Новодевичий: самый красивый монастырь Москвы (ФОТО)

В истории монастыря было многое: и польские интервенты, и монахини из царской семьи. За что сегодня любят этот уникальный памятник истории и архитектуры?

Владимир Федоренко/Sputnik Владимир Федоренко/Sputnik

Еще в конце XIX века Новодевичий монастырь одиноко стоял посреди поля на западной окраине Москвы…

Вид на слободу Лужники и Новодевичий монастырь, 1890-е МАММ/МДФ/Russia in photo

Теперь же вокруг него образовалась плотная застройка, проложены дороги и эстакады. Да и это место теперь считается практически центром города и элитным районом.

Вид на Новодевичий монастырь с крыши стадиона «Лужники» Илья Питалев/Sputnik Илья Питалев/Sputnik

Полное название обители – Московский Богородице-Смоленский Новодевичий ставропигиальный женский монастырь. Его основал в мае 1524 года великий князь Василий III (отец Ивана Грозного). Поводом было то, что в ходе русско-литовской войны 1512–1522 годов Русь отвоевала обратно город Смоленск, который больше века был во владении у княжества Литовского. Монастырь освятили в честь главной святыни Смоленска – Смоленской иконы Божией Матери «Одигитрия».

Слева: Смоленская икона (Дионисий, 1482 год). Справа: «Богоматерь Одигитрия Смоленская» в окладе, вторая половина XV века Общественное достояние; Музеи Московского Кремля Общественное достояние; Музеи Московского Кремля

Новую обитель построили на излучине Москвы-реки, исторически эта местность называлась Девичье поле. (По легенде, здесь собирали девушек, которых потом отправляли вместе с данью татаро-монголам.) Новодевичий значит «новый женский» монастырь, кроме того, в районе Девичьего поля уже был другой, Зачатьевский монастырь.

Крестный ход вокруг Новодевичьего монастыря в 1890-х Петр Павлов/МАММ/МДФ/Russia in photo

Главный и старейший собор монастыря посвящен как раз Смоленской иконе Божией Матери. Архитектор точно не известен, но так как храм напоминает Успенский собор Московского Кремля, его часто приписывают итальянским зодчим, работавшим над кремлевским ансамблем (в частности, Алевизу Новому).

Смоленский собор Екатерина Чеснокова/Sputnik Екатерина Чеснокова/Sputnik

В монастыре сохранились фрески XVI века, сегодня над ними работают реставраторы.

Фреска XVI века, найденная в ходе реставрации за кирпичной кладкой XVII века Екатерина Чеснокова/Sputnik Екатерина Чеснокова/Sputnik

Смоленский собор Uwe Brodrecht (CC BY-SA 2.0) Uwe Brodrecht (CC BY-SA 2.0)

Во время набега крымского хана в XV веке в монастыре был крупный пожар, поэтому было принято решение укрепить монастырь, который стоял на западной границе Москвы, и обнести его мощной стеной с зубцами и бойницами, что было не свойственно для женской обители.

Heuschrecke (CC BY-SA 3.0) Heuschrecke (CC BY-SA 3.0)

Крепостная стена монастыря напоминает форму неправильного треугольника (один из углов как бы скошен, повторяя рельеф Новодевичьего пруда). По периметру стены располагается 12 крепостных башен.

Новодевичий монастырь и одноименный пруд перед ним Legion Media Legion Media

При Иване Грозном монастырь неофициально носил статус придворного – сюда будут «ссылать» вдов великокняжеской семьи (например, вдову сына Ивана, которого он, по крайней мере по версии Ильи Репина, сам и убил).

Никольская башня Владимир Федоренко/Sputnik Владимир Федоренко/Sputnik

Позже здесь жила даже царица Ирина Годунова, вдова Федора Иоанновича. Палаты Ирины Годуновой считаются одной из старейших построек монастыря.

Палаты Ирины Годуновой Ludvig14 (CC BY-SA 3.0) Ludvig14 (CC BY-SA 3.0)

Они примыкают к Амвросиевской церкви рубежа XVI–XVII веков.

Амвросиевская церковь Massimilianogalardi (CC BY-SA 3.0) Massimilianogalardi (CC BY-SA 3.0)

Брат Ирины Борис Годунов именно в этом монастыре принял избрание на царство и весьма благоволил обители, где монашествовала сестра, выделяя много денег из казны. Да и позже в монастыре жило много высокопоставленных монахинь из знатных боярских и княжеских родов, и содержался монастырь на казенные деньги. Здесь в XVII веке жила монахиней сестра Петра I Татьяна, а также его первая супруга Евдокия Лопухина.

Лопухинские палаты Ludvig14 (CC BY-SA 3.0) Ludvig14 (CC BY-SA 3.0)

Во время Смутного времени и польской интервенции монастырь находился в центре сражений и фактически был разорен и разграблен. Многие другие церкви и палаты обители были построены уже позже – в конце XVII века, при Романовых. Например, этот храм Спаса Преображения в стиле барокко над северными воротами, который первым встречает всех, кто посещает монастырь.

Надвратный храм Спаса Преображения Александр Авилов/Агентство «Москва» Александр Авилов/Агентство «Москва»

В конце XVII века были построены и Успенский храм и трапезная при нем.

Храм Успения Пресвятой Богородицы Владимир Федоренко/Sputnik Владимир Федоренко/Sputnik

Внутри Успенского собора Uwe Brodrecht (CC BY-SA 2.0) Uwe Brodrecht (CC BY-SA 2.0)

В 1690 году построили барочную колокольню. Позже монастырь оброс еще несколькими административными зданиями и палатами.

Колокольня монастыря A. Savin, WikiCommons A. Savin, WikiCommons

Последние дни провела в монастыре царевна Софья, старшая сестра и регент Петра I. Она, как и многие другие знатные монахини, была похоронена в Смоленском соборе. Всего в подклете собора похоронены более 50 монахинь царских, княжеских и боярских кровей.

Могила царевны Софьи Союз фотохудожников России/Russia in photo

Постепенно в монастыре стали хоронить не только инокинь, но и просто знатных москвичей, и на территории обители сформировался целый некрополь (к началу XX века там было почти 3 тыс. захоронений).

Мавзолей Волконского Владимир Федоренко/Sputnik Владимир Федоренко/Sputnik

Неоготическая часовня-усыпальница фабрикантов Прохоровых построена в 1910-х – одна из последних новых построек монастыря.

Усыпальница Прохоровых shakko (CC BY-SA 3.0) shakko (CC BY-SA 3.0)

Поэтому в 1898 году вне стен монастыря было обустроено Новодевичье кладбище, которое стало и местом погребения советской элиты (и до сих пор является одним из самых престижных кладбищ, где хоронят лишь очень известных, значимых личностей).

Колумбарий на Новодевичьем кладбище Владимир Трефилов/Sputnik Владимир Трефилов/Sputnik

Сегодня Новодевичий монастырь и парк у Новодевичьего пруда – излюбленное место для прогулок у москвичей.