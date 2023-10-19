Простая девушка Анна Роднищева проехала всю Россию на велосипеде!

Она проехала больше 11 тыс. км от Японского до Черного моря, спала в поле и на автобусных остановках, встретила очень разных людей и преодолела бесчисленные трудности. Теперь ее жизнь никогда не будет прежней.

«Такой опыт сильно меняет человека. Я помню, как думала, что на подобные авантюры решаются только другие странные люди, а я не смогу. Первая же поездка очень расширила границы моего сознания. Я поняла, что если возможно проехать на велосипеде всю Россию, то и очень многие другие вещи, не связанные с путешествиями, тоже можно осуществить» – так теперь считает новоиспеченная путешественница.

Однажды она сделала это

Анна Роднищева в свои 25 никогда не была спортсменкой и на велосипеде каталась только по соседнему парку. Но однажды ей так наскучила пресная городская жизнь (девушка работает фотографом в Москве), что она решилась на настоящее безрассудство. На отложенные деньги отправилась в большое велопутешествие. В 2022 году девушка потренировалась на дистанции Москва – Сочи (2947 км) и в 2023-м отправилась в свою главную поездку из Владивостока до Сочи, а это 11 601 км.

«Стартовой точкой был выбран Владивосток, до которого я добралась на поезде. Не из-за экономии или удобства, а потому что это приключение уже само по себе. За почти семь дней, проведенных в поезде, успеваешь обдумать всю жизнь – это вообще очень терапевтический опыт. Когда я уезжала, мне опостылела моя работа, но уже к концу поездки я была готова взяться за камеру», – рассказывает Анна.

Приехав в город, девушка добралась до маяка Токаревского и включила приложение для подсчета дистанции.

Тигры и сон в поле

Выезжая из Владивостока, Анна еще не знала, куда отправляется. У нее было четыре цели, а пункт назначения был не столь важен: «Первая – проехать всю Россию от моря до моря. Вторая – испытать себя на большой дистанции. Третья – побыть наедине с собой и обдумать многие вещи. И четвертая, конечно, посмотреть большие города!»

Отправляясь в такое путешествие, надо быть готовым ко всему. В поездке Анна в основном ночевала в палатке в полях, однажды ей пришлось спать на автобусной остановке, а с собой она взяла целый набор для отпугивания диких животных: «На Дальнем Востоке всех пугают медведями и тиграми, так что с собой у меня были перцовый баллончик, сигнал охотника и фальшфайеры – к счастью, ничего из этого не пригодилось. Вот чего я не взяла, так это что-нибудь от собак, на велосипедистов нередко набрасываются. Меня так и не укусили, но когда на тебя бежит огромная собака – это страшно. Ну и, конечно, с собой были палатка, туристическая пенка, запасные расходники для велосипеда и прочее».

Встречи в пути

Еще Анна немного пожалела, что не тренировалась раньше: «Я проезжала около 100 км ежедневно, и для велопутешествия по России это довольно мало – иногда за эти 100 км ты никуда не доезжаешь, это просто дорога от одной деревни до другой». Не все было гладко в пути, но Анна научилась без паники справляться с ситуацией. «Были внештатные ситуации с велосипедом – какие-то я могла решить сама, но иногда приходилось обращаться в мастерские. Однажды велосипед сломался между городами – тогда поймала попутку, которая подбросила меня до мастерской. Мне так помогали несколько раз», – рассказывает девушка.

На просторах России Анне встречались очень разные люди: «Всего я встретила три типа людей в путешествии. Первый – просто проезжие (например, перегонщики машин), которые видели меня в одной области, а потом снова встретили в другой. Говорят: “Мы уже третью машину перегоняем, а ты все едешь?!” Они обычно подкармливали чем-то, угощали, давали воду. Второй – такие же путешественники. Иногда велосипедисты, иногда автостопщики. Среди них был и единственный иностранец на моем пути – иранец. Он хотел доехать из Москвы до Магадана, но, к сожалению, у него закончилась виза и немного не хватило дней, чтобы завершить путешествие. Третий – местные. Иногда меня приглашали переночевать, показывали город – с большой теплотой вспоминаю. Но общаться со всеми все равно надо осторожно. Иногда попадались не совсем адекватные люди. Лично я не советую общаться с придорожными торговцами и с аккуратностью общаться с дальнобойщиками».

Анна с иранцем, которого встретила в пути Anya’s Adventures

На байкпосте Iron Angels MCC в Могоче (Забайкальский край) Anya’s Adventures

Анна, как и хотела, проехала множество больших городов: Ставрополь, Волгоград, Саратов, Челябинск, Улан-Удэ, Читу. В нескольких девушка останавливалась на байкпостах местных мотоклубов. Еще на пару дней она задержалась в Иркутске, чтобы отметить день рождения – даже есть фото с тортиком у Байкала!

Советы тем, кто хочет так же

Десятого октября Анна добралась до финальной точки своего путешествия – Сочи и скоро будет дома, в Москве. Она рада этому и теперь с энтузиазмом относится к оседлой жизни: «Это может странно звучать, но я подустала за время путешествия. Постоянно в дороге, постоянно общаешься с новыми людьми – за пять месяцев это утомляет. Сейчас я вернусь домой, встречусь с родителями и пойду на работу. Новых путешествий пока не планирую».

Волгоградская веломастерская подарила Анне шлем. Anya’s Adventures

Вот что посоветовала путешественница тем, кто хочет повторить ее приключение: «Во-первых, все возможно! Обычный здоровый нетренированный человек может преодолеть такой путь при желании. Надеюсь, мою историю увидят, особенно девчонки, и поймут, что можно путешествовать одной. Во-вторых, такой опыт сильно меняет человека. Я помню, как думала, что на такие авантюры решаются другие, какие-то странные люди, а я не смогу. Первая поездка очень расширила границы сознания – я поняла, что если возможно проехать на велосипеде всю Россию, то и очень многие другие вещи, не связанные с путешествиями, тоже можно осуществить. Но если у вас депрессия, не надо рассчитывать, что такое путешествие вернет вас к жизни. После вы все равно возвращаетесь в город и погружаетесь в рутину. В-третьих, финансово такие путешествия для всех. Можно уложиться в 15–20 тысяч в месяц, а с большим комфортом, конечно, выйдет дороже – выбирайте сами».

Подписывайтесь на «Узнай Россию» в Telegram, VK, Одноклассниках и Дзене