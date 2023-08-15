Озеро Лама: местные жители верят, что оно исполняет желания

Арктическое озеро Лама на плато Путорана кажется совершенно пустынным и диким. А когда-то, в далекой древности, здесь жили люди неизвестной цивилизации.

Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

«Озеро Лама действительно исполняет желания, но часто по-своему, – предупредил нас проводник Юрий. – Одна группа каталась на катере, и туристы сказали, что хотели бы задержаться на озере подольше. Поднялся ветер, берега заволокло туманом, и им пришлось провести на воде еще пару часов, пока они не вышли к своей турбазе».

Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Лама – это «домашнее озеро» жителей Норильска. От этого заполярного города на севере Красноярского края до Ламы 120 км, примерно 4 часа по воде. А еще это стартовая точка для путешественников, которые отправляются покорять труднодоступное плато Путорана.

Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Среди бесчисленного количества озер, водопадов и гор Путораны Лама выделяется не только красотой ландшафтов и прозрачностью вод, но и мистической атмосферой, которая влечет сюда романтиков и мечтателей.

По следам древних цивилизаций

Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

В переводе с эвенкийского Лама значит «большая вода». Вода и правда большая: пока мы ехали, эхолот на катере показывал глубину более 200 м и резкие провалы. Впрочем, насколько они велики, науке до сих пор не известно, ведь довольно сложно изучить озеро, которое большую часть года сковано льдами и оживает лишь в конце июня. Даже на карте оно появилось только в 1921 году во время геологической экспедиции Николая Урванцева.

Самая старая турбаза Ламы, построенная в 1930-х как пионерлагерь Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Поселений и дорог на Ламе нет, но коренными жителями считаются эвенки, нганасаны и долганы. Самая дальняя, восточная оконечность озера испокон веков была местом силы, здесь находили деревянные эвенкийские идолы и, по легендам, еще в конце 1930-х годов жила последняя эвенкийская шаманка. До них здесь жили другие народы, о которых нам практически ничего не известно.

Турбаза на Ламе Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Советский археолог Леонид Хлобыстин провел в середине 1970-х несколько экспедиций на берегах местных рек и озер. Он обнаружил, что плато Путорана было не просто обитаемо 3–4 тыс. лет назад. Люди уже тогда пользовались предметами из оловянной бронзы, древнейшего сплава металла.

Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Ученые находили и фрагменты ножей, и емкости для плавки (тигли), и бронзовые пластинки. Самые ранние бронзовые находки в Арктике относятся именно к плато Путорана и датированы XVIII веком до н. э. Анализ бронзы показал, что местные мастера использовали самородную медь норильского месторождения.

А как же другие материалы? Ведь для изготовления сплавов нужны свинец, висмут, сурьма. Оказалось, что они доставлялись из других районов Сибири, то есть между бронзолитейщиками отдаленных регионов были налажены связи. Но почему эти земли опустели, не известно.

Место силы

Олег Крашевский в своем музее Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Сегодня здесь находится турбаза «Бунисяк», и это не просто дом для отдыха. Ее создатель Олег Крашевский полвека собирает старинные костюмы, предметы быта и ритуальные символы северных народов.

А это собака Олега по кличке Ганя Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Он был в одной из поездок с Хлобыстиным и считает, что ученый наступил на хвост другой цивилизации. И сам до сих пор забирается в самые дальние уголки плато, куда можно дойти. Сложно найти человека, который знает окрестности лучше.

Шайтан-гора. В определенную погоду на ней показывается лик Шайтана Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

«Мы находили здесь много древних руин, какие-то остатки древних фундаментов с мегалитической кладкой, обработанные глыбы, – говорит он. – Когда-то здесь кипела жизнь».

На базе «Бунисяк» Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

По образованию геолог-охотовед, он долгие годы работал в НИИ сельского хозяйства Крайнего Севера и был одним из инициаторов создания Путоранского заповедника. У него 16 научных работ и три монографии. И именно его нганасаны называют своим Белым шаманом.

Турбаза «Бунисяк» Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

«Мой амулет – знак шамана нганасанского рода, это большая древность, – говорит он. – Передала мне его глава одного рода по женской линии, как и несколько других вещей, когда я вылечил ей руку». И вот хотите верьте, хотите нет, но за тот день, что мы провели на разных турбазах Ламы, только у него на нас не нападали комары и оводы. «Я с ними договорился», – объяснил он.

Встреча у водопада

Идем к водопаду под руководством Юрия Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Мы идем с проводником Юрием на водопад Нералах. Его гул слышен издалека, но чтобы подойти ближе, нужно преололеть пару сотен метров крутых подъемов и спусков. Под ногами подвижные, будто живые камни, которые, кажется, готовы рассыпаться.

Это и есть курумники Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Здесь их называют курумниками, и Юрий объясняет, что наступать нужно только на камни, поросшие мхом, они устойчивее. Сам он ни в какую мистику не верит, всему находит научное обоснование.

Водопад Нералах. Обратите внимание, какие маленькие на его фоне люди Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

«Никогда в жизни я не видел такого количества радуг, как здесь. За последний месяц я наблюдал их каждый день: одна стояла столбом, другая извивалась дугой, третья была абсолютно прямая».

Мы спускались к самому низу! Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Феномены объясняет так: на берегах – выходы горных пород, которые вызывают аномалии в магнитном поле, а на воде атмосферные явления происходят из-за большой разницы температур.

Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Но место, конечно, очень сильное: «Люди вообще здесь испытывают энергетический подъем. А у северных народов оно считается священным, тут многие загадывают желание», – говорит Юрий.

Закат на Ламе Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Нам с погодой повезло: тепло, небо ясное, а на озере полный штиль, хотя буквально накануне на Ламе шли грозы с молниями и наша поездка могла отмениться.

Туманная Лама Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Забегая вперед, скажем, что под конец дня Лама показала просто фантастическое закатное солнце, которое отражалось в воде как в зеркале, а потом и вовсе напустило прегустейшего тумана, который рассеялся лишь на подходе к Норильску.

Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Пока мы ехали и обсуждали перспективы местного туризма, я сказала, что было бы интересно пообщаться с теми, кто приехал на Ламу издалека.

Пушок, сторож одной турбазы Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

И вот представьте: ползем мы по этому курумнику уже на последнем издыхании и вдруг: бац! Встречаем группу рыбаков, один из которых оказывается аж из Новой Зеландии. Владимир сказал, что родился в России, но давно живет на другом континенте и оказался здесь впервые. И пока я удивлялась столь быстрой реализации моих желаний, руководитель нашей группы Константин Викторович резюмировал: «А я говорил».

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