Как живут в Норильске, самом северном промышленном городе в мире

Здесь находится более трети мировых запасов платиноидов и никеля. Но остаются здесь только самые стойкие.

«Норильск навсегда в моем сердце и в моих легких», – так здесь говорят местные жители. Жизнь многих людей здесь связана с Норильским горно-металлургическим комбинатом (входит в компанию «Норильский никель»), на котором работает около половины из 175-тысячного населения.

Памятник металлургам в Норильске Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Среди них и горняки, которые добывают руду, и инженеры на заводах, и специалисты по логистике, и многие другие.

В центре Норильска Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Мы побывали на Медном заводе, познакомились с человеком, который после 10 лет работы на руднике стал парфюмером, и узнали, какой на вкус кофе с олениной.

Как рождается медь

Сразу понятно, люди работают. Сейчас туда и пойдем Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Медный завод был открыт еще в 1949 году. Первое, что чувствуешь, находясь рядом с заводом – это запах серы и даже ее вкус. Диоксид серы – побочный продукт от работы плавильных печей, и чем ближе стоишь к цеху, тем он сильнее ощущается.

Без респиратора, каски и очков в цех нельзя. Спецодежда есть у каждого сотрудника завода Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Как рассказали нам в «Норникеле», в компании разработали «Серную программу»: к концу 2023 года серу будут улавливать и нейтрализовать известняком, тем самым получая гипс, который можно использовать для изготовления строительных смесей. В перспективе выбросы сократятся на 90%.

Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Из-за вредных веществ некоторые рабочие ходят по плавильному цеху даже не с респираторами, а со шланговыми противогазами. На фоне конвертеров, где плавят медный концентрат с эпичными искрами, это выглядит как сцены из фильма-антиутопии.

Печи работают, медь плавится Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Ковш с расплавленной медью перевозит ее в печь, чтобы получить анодную медь, очищенную от примесей.

Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Температура плавления меди – более 1000 °С, поэтому, несмотря на мощную вентиляцию, в цехах очень жарко.

Вот такие медные «полуфабрикаты» скоро поедут купаться в серных ванных Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Аноды разливают по формам и на вагонетках отправляют в электролизный цех. Там они купаются в ваннах с серной кислотой в течение трех недель.

«Все снимают и снимают, а кто работать будет?» Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

На выходе получается продукция завода, листы из чистой меди.

Пора задуматься о карьере

Например, о таком Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Большую часть норильской руды добывают на глубине 700–900 метров (местами до двух километров!). Но в Норильске рядом с рудником «Заполярный» есть и карьер под названием «Медвежий ручей». Единственное на сегодняшний день место, где норильскую руду добывают открытым способом.

Это все сделано руками человека Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

«Наша руда, конечно, уникальная, – рассказывает главный инженер рудника Артем Мельков. – В ней 15 полезных ископаемых, из которых мы добываем девять. Это цветные металлы: медь, кобальт, никель, платина, золото и другие». В окрестностях Норильска, по современным подсчетам, находится около 40% мирового запаса платиноидов, 35% никеля, 15% кобальта, 10% меди.

Один такой самосвал вмещает 130 тонн Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Руда залегает внутри горы, и чтобы до нее добраться, нужно эту гору «обнажить» с помощью взрывчатых веществ. Дальше ее увозят на «БелАЗах», огромных самосвалах, чьи колеса выше человеческого роста. После этого руда отправляется на обогатительные фабрики, где из нее выделяют концентраты.

Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Медный концентрат идет на Медный завод, а никелевый и пирротиновый – на Надеждинский металлургический завод.

Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Работа на производстве очень серьезная, она требует постоянной концентрации, халтурить не получится. На предприятия в Норильске допускают только после алкотестера на входе (и выходе, кстати, тоже). Но люди приезжают со всей страны и на вахту, и на постоянный контракт.

Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Зарплаты у рабочих выше как минимум в полтора раза, чем на «материке». Например, в плавильном цехе они начинаются от 100 тыс. рублей в месяц. Самые большие зарплаты сегодня у горняков, которые работают под землей.

Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Норильск на вкус

Стоимость жизни в Норильске, впрочем, тоже довольно высокая – из-за того, что все привозное. Но это не значит, что здесь совсем нет местного производства.

Норильский завод, где варят пиво и делают прохладительные напитки Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

В ресторанах, к примеру, помимо традиционных северных блюд вроде оленины и строганины можно попробовать местное пиво. Его здесь варят с 1944 года.

Объемы маленькие, но и сроки хранения небольшие Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

В начале 2000-х тот советский завод закрылся из-за экономического кризиса, а в 2009-м открылся современный, но с прежним технологом. Напитки, которые они выпускают, никуда больше не поставляются из-за маленького срока хранения.

Сергей Сербин, основатель кафе «Друг». Главный по кофе в Норильске Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Любители кофе в Норильске найдут, пожалуй, самый необычный его вид – с тертой олениной (юколой, как ее называют местные жители). «Вяленая оленина по плотности похожа на горький шоколад», – объяснил создатель этого напитка Сергей Сербин. А дальше есть варианты: в напиток под названием «Тундра» добавляются морошка и брусника, в «Северное сияние» – мята и эвкалипт. «Можно почувствовать дыхание Арктики», – говорит Сергей.

