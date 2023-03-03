Сколько на самом деле в России Красных площадей?

Каждый российский школьник знает, что название главной площади страны значит «красивая». Однако в России много и других Красных площадей, которые назвали так совсем по другой причине.

1. Москва

Алексей Дружинин/Sputnik Алексей Дружинин/Sputnik

Главная площадь Москвы – это самая известная из Красных площадей. Здесь можно увидеть стены и башни Кремля, в том числе со знаменитыми курантами, посетить Мавзолей Ленина (и это не единственный человек, который похоронен на Красной площади), старейший торговый центр ГУМ, храм Василия Блаженного. Зимой здесь открываются новогодняя ярмарка и каток, а летом проходят разные фестивали.

2. Ярославль

В отличие от московской Красная площадь в Ярославле получила свое название в советское время. Изначально она называлась Семеновской (ранее здесь была церковь Симеона Столпника), но в 1924 году большевики решили ее переименовать в духе нового времени. А в середине 1930-х на месте снесенной церкви построили дом с аркой для партийной номенклатуры. Он пользовался дурной славой. Говорят, что всех, кто там жил, в какой-то момент репрессировали.

Сама площадь небольшая и находится на пересечении оживленных дорог. Зато от нее можно прогуляться к набережной Волги по красивому бульвару.

3. Чебоксары

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В столице Чувашии Красная площадь – это центр города, причем с очень красивым видом на Чебоксарский залив. Еще столетие назад здесь был рынок, а площадь была проездной, но сегодня она предназначена исключительно для пешеходов. Здесь есть и небольшой парк для детей, и качели под навесом, и скамейки, и светомузыкальный фонтан.

4. Переславль-Залесский

Павел Львов/Sputnik Павел Львов/Sputnik

Старинный Переславль-Залесский находится в Ярославской области и примечателен большим количеством сохранившейся архитектуры средневековой Руси. Красная площадь – это место, где в Средние века проходило народное собрание – вече. Ее называли в народе Вечевой, или Соборной, а вот официальное название «Красная» впервые упоминается только в путеводителе 1928 года. Хотя площадь неоднократно перестраивалась, здесь сохранился древнейший белокаменный Спасо-Преображенский собор XII века, где крестились многие князья.

5. Тобольск

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Единственный в Сибири каменный кремль сохранился только в городе Тобольске. И находится он именно на Красной площади (до революции – Соборной) в историческом центре на возвышении. Кроме кремля здесь же расположен и Тюремный замок. А еще отсюда открываются впечатляющие виды на реку Иртыш.

6. Выборг

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Выборг в Ленинградской области – это один из старейших городов Европы, основанный в конце XIII века и успевший побывать в составе Швеции и Финляндии. Историческое название Красной площади в этом городе – площадь Красного Колодца – восходит как раз к шведскому периоду, когда в XVI веке у колодца на площади были казнены сторонники шведского короля Сигизмунда III. В память об этом колодец подкрашивали красной краской. Его засыпали в конце XIX века, когда перестраивали площадь, а после Великой Отечественной войны поменяли и само название. Площадь стала просто Красной.

7. Ижевск

Vyacheslav Bukharov (CC BY-SA) Vyacheslav Bukharov (CC BY-SA)

Одно из самых красивых мест в столице Удмуртии сначала тоже носило другое название. Ижевская площадь называлась Михайловской, так как рядом стоял Михайловский собор. Переименована в Красную она была одной из первых, в 1918 году. И уже в 1922-м на ней был открыт монумент красноармейцам, погибшим во время Гражданской войны. Сегодня помимо этого памятника на Красной площади Ижевска можно увидеть и восстановленный в начале 2000-х величественный Михайловский собор, разрушенный в советское время.

8. Курск

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Согласно официальной истории, эта площадь Курска была перестроена после пожара в конце XVIII века. На месте уничтоженных огнем жилых домов и остатков оборонительной крепости сделали центральную площадь. Императрица Екатерина II утвердила название «Красная» с тем же смыслом, что и в Москве – «красивая».

На ней тогда были плац и администрация города. Впоследствии площадь обрастала новыми зданиями, затем сменила название на Знаменскую, а вот большевики вернули ей историческое имя.

9. Елец

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Елец – это небольшой город в Липецкой области, но при этом один из старейших в России, основанный не позднее середины XII века. Красная площадь была частью Елецкой крепости. Ее название напоминало местным жителям о той крови, которую здесь проливали защитники города, не раз обороняя его от врагов. Сегодня она представляет собой небольшое пространство в центре, где стоит стела в честь 850-летия города, а также остатки фундамента старого Воскресенского храма.

10. Таганрог

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Красная площадь в Таганроге находится между Центральным рынком, стадионом и памятником Чехову. Она вся застроена торговыми рядами. Впрочем, торговые ряды были здесь начиная с середины XIX века, когда эта площадь была Александровской, в честь императора Александра I, который умер в Таганроге в 1825 году. Красной эту площадь назвали большевики в 1923-м.

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