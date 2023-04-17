Как посмотреть 25 городов России, не выезжая из Москвы?

Здесь гудят поезда, стоят в пробках автомобили, спешат на работу пешеходы, строят дома, влюбляются и ходят на рок-концерты. Все как будто по-настоящему, но только в 87 раз меньше.

Проехать на поезде из Петербурга в Москву, подняться на Эльбрус на фуникулере и застрять в пробке у Москвы-Сити. И все это за один день. В московском музее-диораме «Царь-макет» можно увидеть Россию в масштабе 1:87 и познакомиться с ее жителями.

По России на мини-поезде

Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Первый город, с которым начинается знакомство с Россией - это Псков и его старинным кремлем и огромными вокзалом. Как на настоящей железной дороге, кроме самых поездов, есть и ремонтное бюро, где чинят тепловозы, и несколько путей, между которыми переключаются стрелки, и люди, которые перепутали поезда. Вообще, поезда и дороги - это главная тема макета.

Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Создатели придумали десятки разных маршрутов между населенными пунктами, причем за работой транспорта, как и в жизни, наблюдают диспетчеры и оперативно исправляют поломки.

Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Следующая остановка - Санкт-Петербург. Дворцовый мост, который разводится дважды в сутки, Исаакиевский собор, корабельные верфи, свадьба на набережной в белую ночь, туристический автобус, который катает людей по знаменитым проспектам. И немного иронии, связанной с климатическими особенностями города - всю «ночь» идет дождь (или, как говорят местные жители, дождь идет в Петербурге со дня основания в 1703 году).

Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

А Москва встречает гигантской и очень реалистичной пробкой у небоскребов Москвы-сити. В отличие от автомобилей в других регионах, московские никуда не едут, только грустно светят фарами и сигналят. Зато для «пешеходов» есть бонус - ниже пробки работает шоколадная фабрика, которую можно запустить с помощью одной кнопки и получить в окошке настоящую плитку.

Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

В центре Москвы, недалеко от Кремля, конечно же, ведутся археологические раскопки. А в «подземелье» показана станция метро Новослободская и ее потрясающие мозаики (мы писали о них здесь). Как и в большом формате, поезд приходит каждые две минуты.

Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Из Москвы едем на юг страны и оказываемся в Ростове-на-Дону. А какой Ростов без футбола? Каждые 11 минут «вечереет», и на огромном стадионе начинается футбольным матч, и вокруг собираются настоящие люди, чтобы поболеть за любимую команду.

Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Переносимся на главные морские и горные курорты России. Самая высокая точка - конечно, на Эльбрусе, куда стремятся путешественники с рюкзаками.

Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

В подземной части горы, конечно же, спелеологи встречаются с фантастическими тварями.

Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Чтобы добраться до Поволжья, проходим через сельскую местность с уютными деревянными домами, фермами с животными, маленькими магазинами старого образца.

Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Здесь даже есть «сгоревшие» здания и «заброшки».

Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Калининградская область расположилась, разумеется, отдельно от основной части макета. Вы без труда узнаете его кафедральный собор в центре города и туристическую Рыбную деревню.

Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

«Пасхалки» Царь-макета

«Царь-макет» открылся только в 2021 году, но работали над ним в течение 5 лет 30 человек, и они продолжают творить до сих пор. Добавляют какие-то детали, достопримечательности, и конечно - новые сюжетные линии и новые фигурки людей.

Узнаете? Это "Бурановские бабушки". Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

На сегодняшний день в стране «живет» около 100 тысяч крошечных людей. Но не только людей. Если присмотреться, то увидите весьма странных персонажей.

Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

На вагоне одного из поездов в Пскове катаются герои советских мультфильмов - Чебурашка, крокодил Гена и Шапокляк. На набережной в Петербурге «итальянцы» уговаривают льва отдать им сокровища.

Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

В одной из тихих московских квартир натурально картина маслом - «Иван Грозный и сын его Иван».

Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

А в высокой траве на рок-фестивале под Тверью «инопланетяне» просят подаяние на билет до Марса.

Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Как рассказали нам декораторы, они и сами не знают, сколько таких «пасхалок» спрятали в макете их коллеги. Пока что насчитали более трех десятков, но идеи приходят спонтанно.

Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Сейчас декораторы работают над продолжением макета в Сибири. Территория огромная, но обещают закончить через год. Скажем по секрету, мы видели Байкал - и он был очень впечатляющим.

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