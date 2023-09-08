Почему в Норильске даже жарким летом не тает лед

Температура под 30 градусов. А лед и не думает таять!

Лето здесь настолько коротко, что лед просто не успевает растаять. Поэтому в Заполярье и в 30-градусную жару можно почувствовать леденящую прохладу.

Лето на севере Сибири хоть и быстротечное, всего несколько недель, но жаркое. Мы застали, кажется, самое пекло, когда в Норильске целую неделю было около 30 градусов (а это на 300 км севернее Полярного круга!). Тем удивительнее было наблюдать резкий контраст между погодой и арктической природой.

Обратите внимание на дальний правый угол. Это люди на вершине наледи. Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

От лета до зимы один шаг

В центре Норильска было оживленно, как на Невском проспекте Петербурга. На главной площади термометр показывал +29°C.

Проспект Ленина, главная улица Норильска. Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Невольно задумываешься, а точно ли мы в одном из самых холодных городов мира, где среднегодовая температура -10°C. Есть вопросы.

Самый центр Норильска. Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Но норильчане подтверждают: таких жарких дней бывает примерно неделя-две в году, обычно лето прохладное и дождливое. Местные жители, конечно, не скучают. В городе есть и музей, и театр, и модные выставки. Ну, а в жару, если есть время, многие стараются выехать на природу. Мы тоже присоединились.

По такой дороге можно проехать только на серьезном транспорте. Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Местами еще лежит снег. Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

В долине реки Ергалах мы побывали на фестивале летнего туризма, организованном городской администрацией. Выходные с палаткой - что может быть лучше! Дороге заняла примерно час на вахтовом автобусе по серпантинам - обычная «легковушка» не пройдет. Пока ехали, не переставали охать.

"Парковка" у наледи. Долина реки Ергалах. Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Вроде поместился. Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Маршрут проходил через промышленный район. Городские пейзажи сменились заводскими, заводские - горными. А затем взгляду предстала долина сибирской реки Ергалах.

Селфи на наледи. Многие в закрытой одежде из-за обилия коммуникабельных комаров. Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Ее холмистые берега были покрыты яркой зеленой травой, среди которой были довольно большие ареалы прошлогоднего (а то и позапрошлогоднего) снега.

А водичка холодная! Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Скорее всего, нам удалось увидеть самый северный сапсерфинг в мире. Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Снег был самым настоящим, и его было много. Кто-то экспериментировал с эффектными снимками на фоне этого снежника, кто-то лепил снежки.

Но наше внимание привлекли туристы, которые сразу нашли этому снегу практическое применение. Они взяли маленькую лопатку, накопали полведра и сделали походный холодильник. Сразу понятно, люди с опытом.

Снег в хозяйстве всегда пригодится. Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Пару дней спустя мы оказались в долине другой реки, Хаерлах, а затем на реке Аякли. До них добирались пару часов на вахтовках, форсируя мелкие речки. И наледи, которые мы увидели там, оказались в разы мощнее.

А как вам такая наледь? В левом уголке крошечные люди. Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Некоторые были выше человеческого роста! И при этом вокруг льдов и снегов буйным цветом распускались краснокнижные цветы жарки, сибирские розы.

"Сибирская роза". Эти жарки, цветы из Красной книги. Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Северные ледовитые пляжи

Хотя сам Норильск - город индустриальный, находится он вблизи красивейших диких мест нашей планеты, плато Путорана и полуострова Таймыр.

Внедорожник форсирует речку. Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

За городом начинается сначала лесотундра, а вскоре и арктическая тундра с горами без вершин, бирюзовыми реками и быстрыми водопадами. Зимой и реки, и озера, и водопады, конечно же, промерзают полностью.

Красные камни, популярное место для отдыха недалеко от Норильска. Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

В конце июня-начале июля в Заполярье резко наступает лето. За считанные дни холодная тундра начинается покрываться яркими диковинными цветами. У них всего несколько недель, чтобы прожить эту жизнь, раскачиваться некогда.

Такие цветы живут в тесном соседстве с наледями. Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

По горным ущельям начинает струиться вода. Водопады здесь образуют целые каскады высотой несколько сотен метров.

Водопад на Красных камнях. Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

К озерам и рекам устремляются толпы отдыхающих: нужно успеть и порыбачить, и покататься на байдарке, и устроить семейный пикник. Вот только купающихся в этих реках практически не бывает: лед на дне не успевает растаять, а вода - прогреться.

Отдыщающие идут отдыхать. Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Ура, лето! Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

На берегах рек и иногда на самих реках остаются на веки вечные большие наледи. Солнечные лучи до этих потаенных мест не добираются.

Вода на самом деле яркого бирюзового цвета. Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

В Норильске, как и в других северных городах России, летний снег бывает не только прошлогодним, но и свежим.

Вахтовый автобус. Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Снег здесь может выпасть и в июле, и в июне. Но он, как правило, сразу же тает. А вот в сентябре выпадает уже постоянный и лежит пока лежится.

Ледяная прохлада жаркий летом. Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев