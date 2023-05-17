Почему раку Александра Невского решили передать из Эрмитажа в монастырь?

Гробницу одного из главных русских святых Русской православной церкви вернут в Александро-Невскую лавру. В советские годы музейные работники буквально спасли духовную реликвию от уничтожения.

1. Александр Невский – средневековый русский князь и почитаемый святой

Святой Александр Невский. Фреска Архангельского собора Московского Кремля shakko (CC BY-SA 3.0) shakko (CC BY-SA 3.0)

Александр Невский (1220–1263) наиболее известен был своими успехами в борьбе с иноземными захватчиками, которые атаковали Русь с востока и запада. Он не проиграл ни одной битвы, и особенно памятна победа князя над Ливонским орденом в Ледовом побоище в 1242 году. Вокруг Невского сложился героический ореол защитника Руси от врагов, который поддерживали даже в советское время – по заказу властей Сергей Эйзенштейн снял героическое полотно «Александр Невский».

Кадр из фильма Сергея Эйзенштейна «Александр Невский» Сергей Эйзенштейн, Дмитрий Васильев/«Мосфильм», 1938 Сергей Эйзенштейн, Дмитрий Васильев/«Мосфильм», 1938

Угрожали Невскому и татаро-монголы, бравшие с Руси дань и совершавшие набеги. По некоторым источникам, Александр вел переписку с папой римским и тот предлагал помощь в борьбе с татаро-монголами в обмен на подчинение Руси папскому престолу. Александр отказался и продолжил борьбу в одиночку – так он прослыл еще и защитником православия от Ватикана. Невский был причислен к лику святых в 1547 году.

2. Рака Невского – одна из важнейших святынь в Русской православной церкви

Рака переводится как «ковчег» или «гроб», в христианской традиции принято хранить в подобных реликвариях мощи святых. (Слово произошло от латинского arca.) К ним верующие приходят поклониться и помолиться. Рака Александра Невского – одна из самых известных и наиболее почитаемых в православии наряду с мощами святого Сергия Радонежского.

Малая рака 1695 года работы московского мастера Н. М. Пшеничного Testus (CC BY-SA 4.0) Testus (CC BY-SA 4.0)

Александр Невский был похоронен в Рождественском монастыре во Владимире. Согласно некоторым летописям, его останки чудесным образом уцелели во время пожара 1491 года, что и стало одной из предпосылок к канонизации. Стали ходить легенды о чудотворных качествах мощей Александра. В 1695 году в Москве для мощей создали новую позолоченную раку с обивкой из вишневого бархата, сохранившуюся до сих пор.

3. Петр I построил в Петербурге специальный монастырь для хранения мощей Александра

Рака в Александро-Невской лавре, литография 1890 года Общественное достояние Общественное достояние

В 1703 году Петр I основал новую столицу России – Санкт-Петербург и наряду со святым Петром «назначил» и святого Александра Невского святым покровителем города. Это объяснялось тем, что совсем неподалеку князь одержал победу над шведами в Невской битве 1240 года. В 1723 году Петр I повелел доставить раку из Владимира в Петербург и специально для нее построил Александро-Невский монастырь (вскорости получивший статус лавры).

4. Это не просто гроб, а целый монументальный комплекс

Гробница Александра Невского, 1910-е Общественное достояние Общественное достояние

В середине XVIII века при императрице Елизавете Петровне, дочери Петра I, была изготовлена новая рака для мощей святого князя. Ее выполнили в стиле монументальных католических реликвариев в помпезном стиле барокко. К работе привлекли лучших придворных художников и серебряных дел мастеров и на саркофаг ушло около 1500 кг серебра.

Непосредственно рака с мощами Эрмитаж

Работа представляет собой пятиярусную пирамиду, на которой изображены сам Александр Невский и барельефы со сценами из его жизни. Также в ансамбль входят два пьедестала с военными трофеями и два подсвечника. Старую, малую, раку поместили внутрь новой.

Батальные барельефы на раке Эрмитаж

Рака была не только святыней для верующих, но и важной достопримечательностью города, на которую обращали внимание иностранные путешественники.

5. Раку вскрыли и передали в Эрмитаж в советское время

Демонтаж изголовья раки в 1922 году Общественное достояние Общественное достояние

После революции, в 1922 году, в рамках антирелигиозной кампании и изъятия церковных ценностей гробницу Александра Невского публично вскрыли. Чиновники рассчитывали не только изъять драгоценности, но и развеять чудотворный ореол вокруг раки. Саму же серебряную конструкцию и вовсе хотели отправить на переплавку.

Вывоз из Александро-Невской лавры церковных ценностей (на фото малую раку достали из большой) Общественное достояние Общественное достояние

Однако музейные работники убедили большевиков сохранить раку как памятник мирового художественного значения, и ее передали в Эрмитаж, где она и находилась в постоянной экспозиции с перерывом лишь на эвакуацию во время Второй мировой войны. Сами мощи после революции были переданы в музей религии и атеизма, который располагался в Казанском соборе Петербурга, но в 1989 году возвращены в Александро-Невскую лавру.

Монументальный комплекс гробницы Александра Невского в Эрмитаже Эрмитаж

О возвращении раки в лоно церкви впервые заговорили в 2000 году. Верующие считали публичное выставление святыни в музее глумлением.

Троицкий собор Александро-Невской лавры Lion10 (CC BY-SA 4.0) Lion10 (CC BY-SA 4.0)

10 мая 2023 года Эрмитаж и Александро-Невская лавра заключили договор о передаче мемориального комплекса гробницы Александра Невского в безвозмездное временное пользование на 49 лет с возможностью продления этого срока.

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