Так выглядит тертая оленина Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Если к кофе нужен десерт, то как тут без мороженого? Оно в Норильске тоже с олениной, хотя на первый взгляд кажется, что это пломбир в шоколадной крошке. Придумала его норильчанка Нина Федотова, большая поклонница северной кухни.

А это мороженое с олениной Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

А бывший шахтер Александр Шаповалов решил, что жителям Норильска очень не хватает свежей зелени. В его теплицах растут огурцы и зелень.

Чем пахнет Таймыр?

Алексей проводит в Норильске мастер-классы, где рассказывает про тонкости парфюмерного искусства Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Другой бывший горняк Алексей Болтачев стал самым северным парфюмером. В эту профессию он попал после целых 10 лет на рудниках Норильска. Алексей приехал в Норильск из Удмуртии (Центральная Россия) в 2010 году «по большой любви». Отсюда родом его супруга. «Я сказал ей, что с ней готов хоть на край света. Вот, собственно, на краю света и оказался», – говорит он.

Несколько лет назад он увлекся созданием ароматов. «Парфюмерия – это фантазии и эмоции во флаконе, а этого нам часто не хватает в нашей обычной жизни, – говорит он. – Меня очень вдохновляет природа Таймыра: короткое лето, суровая зима и яркие краски северного сияния».

Его можно увидеть в креативном кластере в центре города Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Учился онлайн. Учитель отправлял ему ингредиенты, он их изучал, описывал и экспериментировал, создавая первые формулы своих ароматов. В 2020 году он зарегистрировал свой бренд Mr.Bollex Woodmurt и разработал целую линейку под названием «Ароматы Таймыра», которые стали популярным сувениром у гостей города. В ней есть и «Тундра» с ягодным флером, и «Северное сияние» с холодными мягкими нотками.

Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

«У меня была идея передать зеленые переливы в мороз», – говорит Алексей. Самый легкий парфюм носит название сибирской реки Енисей, «свежий и прозрачный, как вода». А самый необычный посвящен прогулке до Красных камней, природной достопримечательности Норильска. Красный цвет выражен с помощью шиповника и красной смородины.

Уехать или остаться?

Ан-26 у Надеждинского завода. На этом месте в 1950–1965 годах был первый норильский аэропорт Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

О том, что окрестности Норильска богаты медной рудой, знали еще много веков назад. Но настоящее освоение началось только в прошлом веке, когда Советский Союз взял курс на индустриализацию и здесь стали строить заводы.

А завтра с утра на завод... Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Основали город в 1935 году заключенные Норильлага, а после его закрытия в 1956 году сюда стали приезжать молодые специалисты со всего Союза.

От старого города осталось несколько зданий, и все они находятся далеко от современного Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

До распада СССР Норильск был закрытым городом, в который нельзя было попасть без спецпропуска. Сегодня разрешение нужно получать только иностранцам, а любой российский гражданин может приехать в Норильск, чтобы своими глазами увидеть жизнь промышленного города за Полярным кругом. А это самое настоящее испытание на прочность.

А это уже центр современного Норильска, построенный по образу Санкт-Петербурга Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Многие норильчане говорили нам, что хотели бы просто подзаработать и потом уехать на «материк». Тем, кто хочет покинуть город, администрация Норильска и «Норильский никель» помогают с переездом, правда, отработать нужно не менее 10 лет. Есть люди, которые уезжают спустя несколько недель, не выдерживая холодных зим и полярной ночи. Но гораздо больше тех, кто думал, что приедет на пару лет, а остается на всю жизнь.

В городе постоянно проходят выставки, концерты, спектакли. Скучать некогда Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Юрий, водитель автобуса, рассказал, что приехал в Норильск из сибирской глубинки еще в советское время после армии. «По комсомольской путевке», как тогда говорили, на ударную стройку Заполярья. В юности энергии хватало и на рабочую смену на руднике, и на «фестивалить», гулять то есть. Последние годы работает водителем, здоровье уже не то.

В Норильске нередко можно увидеть на дорогах такие автомобили Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

В один из отпусков они с супругой побывали в Волгограде, и город им так понравился, что они решили переехать сюда жить. Участок уже купили, осталось только дождаться пенсии.

Ольга и Михаил Парсовы – известные на весь Красноярский край художники. Они пишут картины, делают предметы искусства и сувениры на северную тематику и часто проводят творческие вечера. Они из тех норильчан, которым удалось поймать северный дзен. Как рассказала Ольга, их дочь выросла и уехала, а вот их с супругом Норильск вдохновляет. И переезжать они не планируют.

«Ну что, на плато Путорана?» Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Жизнь в Норильске была бы невозможна без порта в Дудинке, который находится в 90 км от него, на берегу великой сибирской реки Енисей. Сюда завозят нужные товары и продукты с «материка» и вывозят продукцию комбината. Навигация здесь круглогодичная, но есть нюанс: это единственный в мире порт, который каждый год затапливается во время половодья. Об этом мы расскажем в следующей статье.

Подписывайтесь на нас в Телеграм, VK, Одноклассниках и Дзене