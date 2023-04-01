Как выглядела Москва в конце XIX века (ФОТО)

В XX веке большевики превратили Москву в парадную витрину Страны Советов. Но совсем незадолго до этого она выглядела уютно и по-домашнему. Посмотрите, как это было!

1870-е

Колокольня Ивана Великого в Кремле. До 1860 года, пока не построили храм Христа Спасителя, это было самое высокое здание в Москве.

Храм Василия Блаженного, бесспорно, визитная карточка города.

Царь-колокол с отколотым куском никогда не звонил. В середине XIX века его установили на постамент в Кремле, и с тех пор это одна из главных достопримечательностей Москвы.

На то время новенький храм Христа Спасителя, где еще идут строительные работы, и древняя церковь Похвалы Пресвятой Богородицы. Оба здания были разрушены в 1930-х.

Панорама Пречистенской набережной с видом на Кремль – сердце Москвы.

На Кремлевской набережной (справа внизу) виден павильон Политехнической выставки 1872 года, одна из первых построек целиком из металла и стекла.

Он же, только крупнее.

Типография И. Н. Кушнерева, Москва, 1872 г. Типография И. Н. Кушнерева, Москва, 1872 г.

В здании Манежа неподалеку от Кремля проходили (и до сих пор проходят) крупные выставки.

Типография И. Н. Кушнерева, Москва, 1872 г. Типография И. Н. Кушнерева, Москва, 1872 г.

1880-е

Современное здание Большого театра было построено в середине XIX века (правда, потом претерпело некоторые изменения и реконструкции).

Еще одна исчезнувшая постройка – церковь Святой Великомученицы Екатерины Вознесенского монастыря, который находился внутри Кремля.

В 1883 году после более 40 лет строительства храм Христа Спасителя был наконец освящен и там начались службы. На Кремлевской набережной (на первом плане) уже тогда было оживленное движение.

Красные ворота. Эту барочную триумфальную арку установили еще при Петре I, а большевики снесли ее, чтобы расширить дорогу. Однако название «Красные ворота» осталось в топонимике Москвы – это до сих пор и площадь, и станция метро. Слева – церковь Трех Святителей, также была снесена.

Чудов монастырь Московского Кремля напоминает сказочный терем. Современные туристы его не увидят, он тоже был разрушен при большевиках.

А это Варварские ворота Китайгородской стены, которая обрамляла весь центр Москвы. Теперь от нее остались лишь фрагменты.

Николай Найденов Николай Найденов

В 1887 году на площади Ильинские Ворота был установлен памятник героям Плевны в честь десятилетия битвы под Плевной в ходе русско-турецкой войны.

Общественное достояние Общественное достояние

Никольская улица, слева – Синодальная типография, построенная в начале XIX века на месте Московского печатного двора. Сегодня там находится Историко-архивный институт РГГУ.

И еще одна исчезнувшая постройка – церковь Николы Мокрого в Зарядье.

1890-е

Этот шикарный неоготический особняк Зинаиды Морозовой был построен в 1898 году на улице Спиридоновке. Автор проекта – архитектор Федор Шехтель. Сегодня там Дом приемов МИД России.

Малый Николаевский дворец в Кремле был одной из резиденций царей, когда они приезжали в Москву. Ныне это здание утрачено – в 1929 году большевики его разобрали.

Воробьевы горы – любимое место отдыха москвичей. Вдали виднеется Новодевичий монастырь. Сегодня на той стороне реки располагается целый комплекс спортивных зданий и арена «Лужники».

Оживленная торговля на улице Охотный ряд. Сегодня здесь находятся здание Государственной думы и гостиница «Москва», но торговля все же по традиции продолжается – в подземном торговом центре «Охотный ряд».

А так улица Охотный ряд была украшена во время праздничных торжеств по случаю коронации Николая II в 1896 году.

Раньше территория Кремля была открыта для посещения (теперь только по билетам). На фото – сохранившийся Благовещенский собор.

Одно из самых красивых зданий Москвы – Дом Пашкова. С середины XIX века там хранилась коллекция Румянцевской библиотеки, которая была преобразована и ныне известна как Российская государственная библиотека (Ленинка). Сегодня здание тоже принадлежит библиотеке.

Современному москвичу сложно представить, что на ныне гранитных набережных Москвы-реки когда-то росла трава.

Трамвай у храма Рождества Богородицы в Путинках, сохранившегося до наших дней.

Памятник Минину и Пожарскому изначально стоял перед Верхними торговыми рядами (ныне известными как ГУМ), но в советское время его перенесли к храму Василия Блаженного.

Еще одна сцена, которая осталась лишь на фото – конный трамвай на Серпуховской площади.

Кстати, вплоть до 1930 года трамвай ходил по самой Красной площади! Убрали линию, потому что она мешала проведению парадов.

Потрясающий дом купца Игумнова в русском стиле был построен в 1895 году. Ныне он служит резиденцией посла Франции в России.

Петровский путевой дворец на севере Москвы - когда-то цари останавливались там по дороге из Петербурга, а теперь там находится музей, а также бутик-отель.

Старая Москва. Улица Кузнецкий мост. Тройка

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