В России текут реки не только из воды, но и из камней. Видели?

Представьте себе россыпь камней, которые под действием силы тяжести буквально стекают по горным склонам в долины. Так выглядят каменные реки – и под ними действительно вода.

На Урале и в Сибири встречаются необычные природные ландшафты – каменные реки. Специалисты называют их курумами или курумниками. Обычно они образуются в гористой местности, где есть перепады высот. Это нагромождения камней, которые медленно движутся с вершин и образуют «русло».

Курумник по дороге к водопаду Нералах на Ламе Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Мы познакомились с ними во время похода по плато Путорана (об одном из самых живописных мест плато, озере Лама, можно почитать здесь), однако это были еще маленькие курумы. Оказывается, самая большая каменная река в мире находится на Урале!

Где увидеть каменные реки?

Вот так она выглядит Светлана Зайцева/Getty Images Светлана Зайцева/Getty Images

На Урале в национальном парке «Таганай» каменная река тянется целых 6 км, а ее ширина доходит до 700 метров. Вес наиболее крупных камней достигает 10 тонн. Это самая большая каменная россыпь в мире. При этом Большую каменную реку роднит с обычными реками наличие воды. На глубине нескольких метров прямо под глыбами протекают сотни ручейков, и когда идешь по куруму, слышно журчание воды.

Среди этих камней в Таганае, кстати, есть и самоцвет авантюрин.

В этой реке авантюрин Legion Media Legion Media

Каменные реки есть и в других частях Урала и Сибири, многие находятся в труднодоступных местах среди таежных гор. Так, у подножья горы Большой Иремель в Башкирии (тоже Южный Урал, на границе с Челябинской областью) есть необычная река Тыган. Ее особенность в том, что большая ее часть проходит под курумниками – порядка 6 км. А уже после превращается в обычную реку. Похожие каменные реки есть в Пермском крае у горы Мартай и в Саянских горах в Южной Сибири.

Каменная река из авантюрина Alxleo 74 (CC BY-SA) Alxleo 74 (CC BY-SA)

Но, кроме того, иногда курумы встречаются и в европейской части страны. На северо-западе России есть отдаленный остров Гогланд в Финском заливе. Живут здесь несколько семей, которые работают на маяках и метеостанции. Каменные реки встречаются по всему острову. Они состоят из округленных камней без растительности.

Как появились каменные реки?

Каменная река у Мартая Legion Media Legion Media

Существует несколько версий о происхождении этого природного феномена. Наиболее распространенная связывает каменные реки с последним ледниковым периодом.

Около 10 тыс. лет назад вершины гор покрывали ледники, и когда они начали таять, горные камни медленно стали сползать вниз. Дальше камни рушатся, образовываются обломки, на которые затем падают следующие камни и т. д.

Каменная река на острове Гогланд в Финском заливе Алексей Даничев/Sputnik Алексей Даничев/Sputnik

Двигаются глыбы до сих пор. Скорость их движения составляет от нескольких сантиметров до полуметра в год.

Обратите внимание: эти реки практически не зарастают деревьями.

Именно поэтому ходить по курумникам нужно с большой осторожностью, лучше наступать на камни, поросшие мхом, так как они устойчивее.