10 самых популярных термальных источников России

Здесь можно вылечить большой список недугов. И хотя геотермальные воды есть по всей стране, наибольшее количество курортов находится все же на Кавказе и в Сибири.

Отдых «на водах» пару веков назад был доступен только высшему сословию, а в советские годы по всей стране стали строить санатории для обычных рабочих и крестьян. Самые старые курорты до сих пор располагаются прямо в бывших дворцах и дворянских усадьбах (подробнее о них здесь). Современные термы - это комплексы, в которых есть и медицинские отделения, и развлекательные программы, и целые парки в горах или лесу.

1. Кавказские Минеральные Воды

Отдыхающие купаются в горячем сероводородном источнике в Пятигорске. Антон Подгайко/Sputnik Антон Подгайко/Sputnik

Здесь любили проводить лето все русские классики: от Александра Пушкина до Льва Толстого. Кавказские Минеральные Воды - это старейший курортный регион страны, где не только лечатся и отдыхают, но и бутилируют минеральные воды, которые затем можно купить в магазинах по всей стране.

Главные города-курорты - это Пятигорск, Кисловодск, Железноводск, Ессентуки и Лермонтов, в каждом из которых есть десятки санаториев и питьевых галерей. Воды на этих курортах углекислые и углекисло-сероводородные, но разные по температуре и минеральному профилю. Кроме того, в Пятигорске находятся и радоновые источники - воды с небольшой долей радиации природного происхождения.

Пятигорск. Legion Media Legion Media

Но даже если вы не планируете лечение на водах, КавМинВоды - это интереснейших туристический регион страны. Это старинные города с красивейшими усадьбами, роскошными парками и потрясающими горными видами. Подробнее о регионе здесь.

2. Мацестинский курорт

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Город Сочи - это главный курорт страны еще с советских времен. Как правило, сюда приезжают ради пляжного отдыха на Черном море, однако в районе города есть и крупнейший минеральный курорт в долине реки Мацеста. Он знаменит сероводородными источниками, которые помогают в лечении женских заболеваний и реабилитации после ожогов и операций.

3. Горячий ключ

Железистый источник на Минеральной поляне в парке Курортный города Горячий Ключ. Игорь Онучин/TASS Игорь Онучин/TASS

Это место в 50 км от Краснодара стало курортом еще в 1860-х. Здесь построили купальни, парк, а затем вокруг курорта вырос город Горячий ключ. Местные минеральные воды помогают справиться с болезнями органов пищеварения.

Rost.galis (CC BY-SA 4.0) Rost.galis (CC BY-SA 4.0)

Попробовать воды можно не только тем, кто остановился в санатории, но и любому туристу в питьевой галерее.

4. Белокуриха

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Самый известный курортный район в Сибири! В Белокурихе (Алтайский край), как и в Пятигорске, находятся природные источники термальных радоновых вод. Хотя местные воды изучали с 1860-х, непосредственно курорт с санаториями и инфраструктурой был построен только в 1920-х. Сегодня в этом районе два десятка санаториев с разными программами лечения, в том числе, лечением горным воздухом.

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Удивительно то, что Белокуриха - это одно из самых теплых мест Сибири с мягкими зимами (в январе около минус 10-12, экстремальных морозов практически не бывает).

5. Тюмень

Михаил Хохлов / Узнай Россию Михаил Хохлов / Узнай Россию

Термальная столица России - так гордо называет себя сибирский город Тюмень. Вокруг города находится около 20 горячих источников, которые возникли на месте теплого Западно-Сибирского моря миллионы лет назад. Температура тюменских источников колеблется от 36°С до 48°С и поднимается из скважин глубиной до 2500 метров. И в этих источниках бувально вся таблица Мендлеева!

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Омолодиться и отдохнуть в Тюмени можно не только в классических санаториях, но и в SPA-отелях и термальных парках. Места очень популярны для семейного отдыха.

6. Саки

Отдыхающие на Сакском озере. Константин Михальчевский/Sputnik Константин Михальчевский/Sputnik

Крым - это не только море, но также и большое количество лечебной грязи из “мертвых озер” и геотермальных источников с азотом и сероводородом. Главный бальнеологический курорт - это город Саки, которые находится вблизи одноименного розового озера с лечебной рапой. А в 1950-х здесь открыли еще и минеральную воду с азотом.

7. Паратунка

Поселок Эссо на Камчатке. Legion Media Legion Media

На полуострове Камчатке, отдаленном от материковой России земли, невероятно высокая концентрация действующих вулканов, гейзеров и термальных вод. Здесь их так много, что они даже используются для обогрева домов и получения электроэнергии!

Санаторно-курортная зона Паратунка. LukaE (CC BY-SA 4.0) LukaE (CC BY-SA 4.0)

Поселок Паратунка - это главный курорт полуострова, построенный в советское время примерно в 70 км от Петропавловска-Камчатского, столицы региона. Хотя зимы на Камчатке суровые, бывает и минус 30°С, и минус 40°С, вода в термах остается горячей. В санаториях лечат, как правило, болезни кожи и нервной системы.

8. Плато Лаго-Наки

Вид на плато Лаго-Наки в Республике Адыгея. Виталий Тимки/Sputnik Виталий Тимки/Sputnik

Республика Адыгея находится в окружении Кавказских гор, и здесь огромное количество термальных источников. Наибольшее количество санаториев, SPA-отелей и купален - вокруг плато Лаго-Наки, самого «туристического» места. Врочем, «диких» источников, которые никак не оборудованы, в Адыгее тоже много. Образовались они в то время, когда геологи бурили скважины в поисках нефти.

9. Аушигер

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Еще одно место на Кавказе, куда приезжают на воды - это республика Кабардино-Балкария. Воды курорта Аушигер открыты в 1950-х, когда здесь, как и в Адыгее, искали нефть. Температура воды в источниках круглый год около 50°С и содержат хлор, натрий, гидрокарбонаты.

10. Аршан

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У подножья Саянских гор, в Бурятии, находятся красивейшие природные источники минеральных вод. Курорт Аршан был основан в 1920 году и включает в себя лечение не только минеральной водой и грязями, но и горным климатом и даже ландшафтом.

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