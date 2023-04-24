Вдоль Байкала на поезде - самый красивый маршрут в МИРЕ! (ФОТО)

Железная дорога огибает южную часть озера и проходит через 38 тоннелей, вырубленных в скалах. Неспешное путешествие займет 5 часов и оставит воспоминания на всю жизнь.

Прокатиться вдоль озера Байкал - это удовольствие, в котором нельзя себе отказать.

Кругобайкальская железная дорога была построена в 1904 году, чтобы соединить западную и восточную части Транссибирской магистрали. А сегодня она стала одним из самых популярных туристических маршрутов Сибири.

«Золотая пряжка»

Линия вдоль берега, 1902-1904. Общественное достояние Общественное достояние

В 1891 году началось строительство самой длинной железной дороги в мире - Транссибирской магистрали. Только представьте себе: до этого поездка из одного конца страны в другую занимала целый год! Конечно, такая железная дорога была России просто необходима, и на ее постройку были брошены силы лучших умов того времени. Строили Транссиб отдельные участками, которые впоследствие были соединены.

Но на пути стройки было естественное препятствие - озеро Байкал.

Сооружение тоннеля в скальном грунте.(альбом "МПС. Альбомъ построекъ и видовъ Кругобайкальской ж.д.1900-1904г") . Фото 1901-1903. Общественное достояние Общественное достояние

Сначала поезда переправляли на пароме-ледоколе. Сократить путь можно было только пустив дорогу в объезд. Для строительства было выбрано южное побережье Байкала.

Рельеф берегов озера очень сложный и скалистый. Проектные работы заняли более 10 лет. Чтобы проложить железнодорожные пути, строители вырубали дорогу в скалах и использовали взрывчатку. В некоторых местах остались следы от отверстий, в которые был заложен динамит.

Строительство одного из каменных виадуков, между 1902 и 1904. Общественное достояние Общественное достояние

В итоге пришлось проложить четыре десятка тоннелей, 16 каменных галерей, 470 мостов и виадуков. Общая длина железной дороги вокруг Байкала на тот момент составляла 260 км.

Кругобайкальскую железную дорогу часто называют «золотой пряжкой стального пояса России», так как она соединила западную и восточную части Транссиба. И до 1950-х годов она вполне оправдывала свое название. Однако из-за постоянных обвалов уже советским инженерам пришлось переносить пути дальше от берегов озера. В итоге часть КБЖД была закрыта, а часть - затоплена при строительстве Иркутской ГЭС. Поезда Транссиба ходят сейчас по другой линии, минуя опасные участки.

Стела "Кругобайкальская железная дорога", установленная в 2013 году. Кирилл Шпицин/Sputnik Кирилл Шпицин/Sputnik

Закрытую часть КБЖД еще в 1980-х годах взяли под государственную защиту, признав его архитектурное значение для истории. Сюда стали приезжать туристы, чтобы своими глазами увидеть это чудо инженерной мысли столетней давности. Правда, восстановить железнодорожное полотно и укрепить тоннели удалось только в 2000-х. Именно этот участок длиной 89 км сегодня и называется Кругобайкальской железной дорогой.

Состав на Кругобайкальской железной дороге. Кирилл Шпицин/Sputnik Кирилл Шпицин/Sputnik

Первый туристический поезд на паровозной тяге отправился по этому историческому маршруту в 2005 году. А сегодня, кроме него, можно также прокатиться и на обычной электричке, которая связывает отдаленные поселки Байкала с районным центром.

От Слюдянки до Байкала за 5 часов

Путешествие начинается на станции Слюдянка I и заканчивается на станции Байкал. До Слюдянки проще всего добраться на электричке из Иркутска, ближайшего к озеру Байкал крупному городу. Между прочим, здание вокзала Слюдянки - единственное в мире, построенное целиком из белого мрамора.

Здание пассажирское ст. Слюдянка. Dmitriy Shmatkov (CC BY-SA 3.0) Dmitriy Shmatkov (CC BY-SA 3.0)

По пути вы встретите просто огромное количество невероятных сооружений. Один из первых грандиозных арочных виадуков - у поселка Старая Ангасолка (остановка «149 км»).

Перрон остановочного пункта "154 км" Кругобайкальской железной дороги. Кирилл Шпицин/Sputnik Кирилл Шпицин/Sputnik

Самый длинный тоннель проходит сквозь мыс Половинный. Его можно увидеть на остановке «110 км». Длина тоннеля 778 метров, но так как он прямой, то вы точно увидите свет в его конце.

Кругобайкальская железная дорога. Кирилл Шпицин/Sputnik Кирилл Шпицин/Sputnik

Одна из самых живописных остановок называется «Итальянская стенка». Здесь и правда находится каменная подпорная стенка в виде арок, напоминающая альпийские мосты. Это сооружение защищает пути от каменных насыпей. Кроме того, на строительстве на самом деле работали итальянские и прусские специалисты.

Туристы на Кругобайкальской железной дороге. Илья Питалев/Sputnik Илья Питалев/Sputnik

Заканчивается путешествие на станции порт Байкал. Здесь находится музей КБЖД и старинный маяк.

Artem Svetlov (CC BY 2.0) Artem Svetlov (CC BY 2.0)

От порта Байкала многие туристы переправляются по воде в Листвянку за полчаса, откуда потом за час добираются до Иркутска на автобусе. Если же у вас есть желание получше рассмотреть эти места, то можно выйти из поезда и переночевать в одном из поселков (туристические базы есть на станциях «137 км», «98 км», «79 км»).

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