Плато Путорана: кто создал этот внеземной ландшафт в Арктике? (ФОТО)

Вечер туриста на плато ПуторанаПанарктик Стар
Туристический поход на платоПанарктик Стар
Плато Путорана на Таймыре – это буквально иная планета. Представьте себе фантастические пейзажи, состоящие из множества сопок с плоскими вершинами, которые изрезаны водопадами и глубокими каньонами. И все это в арктической тундре.
Само плато представляет собой огромный горный массив площадью 250 тыс. кв. км, то есть примерно как вся Великобритания, Новая Зеландия или почти как Эквадор.
Река Хибарба. Вячеслав Шут и Максим ШаповаловДепартамент общественных связей Заполярного филиала «Норникеля»
Чтобы посетить все красивые места на плато, не хватит и жизни. Но все же есть несколько основных достопримечательностей, которые стремятся увидеть туристы.
Пеший поход по достопримечательностям платоПанарктик Стар
На плато находится географический центр России, озеро Виви. Это самое большое пресноводное озеро в этом регионе, и жители даже называют местным Байкалом. Оно имеет вытянутую форму: 90 км в длину и 4 км в самой широкой точке. Большую часть года озеро покрыто льдом из-за чрезвычайно холодных условий. Вода остается прохладной даже в июле.
Водопад на реке Моя. Ачин. Вячеслав Шут и Максим ШаповаловДепартамент общественных связей Заполярного филиала «Норникеля»
На плато Путорана самая высокая плотность водопадов в стране. Самый высокий водопад России – Кандинский представляет собой целый каскад водопадов, которые с грохотом падают в реку.
Шхеры в западной части озера Кета. Денис СимоновДепартамент общественных связей Заполярного филиала «Норникеля»
Назван он так не по фамилии художника, а по реке Канде, в которую он вливается. Наибольший поток прямого падения составляет 108 метров. Немного мистики. Периодически в конце декабря – начале января местная метеостанция фиксирует в районе водопада в небе светящиеся круги, закрученные в спирали. Что это?
Река Дулисмар. Денис СимоновДепартамент общественных связей Заполярного филиала «Норникеля»
Одна из самых доступных для туристов достопримечательностей (конечно, относительно остальных) – это озеро Лама, открытое первопроходцами в начале XX века. Из Норильска до него можно добраться на катере всего за пять часов.
Оранский каньон. Вячеслав Шут и Максим ШаповаловДепартамент общественных связей Заполярного филиала «Норникеля»
Оно одно из самых глубоких в России, известно, что его глубина более 200 метров. И одно из самых живописных, ведь находится оно среди гор и каньонов.
Озеро Лама. Вячеслав Шут и Максим ШаповаловДепартамент общественных связей Заполярного филиала «Норникеля»
Примерно 19 тыс. кв. км занимает территория Путоранского заповедника, где охраняются редкие виды животных (например, снежный баран и дикий северный олень) и уникальные тундровые ландшафты.
Плато Путорана на сегодняшний день очень слабо изучено, здесь полно мест, где никогда (как кажется современникам) не ступала нога человека. И тем не менее иногда путешественники находят просто невероятные вещи. Например, есть следы старых стойбищ эвенков, а также их старинные ритуальные (идолы) и бытовые (нарты) предметы. Особенно много их в районе озер Лама, Мелкого и Глубокого.
Озеро Лама. Виктор МатасовДепартамент общественных связей Заполярного филиала «Норникеля»
А из неожиданных находок можно отметить две железные дороги длиной 5 км каждая. Куда они вели, как и зачем были построены, не очень понятно, но исследователи плато считают, что они, возможно, связаны с авиатрассой Алсиб времен Великой Отечественной войны.
Ламские горы. Вячеслав Шут и Максим ШаповаловДепартамент общественных связей Заполярного филиала «Норникеля»
Несмотря на то что Путоранский заповедник – это одно из самых труднодоступных мест Евразийского континента, сюда мечтают попасть многие путешественники. Оно манит как любителей пеших походов, так и сплавов по быстрым рекам и фотографов дикой природы.
Предгорья Путоран. Денис СимоновДепартамент общественных связей Заполярного филиала «Норникеля»
Ближайший город – Норильск, от которого можно добраться только вертолетом или катером, а некоторые участки доступны вездеходом или пешком. За пределами населенных пунктов (примерно в 30 км от города) практически отсутствует мобильная связь. Общественного транспорта там, разумеется, тоже нет. Поэтому безопаснее всего посещать плато Путорана в составе экскурсионной группы. Помните, что иностранному гражданину для посещения Норильска и плато необходимо оформить специальное разрешение. А если вы захотите посетить территорию Путоранского заповедника, то нужно и там получить разрешение всем.
Горы Акырма. Денис СимоновДепартамент общественных связей Заполярного филиала «Норникеля»
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