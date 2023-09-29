Дудинка: как маленький город стал дорогой жизни в Арктике

Жизнь в заполярном Норильске была бы невозможна без расположенного на реке Енисей порта в Дудинке. По воде туда поступают продукты, топливо и сырье с «материка».

Порт Дудинки – уникальный. Это самый северный международный морской порт нашей страны. Он одновременно и морской, и речной, принимает и отправляет грузы как по реке Енисей (через Игарку и Красноярск), так и по Северному морскому пути (имеет связи с Мурманском, Архангельском через Карское море и далее на восток до Азии).

Центральная улица Дудинки Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Работа порта в Дудинке сделала возможным появление такого северного промышленного центра, как Норильск. Чтобы посреди лесотундры вырос большой промышленный город, нужны были строительные материалы, топливо, сырье. Все это доставляли через порт в Дудинке, тогда бывшей небольшим поселением на реке Енисей.

Дудинка в 1970-х Игорь Виноградов/Sputnik Игорь Виноградов/Sputnik

Порт тоже начинали строить в 1935 году заключенные Норильлага, однако в 1950-х, после закрытия лагеря, сюда, как и в Норильск, стали добровольно приезжать молодые специалисты со всей страны.

Ледокольный дизель-электроход «Гижига» в Дудинском морском порту, 1970 Анатолий Поляков/TASS Анатолий Поляков/TASS

Сейчас в Дудинке живут 20 тыс. человек, и работа каждого десятого связана с портом. Нам удалось побывать в этом интересном месте.

Как работает порт Дудинки

Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Сезон навигации на реке Енисей очень короткий, буквально с середины июня до начала октября. В это время порт принимает помимо морских судов также и речные суда из Красноярска (а до него по воде около 2 тыс. км), которые привозят в Дудинку и Норильск свежие продукты и необходимые товары. Как только начинается навигация, на улицах тут же появляются палатки с овощами и фруктами, а цены в магазинах на продукты заметно снижаются. По Енисею в Дудинку приходят и пассажирские суда, и большие круизные теплоходы.

Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

А когда Енисей скован льдами, Дудинка принимает и отправляет только суда ледового класса, которые идут по Северному морскому пути. На них вывозят продукцию комбината и привозят на заводы топливо и сырье, необходимое для работы.

Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Порт работает каждый день, кроме пары недель в году. Ведь это единственный в мире порт, который затапливается во время половодья.

Порт Дудинка во время ледохода на Енисее Чин-Мо-Цай/Sputnik Чин-Мо-Цай/Sputnik

Ледоход начинается на Енисее в конце мая. Выглядит это впечатляюще: огромные глыбы льда несутся по воде. Посмотреть на это событие приезжают со всей округи!

Но работникам порта некогда любоваться. Порт на время половодья прекращает принимать и отправлять грузы, а работники транспортируют краны на спецстоянки, где они и пережидают большую воду.

Почему для порта зима лучше лета

В сезон навигации в Дудинку приходит более 50 кораблей. В тот день, когда мы там были, своей разгрузки ожидали 11 кораблей, это один-два дня работы, как нам объяснили.

Пока судно стояло на погрузке, мы пообщались с его капитаном Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Нам даже удалось подняться на контейнерное судно «Норильский никель» (седьмого ледокольного класса) и пообщаться с его капитаном.

«Нашему судну не страшен лед высотой до 2 метров. Но мы не ходим по прямой, мы ищем трещины, которые легче проходить, – рассказал нам капитан Андрей Шлапак. – Дело в том, что на реке Енисей зимой бывает “паковый”, то есть многолетний, лед, который сам по себе также может перемещаться».

Обычно тут сидит штурман Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Чтобы сократить время и стоимость перевозок, периодически вызывается атомный ледокол. Он прокладывает «паковые каналы», по которым судно выходит в море. Конечно, во время снегопада они забиваются, поэтому морякам больше нравится работать в морозную и бесснежную погоду. «С выходом в плавучий лед мы продолжаем движение самостоятельно», – говорит капитан.

Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Андрей рассказал, что в северных морях часто бывают штормы, особенно опасная погода во второй половине сентября, когда к штормам добавляются и оледенения. «Тогда мы очень ждем льда, потому что во льду не качает», – сказал он.

Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Чаще всего «Норильский никель» ходит на Мурманск и на Архангельск, но бывают рейсы и в Китай, ведь Северный морской путь – кратчайший из Европы в Азию. «Оказалось, что отсюда до Китая можно дойти всего за две недели летом», – сказал капитан. Понятно, что во время ледового периода сроки увеличиваются.

Здесь эпипаж отдыхает Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

В среднем экипаж проводит в море пять суток, а всего работает вахтами по два месяца, меняясь с другой командой.

Внутри судно оказалось довольно просторным, современным и даже по-своему уютным. Здесь есть и комната отдыха с диваном, телевизором и пинг-понгом, и небольшой тренажерный зал, и сауна.

Тренажерный зал на судне Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Но больше всего нас покорило обилие цветов в горшках, выращиваемых моряками. Капитан рассказал, что многие на судне увлекаются разведением цветов, и он старается их вовремя поливать.

Столица Таймыра

В отличие от Норильска Дудинка – старинное поселение. Его основал в 1667 году как место для зимовки стрелец (то есть военный) Иван Сорокин из торгового города Мангазеи, когда вместе с небольшим отрядом отправился собирать налог (ясак).

Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Сегодня Дудинка – это административный центр Таймырского Долгано-Ненецкого района Красноярского края. Район огромен, по площади он превосходит любую европейскую страну, но вот проживают на Таймырском полуострове всего лишь 30 тыс. человек, и две трети из них – именно в Дудинке (Норильск считается отдельным районом). Другие населенные пункты – это Хатанга, Диксон и Караул, разбросанные на сотни километров друг от друга.

Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Когда оказываешься в Дудинке, то видишь не провинцию, а действительно столицу, ведь здесь есть все. Магазины, кинотеатр, пункты доставки и даже ледовая арена, единственная в мире за Полярным кругом. В городе проходят международные соревнования по керлингу.

Ледовая арена в Дудинке Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

В Дудинке, несмотря на ее богатую историю, старинных домов не сохранилось. Большая часть жилых кварталов представляет собой советские панельки на сваях, вкопанных в вечную мерзлоту. Чтобы поднять людям настроение во время долгой зимы, здания красят в яркие цвета.

В хорошую погоду местные жители проводят время в сквере Авиаторов, где выставлен Ан-24, который 20 лет назад перевозил людей в Красноярск, Хатангу и Диксон.

Сквер Авиаторов с настоящим самолетом! Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Кроме русских, которые составляют более половины жителей Таймыра, здесь проживают представители пяти северных народов: долганы, ненцы, нганасаны, эвенки и энцы. В Дудинке выходит еженедельная газета «Таймыр», в которой публикуются новости не только на русском, но и на этих северных языках.

Главная площадь Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Есть там и местный краеведческий музей, один из самых больших и интересных в Арктике. Здесь собрано 90 тыс. самых разных экспонатов.

В музее можно провести целый день Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Есть и предметы быта, которые помогали предкам современных таймырцев выживать в этом суровом крае, и шаманские ритуальные бубны и маски.

В музее собраны предметы быта коренных народов Таймыра Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Один из этажей посвящен советской истории Таймыра и ученым-полярникам. А еще здесь можно увидеть мамонта Женю, возраст которого около 45 тыс. лет!

Экспозиция, посвященная советскому освоению Арктики Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Ученые обнаружили на нем следы от орудий, сделанных руками человека. А это значит, что в Арктике люди жили гораздо раньше, чем мы можем себе представить.

Тот самый мамонт Женя Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

От Дудинки до Норильска – 90 км по лесотундре, болотам и вечной мерзлоте. Ни тот ни другой город не имеет связи по земле с другими регионами России. Но между собой они связаны железной дорогой, одной из самых северных в мире. Построена она была в 1937 году, и до конца 1990-х по ней ходили самые обычные пригородные электрички. Сегодня она используется только для доставки грузов. Об этом мы расскажем в следующей статье.