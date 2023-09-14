Как Россия потеряла богатый сибирский город Мангазею

В начале XVII века англичане активно стремились закрепиться на Русском Севере и в Сибири. Чтобы помешать этому, русскому царю пришлось запретить ходить по северному пути морем под страхом смертной казни.

В начале XVII века населению Московского царства запретили помогать «немцам» (так называли всех иностранцев) искать дороги в Сибирь. Наказанием за это была «злая смерть» и разорение домов «до основания». Вот настолько только что взошедший на престол после Смутного времени Михаил Романов не хотел пускать иностранцев вглубь страны.

Период Смуты в России открыл для западных стран возможность поживиться за счет России. Он продолжался с 1598 года, когда пресеклась династия Рюриковичей, по 1613 год, когда на престол взошел царь Михаил – первый из династии Романовых. Но одно дело захватить приграничные территории на Западе, как это сделали шведы и поляки, и совсем другое – пытаться колонизировать северо-восточные земли огромной страны, как англичане.

Портрет царя Михаила Федоровича кисти Иоганна Генриха Ведекинда Общественное достояние Общественное достояние

К началу XVII века англичане уже активно хозяйничали на Русском Севере. Впервые появившись в устье Северной Двины в 1553 году, в 1555-м уже создали «Московскую компанию». Спустя пару лет открыли в Поморье (близ берегов Белого моря) одну из торговых факторий, а в 1569-м получили у царя Ивана IV Грозного разрешение вести беспошлинную торговлю по всему Русскому царству.

Пользуясь преференциями, английские купцы активно вывозили из Архангельска и Холмогор лен, пеньку, канаты, смолу, деготь, сало, мачтовый лес, меха, воск, мед, шкуры, кожу, поташ, масло и икру. В 1611 году, в годы Смуты, они намеревались провести с местным населением переговоры о заключении договора на условиях суверенитета или протектората. Но не успели. В 1613 году избрание царем Михаила Романова положило конец Смуте. Правда, англичанам повезло: они еще не приступили к реализации плана. Он остался втайне, а иностранные дипломаты сохранили лицо перед Москвой.

Но Русским Севером английские аппетиты не ограничивались. Целью было проникнуть в Сибирь.

Курс на Сибирь

Сибирь открывала невероятные торгово-экономические перспективы. Во-первых, через нее пролегал маршрут в Индию и Китай. Во-вторых, она сама по себе была потенциальным центром иностранной торговли. В-третьих, в начале XVII века уже было известно о природных богатствах сибирской земли. Наконец, доступ вглубь Московского царства получили бы не только торговцы, но и религиозные миссионеры, а также шпионы и разные авантюристы. Проникновение англичан в Сибирь нанесло бы России даже более ощутимый ущерб, чем предоставление им концессий на вывоз товаров с Русского Севера.

Проблема была в том, что напрямую отказать Лондону в просьбах допуска в Сибирь Москве было сложно: англичане ссужали денег в долг царям-временщикам Смутного времени и выступали посредниками в мирных переговорах Михаила Романова со Швецией и Речью Посполитой.

Русскому царю Михаилу Романову пришлось тянуть время, чтобы собрать средства на погашение долгов перед англичанами и одновременно не пускать их вглубь страны. Именно тогда и запретили показывать дорогу в Сибирь иностранцам под страхом смерти.

Взять инициативу в Сибири теперь было и в интересах Москвы. Это открывало возможность контроля над всей торговлей и более активного сбора ясака (налога пушниной) с местного населения и купцов. Для этого требовалось основать в Сибири опорные крепости – остроги – и пресечь возможный обход таможенных пунктов.

Енисейский острог в конце XVII века Общественное достояние Общественное достояние

Для этого в 1619 году царь решил окончательно закрыть Мангазейский морской ход.

