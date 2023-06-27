Плато Путорана: кто создал этот внеземной ландшафт в Арктике? (ФОТО)

Это целая планета бесконечных долин и каньонов, затерянная за Полярным кругом. И именно здесь находится географический центр России.

Туристический поход на плато Панарктик Стар Панарктик Стар

Плато Путорана на Таймыре – это буквально иная планета. Представьте себе фантастические пейзажи, состоящие из множества сопок с плоскими вершинами, которые изрезаны водопадами и глубокими каньонами. И все это в арктической тундре.

Что посмотреть на плато Путорана?

Само плато представляет собой огромный горный массив площадью 250 тыс. кв. км, то есть примерно как вся Великобритания, Новая Зеландия или почти как Эквадор.

Река Хибарба. Вячеслав Шут и Максим Шаповалов Департамент общественных связей Заполярного филиала «Норникеля» Департамент общественных связей Заполярного филиала «Норникеля»

Чтобы посетить все красивые места на плато, не хватит и жизни. Но все же есть несколько основных достопримечательностей, которые стремятся увидеть туристы.

Пеший поход по достопримечательностям плато Панарктик Стар Панарктик Стар

На плато находится географический центр России, озеро Виви. Это самое большое пресноводное озеро в этом регионе, и жители даже называют местным Байкалом. Оно имеет вытянутую форму: 90 км в длину и 4 км в самой широкой точке. Большую часть года озеро покрыто льдом из-за чрезвычайно холодных условий. Вода остается прохладной даже в июле.

Водопад на реке Моя. Ачин. Вячеслав Шут и Максим Шаповалов Департамент общественных связей Заполярного филиала «Норникеля» Департамент общественных связей Заполярного филиала «Норникеля»

На плато Путорана самая высокая плотность водопадов в стране. Самый высокий водопад России – Кандинский представляет собой целый каскад водопадов, которые с грохотом падают в реку.

Шхеры в западной части озера Кета. Денис Симонов Департамент общественных связей Заполярного филиала «Норникеля» Департамент общественных связей Заполярного филиала «Норникеля»

Назван он так не по фамилии художника, а по реке Канде, в которую он вливается. Наибольший поток прямого падения составляет 108 метров. Немного мистики. Периодически в конце декабря – начале января местная метеостанция фиксирует в районе водопада в небе светящиеся круги, закрученные в спирали. Что это?

Река Дулисмар. Денис Симонов Департамент общественных связей Заполярного филиала «Норникеля» Департамент общественных связей Заполярного филиала «Норникеля»

Одна из самых доступных для туристов достопримечательностей (конечно, относительно остальных) – это озеро Лама, открытое первопроходцами в начале XX века. Из Норильска до него можно добраться на катере всего за пять часов.

Оранский каньон. Вячеслав Шут и Максим Шаповалов Департамент общественных связей Заполярного филиала «Норникеля» Департамент общественных связей Заполярного филиала «Норникеля»

Оно одно из самых глубоких в России, известно, что его глубина более 200 метров. И одно из самых живописных, ведь находится оно среди гор и каньонов.

Озеро Лама. Вячеслав Шут и Максим Шаповалов Департамент общественных связей Заполярного филиала «Норникеля» Департамент общественных связей Заполярного филиала «Норникеля»

Примерно 19 тыс. кв. км занимает территория Путоранского заповедника, где охраняются редкие виды животных (например, снежный баран и дикий северный олень) и уникальные тундровые ландшафты.

Следы человека

Плато Путорана на сегодняшний день очень слабо изучено, здесь полно мест, где никогда (как кажется современникам) не ступала нога человека. И тем не менее иногда путешественники находят просто невероятные вещи. Например, есть следы старых стойбищ эвенков, а также их старинные ритуальные (идолы) и бытовые (нарты) предметы. Особенно много их в районе озер Лама, Мелкого и Глубокого.

Озеро Лама. Виктор Матасов Департамент общественных связей Заполярного филиала «Норникеля» Департамент общественных связей Заполярного филиала «Норникеля»

А из неожиданных находок можно отметить две железные дороги длиной 5 км каждая. Куда они вели, как и зачем были построены, не очень понятно, но исследователи плато считают, что они, возможно, связаны с авиатрассой Алсиб времен Великой Отечественной войны.

Как попасть на плато Путорана?

Ламские горы. Вячеслав Шут и Максим Шаповалов Департамент общественных связей Заполярного филиала «Норникеля» Департамент общественных связей Заполярного филиала «Норникеля»

Несмотря на то что Путоранский заповедник – это одно из самых труднодоступных мест Евразийского континента, сюда мечтают попасть многие путешественники. Оно манит как любителей пеших походов, так и сплавов по быстрым рекам и фотографов дикой природы.

Предгорья Путоран. Денис Симонов Департамент общественных связей Заполярного филиала «Норникеля» Департамент общественных связей Заполярного филиала «Норникеля»

Ближайший город – Норильск, от которого можно добраться только вертолетом или катером, а некоторые участки доступны вездеходом или пешком. За пределами населенных пунктов (примерно в 30 км от города) практически отсутствует мобильная связь. Общественного транспорта там, разумеется, тоже нет. Поэтому безопаснее всего посещать плато Путорана в составе экскурсионной группы. Помните, что иностранному гражданину для посещения Норильска и плато необходимо оформить специальное разрешение. А если вы захотите посетить территорию Путоранского заповедника, то нужно и там получить разрешение всем.

Горы Акырма. Денис Симонов Департамент общественных связей Заполярного филиала «Норникеля» Департамент общественных связей Заполярного филиала «Норникеля»

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