Самые популярные летние курорты России

Соленые озера с лечебными грязями, горные реки Сибири и, конечно, морские курорты с пляжами на любой вкус.

Большая часть жителей России проводит свои отпуска внутри страны, причем летом едут не только отдыхать на море, но и знакомиться с новыми природными и архитектурными достопримечательностями.

1. Сочи, Краснодарский край

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Этот город на берегу Черного моря из года в год лидирует в списке мест для летних путешествий. Здесь приятный субтропический климат, много как оборудованных, так и «диких» пляжей, кафе, дискотеки, красивые горы вокруг. А для тех, кто хочет поправить свое здоровье, есть десятки санаториев разных профилей и термальные источники (подробнее тут).

2. Анапа, Краснодарский край

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Краснодарский край – это вообще самое курортное место в России, где очень развита туристическая инфраструктура. Кроме Сочи очень популярны города-курорты Геленджик, Туапсе и окрестности Таманского полуострова. А вот город Анапа известен как главный детский курорт. Глубина моря у берегов Анапы небольшая, и заход в воду удобен именно для детей. А взрослым, конечно, будет интересно побывать и на песчаных дюнах, и погулять по древнему городу.

3. Южный берег Крыма

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В Крыму очень разнообразные природа и климат, есть и степи, и горы, и субтропики. Наиболее популярные места для отдыха находятся на южной берегу полуострова. Ялта, Судак, Алушта – это города с отличными пляжами, санаториями и насыщенной культурной жизнью. Кроме того, здесь развит винный туризм, посещение виноделен с дегустацией.

4. Чемал, Республика Алтай

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Путешествие по горам Алтая – это мечта многих любителей походов. Маршруты для разных уровней подготовки, туристические базы, но главное – это возможность увидеть неповторимую красоту Сибири. Небольшое село Чемал летом превращается в настоящий туристический центр. В его окрестностях находятся остров-скала Патмос с монастырем, музей алтайского быта, форелевые озера, конноспортивные базы, а также турбазы для путешественников, которые увлекаются сплавами по рекам.

5. Озеро Эльтон, Волгоградская область

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Самое большое в Европе (его площадь более 150 кв. км) соленое озеро находится на юге России. На закате и восходе озеро приобретает золотисто-розовый цвет – это из-за микроорганизмов Dunaliella salina и отражения песчаного дна в чистой воде. На берегах Эльтона располагаются турбазы, где останавливаются все желающие насладиться красотой этого озера (подробнее о разноцветных озерах здесь).

6. Озеро Байкал, Иркутская область и Республика Бурятия

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Байкал – это одно из самых популярных направлений для отдыха в России круглый год. И если зимой сюда едут, чтобы увидеть необыкновенный лед, то лето – это время отдыха на природе, прогулок по Кругобайкальской железной дороге и, конечно, знакомства с древней культурой этих мест.

7. Зеленоградск, Калининградская область

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На курортах Балтийского моря прохладнее, чем на юге страны, но не менее интересно. Город Зеленоградск – одно из самых посещаемых мест летом, известное своими широкими песчаными пляжами с дюнами и старинной европейской архитектурой. А еще его называют городом кошек.

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В Зеленоградске есть музей кошек «Мурариум», много кошачьих арт-объектов, котосветофор и даже специальный человек – котошеф, который следит за тем, чтобы все уличные коты были бодры, веселы и накормлены.

8. Озеро Селигер, Тверская область

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Невероятно популярное место для отдыха на природе в палатках и на турбазах. Селигер – это не одно озеро, а три десятка водоемов разной глубины и величины. Помимо пляжей и прогулок на байдарках Селигер привлекает и паломников. Здесь есть один из самых красивых островных монастырей, Нило-Столобенская пустынь.

9. Санкт-Петербург

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Июнь на севере России – это время белых ночей, и многие жители страны стремятся увидеть их именно в Петербурге. Разводные мосты, старинная архитектура и прогулки по крышам – настоящее романтическое приключение. О том, что происходит летом в городе, рассказываем здесь.

10. Ладожские шхеры, Карелия

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Небольшая республика на северо-западе России богата голубыми озерами, мраморными каньонами и горными лесами с валунами-гигантами. Ладожские шхеры – один из самых красивых национальных парков с сотней островов и затерянных в карельских лесах бухт. А еще здесь живут нерпы!

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