В Северной Осетии есть свое Золотое кольцо

Золотое кольцо России – туристический маршрут, в который входят старинные города к северо-востоку от Москвы (Ярославль, Кострома, Владимир, Суздаль и другие).
Но, оказывается, в Северной Осетии тоже есть маршрут, который неофициально называют «Золотое кольцо». Он включает самые красивые горные долины и ущелья, и его можно начать и закончить во Владикавказе, заехать в горы с одной стороны, а выехать с другой.
По дороге вы успеете посмотреть живописнейшее Куртатинское ущелье.
Самый высокогорный монастырь России – Аланский мужской монастырь.
Кадаргаванский каньон, где горная речка тысячелетиями пробивала себе путь между скалами. В 2020 году здесь был установлен арт-объект «Зеркальный барс».
Знаменитый средневековый некрополь Даргавс, который также называют «Городом мертвых».
Кармадонское ущелье, где погибли Сергей Бодров-младший и его съемочная группа из-за схода ледника в 2002 году.
По дороге вы увидите не только природные красоты, но и современные арт-объекты. Например, серебряного барса, притаившегося на скале, или огромную букву ӕ осетинского алфавита.
Именно там, в горах, у местных бабулек можно отведать лучшие осетинские пироги. Наша рекомендация:
Это о-о-о-очень вкусно!
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