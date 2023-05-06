В Северной Осетии есть свое Золотое кольцо

Этот горный туристический маршрут на Северном Кавказе можно проехать всего за полдня.

Золотое кольцо России – туристический маршрут, в который входят старинные города к северо-востоку от Москвы (Ярославль, Кострома, Владимир, Суздаль и другие).

Но, оказывается, в Северной Осетии тоже есть маршрут, который неофициально называют «Золотое кольцо». Он включает самые красивые горные долины и ущелья, и его можно начать и закончить во Владикавказе, заехать в горы с одной стороны, а выехать с другой.

По дороге вы успеете посмотреть живописнейшее Куртатинское ущелье.

Sofia21042002 (CC BY-SA) Sofia21042002 (CC BY-SA)

Самый высокогорный монастырь России – Аланский мужской монастырь.

Alex Svirkin (CC BY-SA) Alex Svirkin (CC BY-SA)

Кадаргаванский каньон, где горная речка тысячелетиями пробивала себе путь между скалами. В 2020 году здесь был установлен арт-объект «Зеркальный барс».

Александра Гузева Александра Гузева

Знаменитый средневековый некрополь Даргавс, который также называют «Городом мертвых».

Kabis212 (CC BY-SA) Kabis212 (CC BY-SA)

Кармадонское ущелье, где погибли Сергей Бодров-младший и его съемочная группа из-за схода ледника в 2002 году.

Александр Байдуков (CC BY-SA) Александр Байдуков (CC BY-SA)

По дороге вы увидите не только природные красоты, но и современные арт-объекты. Например, серебряного барса, притаившегося на скале, или огромную букву ӕ осетинского алфавита.

Сергей Мальгавко/TASS Сергей Мальгавко/TASS

Именно там, в горах, у местных бабулек можно отведать лучшие осетинские пироги. Наша рекомендация:

фыджын (пирог с мясом) цахараджын (пирог со свекольной ботвой и сыром) къабускаджын (пирог с капустой)

Александра Гузева Александра Гузева

Это о-о-о-очень вкусно!

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