорный/Sputnik Игорь Подгорный/Sputnik

Кстати, в храме может быть несколько иконостасов. Не пугайтесь. Те, что поменьше, находятся в приделах храма, то есть специальных отсеках, которые внутри главного пространства посвящены каким-то другим праздникам или святым. Они, как правило, меньше и расположены сбоку или в пристройках. В церкви может быть несколько приделов, например, в храме Василия Блаженного их одиннадцать! Каждому полагается, кстати, отдельный купол. Об этом мы говорили в статье про внешний облик храма.

Царские врата

Пасхальная служба в храме Святителя Димитрия, митрополита Ростовского, чудотворца в селе Дмитриевское Тульской области Виталий Белоусов/Sputnik Виталий Белоусов/Sputnik

Центральные дверки в иконостасе открываются только во время службы. Они ведут к престолу (о нем чуть позже). Туда заходят только священники.

Южные ворота алтаря в тюремной церкви Омска Алексей Мальгавко/Sputnik Алексей Мальгавко/Sputnik

По бокам иконостаса есть еще две двери – через них могут проходить церковные служители, которые «ассистируют» священнику на службе, а также одна из них может вести в ризницу, где хранятся облачения для священнослужения.

Алтарь

Наталья Носова Наталья Носова

Самая важная часть богослужения в храме происходит в алтаре, который расположен на возвышении (от латинского altus – «высокий») за иконостасом. Вход туда запрещен всем, кроме священнослужителей и благословленных ими членов паствы (женщины могут войти в алтарь, только если приняли монашество и по специальному благословению священника).

В буквальном смысле алтарь – это жертвенник, и в христианской традиции в нем приносится Бескровная Жертва.

Престол

Алтарь Храма на Крови в Екатеринбурге Сергей Пятаков/Sputnik Сергей Пятаков/Sputnik

Посреди алтаря уже за Царскими вратами расположен святой престол – увидеть его можно лишь издалека, когда во время службы открывают врата. Престол выглядит как квадратный стол метровой высоты, покрытый двумя тканями: нижняя символизирует плащаницу Христа, а верхняя – парадное облачение Господа.

Престол Иерей Максим Массалитин (CC BY-SA 2.0) Иерей Максим Массалитин (CC BY-SA 2.0)

На престоле лежат важнейшие атрибуты службы:

Антиминс – выглядит как кусок ткани, на котором изображено положение во Гроб Господа Иисуса Христа, но на самом деле это одна из важнейших частей храма. Этот освященный именной платок (своего рода священный документ), который выдается храму, когда в нем разрешено проводить службы. В каждом антиминсе по православной традиции заключена частица мощей одного из святых.

– выглядит как кусок ткани, на котором изображено положение во Гроб Господа Иисуса Христа, но на самом деле это одна из важнейших частей храма. Этот освященный именной платок (своего рода священный документ), который выдается храму, когда в нем разрешено проводить службы. В каждом антиминсе по православной традиции заключена частица мощей одного из святых. Напрестольное Евангелие в массивном, богато украшенном окладе. Оно выносится во время службы и по нему читаются полагающиеся на этот день фрагменты.

в массивном, богато украшенном окладе. Оно выносится во время службы и по нему читаются полагающиеся на этот день фрагменты. Напрестольный крест – им священники осеняют людей на службе, освящают им воду и дают его верующим для целования.

– им священники осеняют людей на службе, освящают им воду и дают его верующим для целования. Лампада , которая зажигается только во время богослужения.

, которая зажигается только во время богослужения. Дарохранительница – особый сосуд, где оставляются и хранятся Святые Дары для причащения тех, кто не смог сделать это во время службы, например больных и умирающих.

– особый сосуд, где оставляются и хранятся Святые Дары для причащения тех, кто не смог сделать это во время службы, например больных и умирающих. Дароносица – небольшой переносной ларец, который священник берет с собой, когда идет причащать кого-то вне храма. Туда из дарохранительницы кладут частицы Святых Даров.

– небольшой переносной ларец, который священник берет с собой, когда идет причащать кого-то вне храма. Туда из дарохранительницы кладут частицы Святых Даров. Мирница – сосуд со святым маслом-миром, которое используют для миропомазания.

Жертвенник

Патриарх Кирилл во время литургии в Храме Христа Спасителя Сергей Пятаков/Sputnik Сергей Пятаков/Sputnik

Рядом с престолом стоит столик поменьше – на нем хлеб в виде просфор и вино особым образом готовят для литургии.

Семисвечник

Cемисвечник в храме Сретения Господня в Калининграде Игорь Зарембо/Sputnik Игорь Зарембо/Sputnik

Особый светильник на высокой подставке для семи свечей, обычно ставится в алтаре возле престола.

Горнее место

У стены полукруглого алтарного выступа находится специальное место, где располагается архиерейский трон. На нем во время службы сидит почетный епископ.

Мощевик

Рака c мощами святителя Спиридона Тримифунтского, доставленными в Россию с греческого острова Корфу Сергей Пятаков/Sputnik Сергей Пятаков/Sputnik

Также в храме часто могут находиться чудотворные мощи святых. Они могут заключаться в больших, богато украшенных раках в виде гробов или в маленьких ларцах-ковчежцах и ящиках-мощевиках побольше (особенно если это какие-то частицы мощей или одежды святых).

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