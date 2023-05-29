10 самых красивых церквей Северного Кавказа (ФОТО)

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Александра Гузева
Шоанинский храм X века в Карачаево-Черкесии

Шоанинский храм X века в Карачаево-Черкесии

Alex Svirkin (CC BY-SA)
На Кавказе ожидаешь увидеть лишь мечети, но довольно часто здесь попадаются и православные храмы. Часть из них – самые древние в России.

Христианство на Кавказе появилось еще до образования Российского государства, в VI веке оно пришло из Византии в государство древних аланов (современная Северная Осетия и Карачаево-Черкессия). Наивысшего же расцвета достигло к середине X века – с того времени и сохранилось несколько уникальных храмов, которые сегодня являются самыми древними в России. 

1. Сентинский храм в Карачаево-Черкесии

Сентинский храм в Карачаево-Черкесии

Сентинский храм в Карачаево-Черкесии

Polkotoff (CC BY-SA)

Эта церковь на берегу реки Теберды в Карачаево-Черкесии была заложена в 965 году. Однокупольный храм-базилика был перестроен в XIX веке, а в советское время служил детским интернатом, после чего был заброшен.

Внутри Сентинского храма

Внутри Сентинского храма

Polkotoff (CC BY-SA)

В полуразрушенном храме сохранились древние росписи, ныне его восстанавливают. 

2. Зеленчукские храмы в Карачаево-Черкесии

Комплекс из трех храмов, построенных в X веке, находится в поселке Нижний Архыз Карачаево-Черкесии, но считается, что именно на этом месте располагался исчезнувший город Маас, который был столицей древней Алании. Впервые на руины так называемого Нижне-Архызского городища в 1802 году обратил внимание русский генерал Алексей Потемкин, он же сделал первые зарисовки храмов.

Зеленчукские храмы Нижне-Архызского городища в Карачаево-Черкесии. Зарисовки 1891 года

Зеленчукские храмы Нижне-Архызского городища в Карачаево-Черкесии. Зарисовки 1891 года

Е. И. Фесенко

В отличие от преобладающих базилик, эти церкви имеют более сложное, крестово-купольное строение. Северный храм был кафедральным собором Аланской епархии Византийской церкви и скорее всего был посвящен Николаю Чудотворцу. 

Северный Зеленчукский храм

Северный Зеленчукский храм

Анна Котельникова (CC BY-SA)

Средний храм возможно был посвящен Христу-Спасителю, на его стенах сохранились фрагменты росписей, а в XIX веке он стал собором нового Александро-Невского монастыря и в нем велись богослужения. 

Средний Зеленчукский храм

Средний Зеленчукский храм

Антон Зеленов (CC BY-SA)

Южный храм считается древнейшим из трех, в XIX веке он также стал частью монастыря и был сильно перестроен. В 1991 году его освятили в честь пророка Илии, и сейчас является действующим храмом.

Южный Зеленчукский храм

Южный Зеленчукский храм

Денис Абрамов/Sputnik

3. Шоанинский храм в Карачаево-Черкесии

Шоанинский храм в Карачаево-Черкесии

Шоанинский храм в Карачаево-Черкесии

Polkotoff (CC BY-SA)

Еще один древний собор Аланской епархии на территории современной Карачаево-Черкесии. Он также был построен в X веке, на склоне горы Шоана, который когда-то был очень населенным местом. В конце XIX века храм отнесли к Александро-Невскому монастырю.

4. Армянская Апостольская церковь в Дербенте (Дагестан)

Армянская Апостольская церковь в Дербенте

Армянская Апостольская церковь в Дербенте

Сулим Кудусов (CC BY-SA)

Со стороны грузинской и армянской церквей было также «духовное просвещение» горцев Дагестана. В 1860 году в Дербенте была построена в древнем городе Дербенте в 1860 году.

Кроме того, в древнейшей крепости города Дербент (и всей России) Нарын-Кала есть подземное сооружение, которое долгое время считали водохранилищем, но теперь исследователи склоняются, что это был христианский храм IV века.

Водохранилище у крепости Нарын-Кала

Водохранилище у крепости Нарын-Кала

Екатерина Чеснокова/Sputnik

5. Успенский собор в Махачкале (Дагестане)

Как в Дербенте, так и Махачкале (столице Дагестана) были городские православные соборы, построенные в конце XIX века при Российской Империи и уничтоженные в советское время. 

Справа: Александро-Невский собор в Махачкале. Слева: Собор Святого Георгия Победоносца в Дербенте

Справа: Александро-Невский собор в Махачкале. Слева: Собор Святого Георгия Победоносца в Дербенте

Шамиль Магомедов (CC BY-SA); Общественное достояние

Кафедральный собор Махачкалинской епархии Русской Православной Церкви был построен в 1905 году - и деньги на него выделил сам Николай II, а освящена она в честь Моздокского списка Иверской иконы Божьей матери, которая считается покровительницей Кавказа. 

Успенский собор в Махачкале

Успенский собор в Махачкале

Moneycantbuy (CC BY-SA)

6. Знаменский собор в Дагестане

Свято-Знаменский собор в Хасавюрте

Свято-Знаменский собор в Хасавюрте

welcomedagestan.ru

Эта церковь в Хасавюрте, посвященная иконе Знамение Богородицы, – крупнейший православный храм Северного Кавказа. Он был построен в 1903-1904 годах в неовизантийском стиле в честь 300-летия дома Романовых. И хотя общий архитектурный ансамбль пережил советское время, внутреннее убранство серьезно пострадало. 

7. Храм Рождества Пресвятой Богородицы во Владикавказе (Северная Осетия)

Храм Рождества Пресвятой Богородицы во Владикавказе

Храм Рождества Пресвятой Богородицы во Владикавказе

Денис Абрамов/Sputnik

В 2022 году отмечалось 1100-летие крещения Алании (историческое название Северной Осетии). Несколько православных храмов Владикавказа были уничтожены в советское время. Так что построенный в 1814 году Рождественский храм – старейший православный храм города. 

8. Свято-Георгиевский собор во Владикавказе (Северная Осетия)

Свято-Георгиевский собор во Владикавказе

Свято-Георгиевский собор во Владикавказе

visit-alania.ru

Это кафедральный собор Владикавказской епархии и посвящен он Георгию Победоносцу, особо почитаемому в республике святому. Церковь была построена в 1996—2003 годах. 

9. Вознесенский собор в Алагире (Северная Осетия)

Вознесенский собор в Алагире

Вознесенский собор в Алагире

Владикавкаазская епархия

Одна из старейших сохранившихся церквей Осетии находится в городе Алагир. Храм в неовизантийском стиле был построен в 1850-х и чудом избежал разрушения в советское время. 

Внутри Вознесенского собора в Алагире

Внутри Вознесенского собора в Алагире

Владикавкаазская епархия

10. Аланский монастырь в Северной Осетии

Аланский Свято-Успенский мужской монастырь

Аланский Свято-Успенский мужской монастырь

Legion Media

В 2000 году в Куртатинском ущелье Северной Осетии был основан Аланский мужской монастырь, самый высокогорный монастырь России. Главный храм также посвящен Моздокской иконы Богородицы, защитницы Кавказа. 

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