Почему в Норильске даже жарким летом не тает лед

Температура под 30 градусов. А лед и не думает таять!Павел Кузьмичев
Лето на севере Сибири хоть и быстротечное, всего несколько недель, но жаркое. Мы застали, кажется, самое пекло, когда в Норильске целую неделю было около 30 градусов (а это на 300 км севернее Полярного круга!). Тем удивительнее было наблюдать резкий контраст между погодой и арктической природой.
Обратите внимание на дальний правый угол. Это люди на вершине наледи.Павел Кузьмичев
В центре Норильска было оживленно, как на Невском проспекте Петербурга. На главной площади термометр показывал +29°C.
Проспект Ленина, главная улица Норильска.Павел Кузьмичев
Невольно задумываешься, а точно ли мы в одном из самых холодных городов мира, где среднегодовая температура -10°C. Есть вопросы.
Самый центр Норильска.Павел Кузьмичев
Но норильчане подтверждают: таких жарких дней бывает примерно неделя-две в году, обычно лето прохладное и дождливое. Местные жители, конечно, не скучают. В городе есть и музей, и театр, и модные выставки. Ну, а в жару, если есть время, многие стараются выехать на природу. Мы тоже присоединились.
По такой дороге можно проехать только на серьезном транспорте.Павел Кузьмичев
Местами еще лежит снег.Павел Кузьмичев
В долине реки Ергалах мы побывали на фестивале летнего туризма, организованном городской администрацией. Выходные с палаткой - что может быть лучше! Дороге заняла примерно час на вахтовом автобусе по серпантинам - обычная «легковушка» не пройдет. Пока ехали, не переставали охать.
"Парковка" у наледи. Долина реки Ергалах.Павел Кузьмичев
Вроде поместился.Павел Кузьмичев
Маршрут проходил через промышленный район. Городские пейзажи сменились заводскими, заводские - горными. А затем взгляду предстала долина сибирской реки Ергалах.
Селфи на наледи. Многие в закрытой одежде из-за обилия коммуникабельных комаров.Павел Кузьмичев
Ее холмистые берега были покрыты яркой зеленой травой, среди которой были довольно большие ареалы прошлогоднего (а то и позапрошлогоднего) снега.
А водичка холодная!Павел Кузьмичев
Скорее всего, нам удалось увидеть самый северный сапсерфинг в мире.Павел Кузьмичев
Снег был самым настоящим, и его было много. Кто-то экспериментировал с эффектными снимками на фоне этого снежника, кто-то лепил снежки.
Но наше внимание привлекли туристы, которые сразу нашли этому снегу практическое применение. Они взяли маленькую лопатку, накопали полведра и сделали походный холодильник. Сразу понятно, люди с опытом.
Снег в хозяйстве всегда пригодится.Павел Кузьмичев
Пару дней спустя мы оказались в долине другой реки, Хаерлах, а затем на реке Аякли. До них добирались пару часов на вахтовках, форсируя мелкие речки. И наледи, которые мы увидели там, оказались в разы мощнее.
А как вам такая наледь? В левом уголке крошечные люди.Павел Кузьмичев
Некоторые были выше человеческого роста! И при этом вокруг льдов и снегов буйным цветом распускались краснокнижные цветы жарки, сибирские розы.
"Сибирская роза". Эти жарки, цветы из Красной книги.Павел Кузьмичев
Хотя сам Норильск - город индустриальный, находится он вблизи красивейших диких мест нашей планеты, плато Путорана и полуострова Таймыр.
Внедорожник форсирует речку.Павел Кузьмичев
За городом начинается сначала лесотундра, а вскоре и арктическая тундра с горами без вершин, бирюзовыми реками и быстрыми водопадами. Зимой и реки, и озера, и водопады, конечно же, промерзают полностью.
Красные камни, популярное место для отдыха недалеко от Норильска.Павел Кузьмичев
В конце июня-начале июля в Заполярье резко наступает лето. За считанные дни холодная тундра начинается покрываться яркими диковинными цветами. У них всего несколько недель, чтобы прожить эту жизнь, раскачиваться некогда.
Такие цветы живут в тесном соседстве с наледями.Павел Кузьмичев
По горным ущельям начинает струиться вода. Водопады здесь образуют целые каскады высотой несколько сотен метров.
Водопад на Красных камнях.Павел Кузьмичев
К озерам и рекам устремляются толпы отдыхающих: нужно успеть и порыбачить, и покататься на байдарке, и устроить семейный пикник. Вот только купающихся в этих реках практически не бывает: лед на дне не успевает растаять, а вода - прогреться.
Отдыщающие идут отдыхать.Павел Кузьмичев
Ура, лето!Павел Кузьмичев
На берегах рек и иногда на самих реках остаются на веки вечные большие наледи. Солнечные лучи до этих потаенных мест не добираются.
Вода на самом деле яркого бирюзового цвета.Павел Кузьмичев
В Норильске, как и в других северных городах России, летний снег бывает не только прошлогодним, но и свежим.
Вахтовый автобус.Павел Кузьмичев
Снег здесь может выпасть и в июле, и в июне. Но он, как правило, сразу же тает. А вот в сентябре выпадает уже постоянный и лежит пока лежится.
Ледяная прохлада жаркий летом.Павел Кузьмичев
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