Потеря Мангазеи

Мангазейский морской ход – это важный торговый путь, который складывался на протяжении XVI века. Он начинался в устье Северной Двины, шел через Белое, Баренцево и Карское моря до Тазовской губы и далее по реке Таз до города Мангазеи (располагался в 200 км по прямой на северо-восток от современного Нового Уренгоя).

Карта завоевания Западной Сибири в XVI веке Общественное достояние Общественное достояние

Путь включал в себя и сухопутные участки на полуострове Ямал: их преодолевали волоком. По этой магистрали из Сибири массово вывозили пушнину – «мягкое золото», а ввозили кожу, порох, соль, свинец, зерно и другие товары.

Волокут волоком Николай Рерих Николай Рерих

Мангазея выросла из торговой фактории поморов, основанной в конце XVI века. Со временем она получила статус острога (военного опорного пункта), а позднее – посада (городского поселения). В 1603 году там появился гостиный двор – ключевая инфраструктура для оптовой торговли. Кроме того, Мангазея стала центром сбора ясака как со всех ближайших, так и с отдаленно проживающих коренных народов.

Мангазейский острог с посадом. Реконструкция по раскопкам М. И. Белова М. И. Белов М. И. Белов

По мере того как город богател, он привлекал все больше внимание Москвы. Но в отличие от реки Оби и ее притоков так же тщательно контролировать морской путь из Поморья в Мангазею было невозможно. А это означало убытки от невыплаченных в казну пошлин. Вдобавок были большие опасения, что иностранные суда появятся в Карском море и иностранцы начнут торговую и экономическую экспансию Сибири. Поэтому путь в Мангазею решили обрубить.

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«А старою б дорогою из Мангазеи Тазом рекою на Зеленую реку, да на волок, да на Мутную реку, да на Карскую губу, и большим морем к Архангельскому городу и на Пустоозеро (город на реке Печоре. – Авт.) торговым и промышленным ходить не велели, чтоб на те места немецкие люди от Пустоозера и от Архангельского города в Мангазею дороги не узнали и в Мангазею не ездили», – говорилось в царском указе.

Вместо этого в Мангазею предписали добираться только по сухопутному маршруту, через Урал. Это было существенно дольше и сложнее, а значит, невыгодно.

План-макет Мангазеи, реконструированный по документам XVII века и на основании данных археологической разведки на побережье Тазовской губы. Российский государственный музей Арктики и Антарктики в Санкт-Петербурге Михаил Озерский/Sputnik Михаил Озерский/Sputnik

Закрытие хода полностью прервало морские связи Поморья с Сибирью. Как следствие, Мангазея постепенно угасала, а после пожара в 1643 году вовсе исчезла с карты.

Горожане не стали заново отстраиваться в месте, уже утратившем свое торговое значение, и переселились в Енисейск и Туруханск, который позднее переименовали в Новую Мангазею.

История стала легендой

В царской России сведения о первой Мангазее сохранились в немногочисленных документах и народных преданиях. И со временем она обросла ореолом легенды. Реальные же свидетельства существования богатого торгового города появились в 1946 году, после археологической экспедиции Арктического научно-исследовательского института.

Предметы, найденные на месте первого русского заполярного города XVII века в Сибири – Мангазеи, представлены в Ямало-Ненецком музейно-выставочном комплексе им. И. С. Шемановского Донат Сорокин/ТАСС Донат Сорокин/ТАСС

Два с половиной столетия Мангазейским морским путем ходили разве что исследовательские экспедиции. С 1877 года начались эпизодические рейды торговых караванов, вывозивших из Сибири в Архангельск через Карское море сельскохозяйственную продукцию и сырье. Но в отсутствие портовой и навигационной инфраструктуры лишь половина из них заканчивалась успешно.

Сегодня Мангазейский морской путь стал фрагментом Северного морского пути. Впервые его за одну навигацию преодолел ледокол «Александр Сибиряков» в 1932 году: он прошел из Архангельска до Берингова пролива.

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