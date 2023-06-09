Как путешествовать по России на автодоме: советы новичкам

Автотуризм в домах на колесах стремительно набирает популярность в нашей стране. С чего же начать, если вы только хотите стать «караванером»?

Автодом или прицеп? Покупать или брать в аренду?

Все просто: если у вас свободный график, вы фрилансер и любите активно передвигаться, то автодом можно и купить. Но если вы новичок и продолжительность отпуска ограничена, то лучше для начала взять прицеп в аренду.

«Прицеп подойдет тем, кто любит спокойный отдых на морском пляже или на озере и рыбалку. Его можно поставить в оборудованном кемпинге и на легковушке дальше исследовать места вокруг», – рекомендует Андрей Артюхов, президент Лиги караванеров России, объехавший на автодоме всю страну.

Если вы фрилансер, то можете рассмотреть покупку автодома, но всегда сначала лучше взять прицеп в аренду Getty Images Getty Images

По словам автоблогера Александра Епифанцева, который занимается обзором автодомов, в России более-менее серийно производят сейчас прицепы-дачи, а не полноценные автодома. Стоимость прицепа начинается примерно от миллиона рублей, а аренда – от 3-4 тысяч рублей в сутки.

Из производителей он рекомендует «Grasshopper» и «АвтокемперПром». Купить полноценный автодом или взять его в аренду можно в компании «Яхты на колесах», которая предлагает крупные европейские модели с размещением до 7 человек.

Загляните на сайт rvland.ru, где есть актуальная информация о кемпингах и местах аренды, категориях и марках автодомов и прицепов, примеры маршрутов и много других полезных лайфхаков.

Как выбрать кемпинг?

Кемпинги бывают разные: и люксовые, и бюджетные, и у воды, и с питанием. В среднем цена за стоянку в кемпинге – 1000-1200 рублей в сутки.

Кемпинг в Крыму Алексей Мальгавко/Sputnik Алексей Мальгавко/Sputnik

Для новичков, которым важен комфорт, лучше выбирать кемпинги для семейного отдыха, где есть все удобства. В некоторых есть даже стиральные машины.

Андрей приводит в пример кемпинг «Мышгород» в Ярославской области, где каждый участок – свой уединенный природный уголок. Причем сомнительные личности туда не попадут – у владельца кемпинга действует фейсконтроль.

Куда поехать новичку?

«Один из самых продвинутых регионов в области туризма на автодомах – Псковская область. Туда из Москвы можно поехать по трассе М-9, а обратно вернуться через Новгородскую и Тверскую области», – говорит Андрей.

В Псковской области есть много стоянок для автотуристов и есть много чего посмотреть Legion Media Legion Media

На Псковщине есть множество комфортных оборудованных стоянок, к тому же там расположено много интересных мест, которые можно посмотреть всей семьей. Это и Пушкинские горы, и крепость Изборск, и Псково-Печорский монастырь.

Почитайте подробнее о разработанном для автопутешественников маршруте «Князь Александр Невский» по Псковской области тут. Также на сайте туристического портала Псковской области есть список готовых маршрутов и информация о стоянках.

Чуйский тракт Legion Media Legion Media

Прокатные станции есть по всей России. Можно поехать в Сибирь, снять там прицеп, допустим, в Горно-Алтайске и проехать по Чуйскому тракту, одной из самых красивых дорог России.

Куда поехать в долгое путешествие?

Длительные путешествия на автодомах могут занять 2-3 недели. Надолго из Москвы можно отправиться в Мурманскую область, в уже знаменитую деревню Териберка, чтобы посмотреть настоящую северную красоту. Андрей советует кольцевой маршрут: туда проехать через Вологодскую область, а обратно через Карелию и Ленинградскую область.

Самое длительное путешествие Андрея на автодоме заняло около 3 недель. Тогда он объехал весь Урал от Пермского края до Башкирии на юге.

Новичку лучше заранее просчитать маршрут, найти парковку и заправки Legion Media Legion Media

«Сейчас мы разрабатываем маршрут по всей Волге – от истоков в Тверской области, до устья в Астрахани», – говорит главный караванер страны.

Уже бывалые путешественники любят колесить по Кавказу и в Калмыкию. «Опытный турист всегда найдет себе стоянку, всегда найдет и сервис, и где налить воды. Но новичку все же лучше заранее просчитать маршрут, найти правильную парковку для крупногабаритной техники», – советует Андрей.

Сколько километров оптимально преодолевать за день?

«Мы не марафонцы, у нас не ралли рейд. Если это маршрут выходного дня, то новичкам мы советуем: полдня ехать – это где-то 250-300 км, а другие полдня смотреть что-то интересное», – рекомендует Артюхов.

В летний сезон прицепы в аренду сдают минимум на три ночи, а автодома даже на неделю. Поэтому если вы проехали за день 400 км, то на следующий день лучше отдохнуть.

Лучше ехать не более 250-300 км в день или после более длительного переезда выделить день на отдых Legion Media Legion Media

«Можно выбрать кемпинг, где до обеда будут представлены экскурсионные программы. А после обеда, например, устроить активности – взять в прокат велосипед или SUP-борд, если кемпинг на берегу водоема. Вечером – ресторан, гриль, можно устроить вечеринку. Обычно у автотуристов насыщенный день», – говорит Артюхов.

Главный совет – вовремя заправляться

Это может прозвучать банально, но самый важный совет для автопутешественника по России (не только на автодоме), – это заправляться, чтобы у вас всегда было не меньше половины бака.

«Есть места, где на 200-300 км может не быть заправки. Ведь часто невыгодно строить в чистом поле или в тайге заправку, и вряд ли она там появится. К тому же брендовых заправок в отдаленных местах часто еще меньше, а рисковать дорогой техникой и заправляться на неизвестных непроверенных заправках опасно», – предостерегает Андрей.

Когда осталось полбака, лучше заправиться снова Getty Images Getty Images

Хотя и в этом случае можно спросить у местных, какие именно заправки с качественным топливом они посоветуют.

Можно ли путешествовать зимой?

Существует миф, что путешествовать по России на автодоме можно только 4-5 месяцев, пока тепло. Однако это совершенно не так. Конечно, при правильной комплектации автодома и подготовке.

Зимой сложностью для путешествий за исключением не всегда чистых дорог (а грязь и соль портят подвижной состав) могут быть и непредвиденные обстоятельства - сильные метели, например. Но главное иметь с собой запас воды, газа для обогрева и к продукты, тогда можно пережить любую метель.

«Наш автодом мы сразу покупали в зимнем исполнении для России. Несмотря на то, что немецким заводом-изготовителем он предусматривался до морозов -15-20°C, но на вотчине Деда Мороза в Великом Устюге, мы его испытали при ночной температуре -42°C. Никто не замерз», – говорит Артюхов.

С 8 по 11 июня на ВДНХ в Москве проходит российский туристический форум «Путешествуй!».