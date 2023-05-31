Макет «Золотого кольца»: как посетить все древние города Руси за один час

В ярославском музее воссоздали знаковые места древних городов России в миниатюре. Разглядывать их – одно удовольствие!

Мы уже писали про «Гранд Макет Россия», уникальный музей в Петербурге, где в миниатюре представлены все главные достопримечательности страны. Россия в масштабе 1:87 представлена также в московском музее-диораме «Царь-макет».

Золотое кольцо в миниатюре

В Ярославле же есть еще один любопытнейший музей – шоу-макет «Золотое кольцо», где в одном помещении собраны все города Золотого кольца в миниатюре.

Чтобы объехать главный туристический маршрут стран потребуется не меньше недели. А здесь же можно их бегло изучить всего за час.

Александра Гузева Александра Гузева

При этом на макете не просто представлены основные достопримечательности и древние храмы, но воссоздана жизнь и атмосфера городов.

Вот грузовик спешит доставить материалы на стройку, вот поезда приходят на вокзал (к тому же строго по расписанию), вот карусель катает детей в парке, вот горит изба, а пожарные приехали ее тушить.

На всем макете создатели оставили много маленьких интересных деталей и «пасхалочек», которые очень увлекательно находить и разглядывать. (Даже Путин, скачущий на медведе по лесу, прямо как из мема).

Кстати, на 84 кв. метрах макета поселилось 5163 маленьких жителя. И у каждого своя жизнь, свои проблемы – кто-то чинит велосипед, кто-то попал в ДТП, а кто-то вышел на митинг.

В миниатюре представлены и основные города Золотого кольца: Ярославль, Кострома, Углич, Иваново, Ростов Великий, Переславль-Залесский, Сергиев Посад, Владимир, Суздаль. А также города, которые официально выходят за пределы Кольца, но неразрывно связаны с ними культурным и историческим прошлым: Рыбинск, Шуя, Палех, Тутаев.

Александра Гузева Александра Гузева

Пока в Костроме зима, Новый год (ведь там родилась Снегурочка) и люди катаются на лыжах, в Ярославле лето и болельщики толпятся вокруг Арены-2000.

Александра Гузева Александра Гузева

В «городе невест» Иваново подшутили над стереотипами – и можно заметить невест в белых платьях, а в кремле Ростова Великого проводят экскурсии.

У каждого объекта есть свой неповторимый звуковой ряд - будь то шум воды на Угличской гидроэлектростанции, или колокольный звон Троице-Сергиевой Лавры в Сергиевом Посаде.

Каждые 10 минут наступает ночь, но жизнь продолжает кипеть. В городах загораются огни, а в окнах жилых домов – свет. Где-то можно увидеть салют, а машины освещают дорогу фарами.

«Рассчитать радиус разворота железных дорог, правильно расположить электронные блоки, продумать автомобильные маршруты и собрать все необходимые механизмы были самыми сложными задачами», - говорит автор проекта, Андрей Назаров.

147 художников, инженеров и звукорежиссеры в течение двух лет работали над этим миниатюрным миром. Да и сегодня можно краем глаза заглянуть в их студию (или сходить на экскурсию) и посмотреть, как они что-то чинят, тестируют поезда и готовят новые детали, здания, сюжеты.

Подробную информацию ищите на сайте музея showmaket.ru.