Самые большие храмы разных религий в России

1. Храм Христа Спасителя в Москве

Gabriele Sotgiu (CC BY-SA) Gabriele Sotgiu (CC BY-SA)

Это самый большой православный храм России и главный, кафедральный собор Русской православной церкви. Его площадь составляет около 8 тысяч кв. метров, высота – 103 метра, и он может вместить до 10 тысяч человек.

Изначальную церковь построили в середине XIX века, но большевики снесли ее в рамках своей антирелигиозной кампании и построили на этом месте открытый бассейн «Москва». Современный храм – это воссозданная в 1990-е версия оригинала.

2. Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге

Legion Media Legion Media

Самый большой храм Петербурга и один из крупнейших православных храмов страны. Строительство растянулось на 40 лет, но в итоге получился храм невероятной красоты в стиле классицизм. Площадь храма составляет около 4 тысяч кв. метров, высота – 101 метр и вмещает до 12-14 тысяч человек (считалось, что в XIX веке он вмещал 7 тысяч, такая разница в цифрах из-за дам в пышных платьях).

3. Главный храм Вооружённых сил Российской Федерации в Московской области

Legion Media Legion Media

Это третий по высоте православный храм России после Храма Христа Спасителя и Исаакиевского собора, вместе с куполом он возвышается на 96 метров. Строительство было завершено в 2020 году, он посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Сам храм вмещает до 6 тысяч человек, а площадь церкви вместе с музейным комплексом составляет 11 тысяч кв. метров.

4. Собор Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Москве

Legion Media Legion Media

Это крупнейший католический собор в России и кафедральный собор московской архиепархии римско-католической церкви (вмещает более 2 тысяч верующих). Костел в неоготическом стиле был построен в начале XX века и сильно пострадал в советское время, но в 1990-х был восстановлен.

5. Центральная Джума-мечеть в Махачкале

Шамиль Магомедов (CC BY-SA) Шамиль Магомедов (CC BY-SA)

Эта соборная мечеть c двумя минаретами в республике Дагестан была построена в 1990-х, проект был вдохновлен Голубой мечетью в Стамбуле. В 2000-х была произведена реконструкция и площадь мечети увеличилась. Теперь она одна из крупнейших в Европе и вмещает 15 тысяч прихожан.

6. Соборная мечеть Москвы

A.Savin, WikiCommons A.Savin, WikiCommons

Московская Соборная мечеть имеет площадь более 18 тысяч кв. метров и вместимость 10 тысяч человек. Первая мечеть здесь была построена в 1904 году и не закрывалась даже в советское время, но в 2010-х была полностью перестроена с нуля. У московской соборной мечети три минарета и один из них самый высокий в стране – 72 метра.

7. Мечеть «Сердце Чечни» в Грозном

Григорий Сысоев/Sputnik Григорий Сысоев/Sputnik

Эта чеченская мечеть – еще одна самая крупная не только в России, но и во всей Европе. Она была построена за рекордные два года и открыта в 2008 году. У нее четыре минарета и на площади 5 тысяч кв. метров одновременно могут молиться более 10 тысяч человек.

Читайте подробнее тут.

8. Хурул «Золотая обитель Будды Шакьямуни» в Элисте

Aleksei Kharin (CC BY-SA) Aleksei Kharin (CC BY-SA)

В столице буддистской республике Калмыкия находится крупнейший буддистский храм Европы, построенный в 2005 году. Внутри расположена девятиметровая статуя Будды. Храм тибетского буддизма был благословлен Далай-ламой XIV и посвящен национальному Празднику лампад, а также увековечивает память депортации калмыков в Сибирь и на Дальний Восток в советское время.

9. Иволгинский дацан в Бурятии

Legion Media Legion Media

Недалеко от столицы республики, города Улан-Удэ, находится находится духовный центр Буддийской традиционной Сангхи России. Удивительным образом его разрешили построить в советское время, в 1945 году. Главный соборный храм Цогчен-дуган был построен в 1970-х, а в 2000-х на территории дацана возвели Храм-дворец Хамбо-ламы Итигэлова, где хранится священная реликвия - нетленное тело ламы.

10. Обитель объяснения и практики учения Будды Шакьямуни в Кызыле

В марте 2023 года в республике Тыва завершилось строительство нового буддистского монастыря «Тубтен Шедруб Линг» (Обитель объяснения и практики учения Будды Шакьямуни). Его вот-вот откроют и заявлено, что этот дацан – самый большой в России. Место для него еще в 1992 году благословил Далай-лама XIV Тензин Гьяцо.

Подписывайтесь на нас в Telegram, VK, Одноклассниках и Дзене