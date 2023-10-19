Простая девушка Анна Роднищева проехала всю Россию на велосипеде!

Тексты
София Полякова

Anya’s Adventures
Она проехала больше 11 тыс. км от Японского до Черного моря, спала в поле и на автобусных остановках, встретила очень разных людей и преодолела бесчисленные трудности. Теперь ее жизнь никогда не будет прежней.

«Такой опыт сильно меняет человека. Я помню, как думала, что на подобные авантюры решаются только другие странные люди, а я не смогу. Первая же поездка очень расширила границы моего сознания. Я поняла, что если возможно проехать на велосипеде всю Россию, то и очень многие другие вещи, не связанные с путешествиями, тоже можно осуществить» – так теперь считает новоиспеченная путешественница. 

Однажды она сделала это

Анна Роднищева в свои 25 никогда не была спортсменкой и на велосипеде каталась только по соседнему парку. Но однажды ей так наскучила пресная городская жизнь (девушка работает фотографом в Москве), что она решилась на настоящее безрассудство. На отложенные деньги отправилась в большое велопутешествие. В 2022 году девушка потренировалась на дистанции Москва – Сочи (2947 км) и в 2023-м отправилась в свою главную поездку из Владивостока до Сочи, а это 11 601 км.

Anya’s Adventures

«Стартовой точкой был выбран Владивосток, до которого я добралась на поезде. Не из-за экономии или удобства, а потому что это приключение уже само по себе. За почти семь дней, проведенных в поезде, успеваешь обдумать всю жизнь – это вообще очень терапевтический опыт. Когда я уезжала, мне опостылела моя работа, но уже к концу поездки я была готова взяться за камеру», – рассказывает Анна.

Anya’s Adventures

Приехав в город, девушка добралась до маяка Токаревского и включила приложение для подсчета дистанции.

Тигры и сон в поле

Выезжая из Владивостока, Анна еще не знала, куда отправляется. У нее было четыре цели, а пункт назначения был не столь важен: «Первая – проехать всю Россию от моря до моря. Вторая – испытать себя на большой дистанции. Третья – побыть наедине с собой и обдумать многие вещи. И четвертая, конечно, посмотреть большие города!»

Anya’s Adventures

Отправляясь в такое путешествие, надо быть готовым ко всему. В поездке Анна в основном ночевала в палатке в полях, однажды ей пришлось спать на автобусной остановке, а с собой она взяла целый набор для отпугивания диких животных: «На Дальнем Востоке всех пугают медведями и тиграми, так что с собой у меня были перцовый баллончик, сигнал охотника и фальшфайеры – к счастью, ничего из этого не пригодилось. Вот чего я не взяла, так это что-нибудь от собак, на велосипедистов нередко набрасываются. Меня так и не укусили, но когда на тебя бежит огромная собака – это страшно. Ну и, конечно, с собой были палатка, туристическая пенка, запасные расходники для велосипеда и прочее». 

Anya’s Adventures

Anya’s Adventures

Встречи в пути

Еще Анна немного пожалела, что не тренировалась раньше: «Я проезжала около 100 км ежедневно, и для велопутешествия по России это довольно мало – иногда за эти 100 км ты никуда не доезжаешь, это просто дорога от одной деревни до другой». Не все было гладко в пути, но Анна научилась без паники справляться с ситуацией. «Были внештатные ситуации с велосипедом – какие-то я могла решить сама, но иногда приходилось обращаться в мастерские. Однажды велосипед сломался между городами – тогда поймала попутку, которая подбросила меня до мастерской. Мне так помогали несколько раз», – рассказывает девушка.

Anya’s Adventures

Anya’s Adventures

Anya’s Adventures

На просторах России Анне встречались очень разные люди: «Всего я встретила три типа людей в путешествии. Первый – просто проезжие (например, перегонщики машин), которые видели меня в одной области, а потом снова встретили в другой. Говорят: “Мы уже третью машину перегоняем, а ты все едешь?!” Они обычно подкармливали чем-то, угощали, давали воду. Второй – такие же путешественники. Иногда велосипедисты, иногда автостопщики. Среди них был и единственный иностранец на моем пути – иранец. Он хотел доехать из Москвы до Магадана, но, к сожалению, у него закончилась виза и немного не хватило дней, чтобы завершить путешествие. Третий – местные. Иногда меня приглашали переночевать, показывали город – с большой теплотой вспоминаю. Но общаться со всеми все равно надо осторожно. Иногда попадались не совсем адекватные люди. Лично я не советую общаться с придорожными торговцами и с аккуратностью общаться с дальнобойщиками».

Анна с иранцем, которого встретила в пути

Анна с иранцем, которого встретила в пути

Anya’s Adventures
На байкпосте Iron Angels MCC в Могоче (Забайкальский край)

На байкпосте Iron Angels MCC в Могоче (Забайкальский край)

Anya’s Adventures

Анна, как и хотела, проехала множество больших городов: Ставрополь, Волгоград, Саратов, Челябинск, Улан-Удэ, Читу. В нескольких девушка останавливалась на байкпостах местных мотоклубов. Еще на пару дней она задержалась в Иркутске, чтобы отметить день рождения – даже есть фото с тортиком у Байкала!

Anya’s Adventures

Anya’s Adventures

Anya’s Adventures

Советы тем, кто хочет так же

Десятого октября Анна добралась до финальной точки своего путешествия – Сочи и скоро будет дома, в Москве. Она рада этому и теперь с энтузиазмом относится к оседлой жизни: «Это может странно звучать, но я подустала за время путешествия. Постоянно в дороге, постоянно общаешься с новыми людьми – за пять месяцев это утомляет. Сейчас я вернусь домой, встречусь с родителями и пойду на работу. Новых путешествий пока не планирую».

Anya’s Adventures
Волгоградская веломастерская подарила Анне шлем.

Волгоградская веломастерская подарила Анне шлем.

Anya’s Adventures

Вот что посоветовала путешественница тем, кто хочет повторить ее приключение: «Во-первых, все возможно! Обычный здоровый нетренированный человек может преодолеть такой путь при желании. Надеюсь, мою историю увидят, особенно девчонки, и поймут, что можно путешествовать одной. Во-вторых, такой опыт сильно меняет человека. Я помню, как думала, что на такие авантюры решаются другие, какие-то странные люди, а я не смогу. Первая поездка очень расширила границы сознания – я поняла, что если возможно проехать на велосипеде всю Россию, то и очень многие другие вещи, не связанные с путешествиями, тоже можно осуществить. Но если у вас депрессия, не надо рассчитывать, что такое путешествие вернет вас к жизни. После вы все равно возвращаетесь в город и погружаетесь в рутину. В-третьих, финансово такие путешествия для всех. Можно уложиться в 15–20 тысяч в месяц, а с большим комфортом, конечно, выйдет дороже – выбирайте сами».

Anya’s Adventures

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