Как архитекторы защитили Норильск от снега и ветра

Такие огромные цифры помогают ориентироваться в городе в любую погоду

Норильск – один из самых северных в мире и больших городов в Арктике. Чтобы его 175 тысяч жителей могли спокойно добираться до дома и работы даже в самую лютую пургу, там предусмотрены весьма необычные решения.

На первый взгляд Норильск, расположенный на севере Красноярского края, кажется обычным индустриальным городом, построенным по советским канонам.

Памятник металлургам в центре Норильска Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Парадные здания в стиле сталинского ампира, спальные районы из разноцветных панелек и бесконечные трубы заводов, уходящие за горизонт.

Виды норильских улиц Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Но только представьте, что здесь, на 69-й параллели (300 км выше Полярного круга), примерно девять месяцев в году лежит снег. Зимой бывает минус 45–50 градусов, но самое страшное – это снежная пурга, сбивающая с ног. Полуостров Таймыр, на котором расположен город, называют кладбищем циклонов. Здесь заканчивают свой жизненный цикл все атлантические циклоны, поэтому здесь всегда ветер. В общем, не курорт. Местные метеорологи даже используют понятие «жесткость погоды», ведь чем сильнее ветер, тем тяжелее переносится холод и влажность.

Ленинский проспект – главная улица Норильска Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

При этом живут здесь более 175 тыс. человек – это второй по величине арктический город в мире (первый – Мурманск с почти 270 тыс., но он немного южнее). Здесь добывают и перерабатывают никель, медь, кобальт, палладий.

Медный завод. Люди работают! Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Заводы действуют круглые сутки, и специалисты должны иметь возможность добираться до работы и до дома точно в срок.

Со смены или на смену? Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

А как это сделать, если на улице страшно метет, да еще и полярная ночь?

Щиты Потапова

Снежные заносы в Норильске, если их не успевали расчистить, вырастали выше человеческого роста Фотоархив Сергея Лобанова Фотоархив Сергея Лобанова

Для Норильска всегда остро стояла проблема снежных заносов: они достигали в высоту 30 м, и на расчистку тратились огромные силы. Главным образом нужно было обеспечить бесперебойную работу железной дороги до Дудинки, а это 100 км по безлюдной тундре и вечной мерзлоте. По ней шла руда до порта на реке Енисей, которая дальше отправлялась морем до нужного места. И наоборот: из Дудинки в Норильск приходили продукты, бытовые товары, посылки с «материка».

Дорога, вдоль которой установлены щиты Потапова Всеволод Тарасевич/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Сегодня вдоль дорог можно увидеть деревянные снегозаградительные щиты. Сконструировал их советский инженер-железнодорожник Михаил Потапов. Норильск сначала строился с использованием принудительного труда заключенных Норильлага (закрыли его в 1956-м). Потапов отбывал здесь срок в конце 1930-х – начале 1940-х: получил 10 лет лагерей за «связь» с опальным маршалом Тухачевским (он решил взять в оборонную промышленность машину для выжигания травы на путях, которую изобрел Потапов).

Так выглядели щиты в советское время Игорь Виноградов/Sputnik Игорь Виноградов/Sputnik

В Норильске инженеру поручили организовать систему снегозащиты. Потапов прошел пешком весь маршрут вдоль железной дороги и придумал такое решение. Щиты, сделанные по его проекту, стоят под определенным углом, из-за чего ветер с такой силой вырывается из-под них, что сметает снег с дороги. Для каждого участка дороги инженер высчитал нужное положение конструкции исходя из направления и скорости ветра.

Щиты Потапова в наши дни на дороге из аэропорта в Норильск Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

В 1944 году Потапова досрочно освободили, однако до 1950 года он продолжал работать в Норильске и получил авторское свидетельство на щиты своей конструкции. В 1950 году его отдел расформировали, он переехал на работу в другой город Красноярского края, Канск, однако вскоре его снова арестовали по старому делу и вернули в Норильск, где он и умер в 1954 году. Его щиты стоят до сих пор.

Дома сплошной стеной

Заполярный ампир Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Статус города Норильск получил в 1953 году. Над планом города (добровольно) работал архитектор из Ленинграда Витольд Непокойчицкий, который приехал в Заполярье по приглашению начальника Норильского комбината. Непокойчицкий был верен ленинградской архитектурной школе, а потому первые постройки в центре города были выполнены в стиле неоклассицизма и сталинского ампира.

Придумайте подпись Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Именно поэтому центральная улица, Ленинский проспект, вам может показаться похожей на Невский проспект в Петербурге. Те же монументальные здания, богато украшенные лепниной, только стоят на сваях, чтобы тепло от домов не разогревало вечную мерзлоту.

Так выглядит двор домов в центре города Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

А если смотреть издалека на норильские улицы, то кажется, будто дома здесь стоят единой стеной.

Жилые дома Норильска Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Это тоже для защиты от ветров. На такую планировку город вдохновили петербургские дворы-колодцы.

Один из дворов недалеко от центра Норильска Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Лазы между домами

Генеральный план застройки Норильска был грандиозным, однако его так и не реализовали до конца.

Уже в середине 1950-х, после смерти Сталина, началась борьба с архитектурными излишествами, и Норильск оброс типовыми панельками. Но с особенностями.

Здесь еще могут поместиться несколько человек Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Дворы спальных кварталов Норильска построены по принципу замкнутого контура, а входы находятся с внутренней стороны. А между домами имеются проемы с небольшими лестницами. Некоторые проемы кажутся очень узкими, даже двоим не разойтись.

А вот в таком проеме должен остаться только один Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Это сделано специально, чтобы человек мог не только пройти к подъезду, но и просто укрыться от ветра, но ветер при этом не задувал бы внутрь двора.

Пурга в Норильске Всеволод Тарасевич/Sputnik Всеволод Тарасевич/Sputnik

Местные жители говорят, что иногда здесь бушует «черная пурга», когда поднимается очень сильный ветер и буквально сметает все на своем пути. Самый страшный случай «черной пурги» произошел в начале 1957 года. Мело несколько дней, и между домами даже натягивали тросы, чтобы можно было хоть как-то пройти.

«Черная пурга» 1957 года Архивное фото Архивное фото

В настоящее время в городе проходит масштабная реновация: к 2035 году в Норильске отремонтируют и построят десятки новых домов, благоутроят дворы, модернизируют инженерные сети.

Гигантские цифры на домах

Цифры на домах видны издалека Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Одна из ярких деталей Норильска, которая сразу бросается в глаза – это огромные яркие номера жилых домов. Они заметны издалека и в любую погоду. Это очень облегчает процесс поиска нужного адреса во время пурги, особенно для новых в городе людей.

Эти цифры появились в 1980-х на панельных жилых домах. На старых домах цифры обычные.

Номера домов можно увидеть как с улицы, так и во дворах в некоторых кварталах Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

А еще в Норильске здания раскрашены в яркие цвета, чтобы поднимать настроение местным жителям.

Советская мозаика на домах Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

На некоторых фасадах также можно увидеть мозаику на тему освоения Крайнего Севера.

И современная мозаика Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Свет на улицах

Летний вечер в Норильске Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

А вот еще одна любопытная деталь. На многих зданиях вы увидите праздничные гирлянды. Летом, когда светло круглые сутки из-за полярного дня, иллюминация, разумеется, выключена. Но уже осенью все улицы подсвечены так, будто здесь уже Новый год.

Зимняя подсветка Норильска Legion Media Legion Media

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