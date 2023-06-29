Как цветет тундра в Арктике (ФОТО)

В северные края России приходит лето. И нелюдимая и холодная тундра вдруг покрывается ковром из самых ярких цветов, которые только можно себе представить.

Цветущая Чукотка Legion Media Legion Media

За Полярным кругом лето наступает поздно, но резко и без компромиссов. Кажется, только вчера вы с детьми лепили снеговика, а сегодня уже достаете крем от загара и наслаждаетесь полярным днем, когда светло почти круглые сутки.

Рододендроны на Чукотке Legion Media Legion Media

Что цветет в тундре?

Один из самых красивых эпизодов арктического лета – это цветение тундры, когда из-под талого снега показываются невероятные по своей яркости растения. Начинается сезон цветения примерно в середине июня (чем севернее, тем позднее).

Летние растения на Кольском полуострове, Мурманская область Legion Media Legion Media

Сначала вся тундра из белой, покрытой снегом бесконечности превращается в зеленый ковер из мягкого мха. За считаные дни на нем появляются цветы, которые пробиваются сквозь холодные серые камни. Всюду жизнь.

Цветущая лиственница, Таймыр Алина Мальцева Алина Мальцева

Зеленеют иголки лиственниц, распускаются целые поляны фиалок, розовых и желтых цветов рододендрона. Они в арктических широтах что подснежники в подмосковных лесах.

Ветреник сибирский на Камчатке Legion Media Legion Media

Полярный цветок проломник (Androsace) внешне напоминает ромашку, ветреник сибирский (Anemonastrum sibiricum) – садовый нарцисс.

Арктический берег Legion Media Legion Media

Стебли первоцветов (это цветы с маленькими фиолетовыми бутонами) часто кажутся мохнатыми. Природа придумала им «шубку», чтобы защитить от холода (потому что летний зной часто резко сменяется заморозками ночью).

Морошка у Баренцева моря Legion Media Legion Media

Красок тундре добавляют не только цветы, но и летние ягоды. В Заполярье летом собирают голубику, морошку, клюкву, бруснику.

Романтики и ромашки

Хотя кажется, что тундра – она везде тундра, в каждом регионе России ее растения немного различаются. На Полярном Урале в тундре можно увидеть редкие цветы жарки, которые называют сибирскими розами. Их бутоны и в самом деле похожи на розы, а цвет – на огненно-оранжевый.

Жарки на Таймыре Юлия Шахрай Юлия Шахрай

На Чукотке насчитывается около 400 видов мхов и лишайников. Часто встретишь здесь и заросли кипрея, который заваривают, как чай (его так и называют – иван-чай).

Чукотские пейзажи Wolfgang Kaehler/LightRocket/Getty Images Wolfgang Kaehler/LightRocket/Getty Images

А на побережье Восточно-Сибирского моря, которое впадает в Северный Ледовитый океан, и вовсе природа творит чудеса. Здесь хозяйничают самые обыкновенные ромашки. Самый северный город России – Певек (69°42′) даже называют городом романтиков и ромашек.

Деревня в Ненецком автономном округе Dmitri Korobtsov/Getty Images Dmitri Korobtsov/Getty Images

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