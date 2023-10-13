Через какую часть современной России проходил Великий Шелковый путь

Древний торговый путь между Азией и Европой пролегал в том числе и через некоторые русские земли.

Караваны, груженные шелком и специями издревле шли из Китая на Запад – в Римскую империю. Преодолевая пустыни, горы и степи, они перевозили драгоценные металлы, фарфор и стекло, шерсть и кожу, ковры, коней и экзотических животных. А также, конечно, рис и чай. Считается, что именно Великий Шелковый путь способствовал взаимообмену не только товаров, но и технологий (например, Европа научилась делать бумагу и порох), а также культурных и религиозных традиций. Впрочем, и чума тоже пришла с Востока.

Со временем Шелковый путь стал большой разветвленной сетью торговых дорог с несколькими «дублерами». В VI-XV веках проходили они и через территории современной России. Впрочем, не все они тогда входили в состав русского государства, которое появилось лишь в конце IX века.

Участки пути проходили через:

1. Центральную Азию

Бухара (ныне Узбекистан) Mlenny/Getty Images Mlenny/Getty Images

Тогда эти места принадлежали в основном Монгольской империи, а со временем стали частью Российской империи и СССР. В том числе на пути у караванов были древние города Самарканд и Бухара (ныне Узбекистан) и Ашхабад (современный Туркменистан)

2. Южную Сибирь

Южный Урал Legion Media Legion Media

Проходил путь и его ответвления и через юг Уральских гор, а отдельные торговые караваны достигали и озера Байкал.

3. Поволжье

Казань, Татарстан Legion Media Legion Media

Преодолевая (или огибая) Каспийское море, караваны оказывались в устье Волги и со временем стали активно использовать речные пути для торговли. Так сформировался целый отдельный Волжский торговый путь. Китай торговал с Волжской Булгарией и Хазарским каганатом. Ныне это территории Татарстана, в том числе торговые города Казань и Болгар.

4. Калмыкию

Элиста, Калмыкия Кирилл Брага/Sputnik Кирилл Брага/Sputnik

Преодолев главную русскую реку Волгу, караваны шли по калмыцким степям, заходили в Элисту. Теперь это Калмыкия – ныне единственный буддистский регион Европы. Эта южная (ныне республика) примкнула к России в начале XVII века.

5. Кавказ

Дербент, Дагестан Legion Media Legion Media

Некоторые караваны, огибая Каспийское море с севера и пересекая Волгу, шли дальше на юг к Кавказу. Можно было также сразу пересечь Каспийское море и оказаться в древнем городе Дербенте (современная республика Дагестан).

Через Кавказ, северный и южный, историки выделяют два ответвления Великого Шелкового пути – Мисимианский и Даринский. Некоторые артефакты и останки самых разных товаров с Востока или, например, из Египта археологи находили в самых разных российских республиках Северного Кавказа. Например, древние китайские вазы в современной Кабардино-Балкарии.

6. Северный берег Черного моря

Гурзуф, Крым Сергей Петров/TASS Сергей Петров/TASS

Проходя через весь Кавказ торговцы стремились к Черному морю. На Таманском полуострове и в Крыму некогда были древние греческие колонии, которые потом контролировались генуэзцами и венецианцами, которые везли товары далее в Европу. Теперь это современный Краснодарский край и Крым. А уж путь от Черного моря вел к Константинополю (ныне Стамбул, Турция).

7. Азовское море и нижний Дон

Ростов-на-Дону Legion Media Legion Media

Были караваны, которые шли не к Черному морю, но пересекая степи и пустыни Калмыкии, шли к Азовскому морю и к устью реки Дон. Теперь это Ростовская область.

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В современной России каждый год с 2009 года проводят автомобильный марафон «Шелковый путь», который в том числе проходит по Нижнему Поволжью (Волгоград, Астрахань) и в том числе в Калмыкии, по Кавказу, а иногда заезжает и в Центральную Азию и Китай.

Смотрите наше видео-приключение о том, как промчаться по Шелковому пути на верблюдах, лошадях или мотоцикле!

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