Где заканчивается Урал и начинается Сибирь?

Жители этого российского города каждый день «путешествуют» с Урала в Сибирь и обратно, просто переходя по мосту через реку.

Считается, что Сибирь начинается непосредственно за Уральскими горами, однако на юге Урала есть город, который стоит на месте геологического разлома. С одной стороны – пласты Зауральского пенеплена, с другой – пласты Западно-Сибирской низменности. А между ними – река.

Мост в Сибирь

Крупнейший российский город Челябинск (1,2 млн человек) хотя и считается уральским, но на самом деле стоит на геологическом разломе прямо на границе Урала и Сибири. Делит город практически пополам река Миасс, проходящая через его центр. Получается, что левый берег этой реки – уральский, а правый – сибирский.

Вот этот мост, который находится между Уралом и Сибирью Валерий Шарифулин/TASS Валерий Шарифулин/TASS

Ленинградский мост в центре города через Миасс – это и есть тот самый мост, по которому за пять минут можно перебраться из Урала в Сибирь. Он одновременно и автомобильный, и пешеходный.

Вдоль реки (с правой стороны) проходит улица Труда, которая до 1920 года называлась Сибирской, так как, собственно, и вела в Сибирь.

То, что эти два берега принадлежат разным геологическим структурам, видно даже невооруженным глазом.

Андрей Попов/Sputnik Андрей Попов/Sputnik

А вот еще одна точка пересечения границы в городе находится на проспекте Ленина неподалеку от музея Челябинского тракторного завода.

Скульптурная композиция «Урал – Сибирь» Донат Сорокин/TASS Донат Сорокин/TASS

С обеих сторон проспекта можно увидеть одинаковые монументы «Сибирь» и «Урал», которые стоят друг напротив друга. Появились они относительно недавно, в 2014 году. Автором стал уральский архитектор Сергей Шумаков.

Пограничный столб на реке Межнице

Еще один знак, условно разделяющий Урал и Сибирь, находится у моста через реку Межницу на дороге Ирбит – Тюмень. Именно этот мост в Российской империи считался официальной границей Урала (Пермской губернии) и Сибири (Тобольской губернии). До ближайшего населенного пункта – деревни Мельникова (Свердловская область) – отсюда 16 км.

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