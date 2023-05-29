10 самых красивых церквей Северного Кавказа (ФОТО)

На Кавказе ожидаешь увидеть лишь мечети, но довольно часто здесь попадаются и православные храмы. Часть из них – самые древние в России.

Христианство на Кавказе появилось еще до образования Российского государства, в VI веке оно пришло из Византии в государство древних аланов (современная Северная Осетия и Карачаево-Черкессия). Наивысшего же расцвета достигло к середине X века – с того времени и сохранилось несколько уникальных храмов, которые сегодня являются самыми древними в России.

1. Сентинский храм в Карачаево-Черкесии

Сентинский храм в Карачаево-Черкесии Polkotoff (CC BY-SA) Polkotoff (CC BY-SA)

Эта церковь на берегу реки Теберды в Карачаево-Черкесии была заложена в 965 году. Однокупольный храм-базилика был перестроен в XIX веке, а в советское время служил детским интернатом, после чего был заброшен.

Внутри Сентинского храма Polkotoff (CC BY-SA) Polkotoff (CC BY-SA)

В полуразрушенном храме сохранились древние росписи, ныне его восстанавливают.

2. Зеленчукские храмы в Карачаево-Черкесии

Комплекс из трех храмов, построенных в X веке, находится в поселке Нижний Архыз Карачаево-Черкесии, но считается, что именно на этом месте располагался исчезнувший город Маас, который был столицей древней Алании. Впервые на руины так называемого Нижне-Архызского городища в 1802 году обратил внимание русский генерал Алексей Потемкин, он же сделал первые зарисовки храмов.

Зеленчукские храмы Нижне-Архызского городища в Карачаево-Черкесии. Зарисовки 1891 года Е. И. Фесенко Е. И. Фесенко

В отличие от преобладающих базилик, эти церкви имеют более сложное, крестово-купольное строение. Северный храм был кафедральным собором Аланской епархии Византийской церкви и скорее всего был посвящен Николаю Чудотворцу.

Северный Зеленчукский храм Анна Котельникова (CC BY-SA) Анна Котельникова (CC BY-SA)

Средний храм возможно был посвящен Христу-Спасителю, на его стенах сохранились фрагменты росписей, а в XIX веке он стал собором нового Александро-Невского монастыря и в нем велись богослужения.

Средний Зеленчукский храм Антон Зеленов (CC BY-SA) Антон Зеленов (CC BY-SA)

Южный храм считается древнейшим из трех, в XIX веке он также стал частью монастыря и был сильно перестроен. В 1991 году его освятили в честь пророка Илии, и сейчас является действующим храмом.

Южный Зеленчукский храм Денис Абрамов/Sputnik Денис Абрамов/Sputnik

3. Шоанинский храм в Карачаево-Черкесии

Шоанинский храм в Карачаево-Черкесии Polkotoff (CC BY-SA) Polkotoff (CC BY-SA)

Еще один древний собор Аланской епархии на территории современной Карачаево-Черкесии. Он также был построен в X веке, на склоне горы Шоана, который когда-то был очень населенным местом. В конце XIX века храм отнесли к Александро-Невскому монастырю.

4. Армянская Апостольская церковь в Дербенте (Дагестан)

Армянская Апостольская церковь в Дербенте Сулим Кудусов (CC BY-SA) Сулим Кудусов (CC BY-SA)

Со стороны грузинской и армянской церквей было также «духовное просвещение» горцев Дагестана. В 1860 году в Дербенте была построена в древнем городе Дербенте в 1860 году.

Кроме того, в древнейшей крепости города Дербент (и всей России) Нарын-Кала есть подземное сооружение, которое долгое время считали водохранилищем, но теперь исследователи склоняются, что это был христианский храм IV века.

Водохранилище у крепости Нарын-Кала Екатерина Чеснокова/Sputnik Екатерина Чеснокова/Sputnik

5. Успенский собор в Махачкале (Дагестане)

Как в Дербенте, так и Махачкале (столице Дагестана) были городские православные соборы, построенные в конце XIX века при Российской Империи и уничтоженные в советское время.

Справа: Александро-Невский собор в Махачкале. Слева: Собор Святого Георгия Победоносца в Дербенте Шамиль Магомедов (CC BY-SA); Общественное достояние Шамиль Магомедов (CC BY-SA); Общественное достояние

Кафедральный собор Махачкалинской епархии Русской Православной Церкви был построен в 1905 году - и деньги на него выделил сам Николай II, а освящена она в честь Моздокского списка Иверской иконы Божьей матери, которая считается покровительницей Кавказа.

Успенский собор в Махачкале Moneycantbuy (CC BY-SA) Moneycantbuy (CC BY-SA)

6. Знаменский собор в Дагестане

Свято-Знаменский собор в Хасавюрте welcomedagestan.ru

Эта церковь в Хасавюрте, посвященная иконе Знамение Богородицы, – крупнейший православный храм Северного Кавказа. Он был построен в 1903-1904 годах в неовизантийском стиле в честь 300-летия дома Романовых. И хотя общий архитектурный ансамбль пережил советское время, внутреннее убранство серьезно пострадало.

7. Храм Рождества Пресвятой Богородицы во Владикавказе (Северная Осетия)

Храм Рождества Пресвятой Богородицы во Владикавказе Денис Абрамов/Sputnik Денис Абрамов/Sputnik

В 2022 году отмечалось 1100-летие крещения Алании (историческое название Северной Осетии). Несколько православных храмов Владикавказа были уничтожены в советское время. Так что построенный в 1814 году Рождественский храм – старейший православный храм города.

8. Свято-Георгиевский собор во Владикавказе (Северная Осетия)

Свято-Георгиевский собор во Владикавказе visit-alania.ru

Это кафедральный собор Владикавказской епархии и посвящен он Георгию Победоносцу, особо почитаемому в республике святому. Церковь была построена в 1996—2003 годах.

9. Вознесенский собор в Алагире (Северная Осетия)

Вознесенский собор в Алагире Владикавкаазская епархия

Одна из старейших сохранившихся церквей Осетии находится в городе Алагир. Храм в неовизантийском стиле был построен в 1850-х и чудом избежал разрушения в советское время.

Внутри Вознесенского собора в Алагире Владикавкаазская епархия

10. Аланский монастырь в Северной Осетии

Аланский Свято-Успенский мужской монастырь Legion Media Legion Media

В 2000 году в Куртатинском ущелье Северной Осетии был основан Аланский мужской монастырь, самый высокогорный монастырь России. Главный храм также посвящен Моздокской иконы Богородицы, защитницы Кавказа.

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