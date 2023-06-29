Как цветет тундра в Арктике (ФОТО)

Летняя тундраLegion Media
Цветущая ЧукоткаLegion Media
За Полярным кругом лето наступает поздно, но резко и без компромиссов. Кажется, только вчера вы с детьми лепили снеговика, а сегодня уже достаете крем от загара и наслаждаетесь полярным днем, когда светло почти круглые сутки.
Рододендроны на ЧукоткеLegion Media
Один из самых красивых эпизодов арктического лета – это цветение тундры, когда из-под талого снега показываются невероятные по своей яркости растения. Начинается сезон цветения примерно в середине июня (чем севернее, тем позднее).
Летние растения на Кольском полуострове, Мурманская областьLegion Media
Сначала вся тундра из белой, покрытой снегом бесконечности превращается в зеленый ковер из мягкого мха. За считаные дни на нем появляются цветы, которые пробиваются сквозь холодные серые камни. Всюду жизнь.
Цветущая лиственница, ТаймырАлина Мальцева
Зеленеют иголки лиственниц, распускаются целые поляны фиалок, розовых и желтых цветов рододендрона. Они в арктических широтах что подснежники в подмосковных лесах.
Ветреник сибирский на КамчаткеLegion Media
Полярный цветок проломник (Androsace) внешне напоминает ромашку, ветреник сибирский (Anemonastrum sibiricum) – садовый нарцисс.
Арктический берегLegion Media
Стебли первоцветов (это цветы с маленькими фиолетовыми бутонами) часто кажутся мохнатыми. Природа придумала им «шубку», чтобы защитить от холода (потому что летний зной часто резко сменяется заморозками ночью).
Морошка у Баренцева моряLegion Media
Красок тундре добавляют не только цветы, но и летние ягоды. В Заполярье летом собирают голубику, морошку, клюкву, бруснику.
Хотя кажется, что тундра – она везде тундра, в каждом регионе России ее растения немного различаются. На Полярном Урале в тундре можно увидеть редкие цветы жарки, которые называют сибирскими розами. Их бутоны и в самом деле похожи на розы, а цвет – на огненно-оранжевый.
Жарки на ТаймыреЮлия Шахрай
На Чукотке насчитывается около 400 видов мхов и лишайников. Часто встретишь здесь и заросли кипрея, который заваривают, как чай (его так и называют – иван-чай).
Чукотские пейзажиWolfgang Kaehler/LightRocket/Getty Images
А на побережье Восточно-Сибирского моря, которое впадает в Северный Ледовитый океан, и вовсе природа творит чудеса. Здесь хозяйничают самые обыкновенные ромашки. Самый северный город России – Певек (69°42′) даже называют городом романтиков и ромашек.
Деревня в Ненецком автономном округеDmitri Korobtsov/Getty Images
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