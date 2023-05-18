Было ли татаро-монгольское иго на Руси?

Явление, которое называют игом, действительно существовало. Проблема в том, что наше понимание его основано на идеях, созданных историками и идеологами.

Финансовая и политическая зависимость древнерусских княжеств от восточных завоевателей – хана Батыя и его наследников – исторический факт. Правили эти восточные завоеватели государством Улус Джучи – сначала в составе Монгольской империи, а с начала XIV века самостоятельным царством. На Руси его называли «Главный шатер» или «Золотая Орда». Все государство называли именем ставки правителя – как сейчас говорят, «Кремль принял решение».

При этом:



– завоеватели не называли себя татаро-монголами;



– слово «иго» не было известно в России до XVII века и этим латинским словом зависимость никто не называл;



– отношения Руси и Орды довольно скоро переросли не в зависимость, а в отношения граничащих княжеств, в которых русские земли уже с середины XIV века играли лидирующую роль.



Объясняем по пунктам.

Захватчики не называли себя татаро-монголами

Реконструкция воина времен Монгольской империи William Cho (CC BY-SA 2.0) William Cho (CC BY-SA 2.0)

Названия народов «монголы» и «татары» не самоназвания. Историки сходятся в том, что эти слова придумали китайцы.

Монголы

В Китае монголами («мэнъу») именовали племена, жившие к северу от китайцев, а прочие племена называли татарами («дадань») либо монголо-татарами («мэн-да»). Такая традиция установилась начиная с эпохи династии Сун, воцарившейся в Китае в конце X века, пишет Владимир Рудаков.

Основатель Монгольской империи Тэмуджин, или Чингисхан (1155?–1227), принадлежал к монгольскому роду Борджигин и основал династию Чингизидов. Чингизиды сами называли себя монголами. Они позаимствовали это слово у китайцев, которых Чингисхан и его потомки покорили в начале XIII века. Знатные этнические монголы в государстве Чингисхана были военачальниками (нойонами). Сама армия состояла из разных племен, которые Чингизиды подчиняли себе и использовали как грубую военную силу – для всех подчиненных племен монголы вводили воинскую повинность. Таким образом, чужие народы (в том числе русские) могли понимать под «монголами» все племена, которые нападали на них под командованием монгольских нойонов.

Татары

Для китайцев татарами («дадань») назывались все племена, кочевавшие к северу от Великой Китайской стены. Так называли в том числе восточносибирских татар и монгольские племена, хотя между собой они враждовали. Монголы в итоге уничтожили почти всех восточносибирских татар, поэтому современные сибирские татары не являются их потомками.

А татарами сами монголы продолжали называть собирательно все, в основном тюркские и тюркоязычные, азиатские племена, которые они подчинили по дороге на русские земли.

В русской историографии термин «татаро-монголы» впервые использовал учитель 1-й Санкт-Петербургской гимназии Петр Наумов в 1823 году.

Игом зависимость Руси от Орды придумали называть историки

Статуя хана Батыя в Пинарбаши, Турция Vikiçizer (CC BY-SA 3.0) Vikiçizer (CC BY-SA 3.0)

Иго (jugum) в переводе с латыни – «ярмо». Простейшее сельскохозяйственное ярмо, использовавшееся в Древнем Риме, представляет собой букву П, которая кладется сверху на шеи двух волов. Игом образно называют обязанность, ношу. «Возьмите иго мое на себя. И научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим; ибо иго мое благо, и бремя мое легко», – говорит Иисус в Евангелии от Матфея.

Игом зависимость русских земель от Орды назвал польский хронист Ян Длугош в 1479 году в «Хрониках славного королевства Польши». На русском это слово впервые использовали в 1674 году в изданной в Киеве исторической книге «Синопсис» Иннокентия Гизеля, очень популярной в России. Оттуда его взял Николай Карамзин, который создал и обосновал концепцию татаро-монгольского ига.

Почему метод Николая Карамзина не исторический?

Николай Михайлович Карамзин (1766–1826) Василий Тропинин Василий Тропинин

Николай Карамзин в 1818 году выпустил первые восемь томов «Истории государства Российского» – первого обобщающего труда по истории России. Карамзин работал в эпоху романтизма и был профессиональным писателем. Поэтому он решил придать своему труду морализаторский характер.

В 1792 году в «Письмах русского путешественника» Карамзин сетовал: «Больно… что у нас до сего времени нет хорошей российской истории, то есть писанной с философским умом, с критикой, с благородным красноречием… Можно выбрать, одушевить, раскрасить, и читатель удивится, как из Нестора, Никона и прочих могло выйти нечто привлекательное, сильное, достойное внимания» (курсив наш. – RB).

«История государства Российского» Николая Карамзина писалась с заранее поставленной задачей – показать, что русский народ неизбежно движется к свободе и просвещению под руководством мудрого православного государя. Как писал Василий Ключевский, «цель труда Карамзина – сделать из русской истории изящное назидание».

Поэтому, описывая нашествие монгольской армии, Карамзин сразу предлагает трактовку этого события и дальше исходит только из нее. Описывая, как князь Ярослав Всеволодович в 1243 году отправился в ставку хана Батыя, чтобы получить первый ярлык на великое княжение Владимирское, Карамзин однозначно говорит: «Так государи наши торжественно отреклись от прав народа независимого и склонили выю под иго варваров».

«Баскаки», Сергей Иванов, 1908–1909 Сергей Иванов Сергей Иванов

Писатель не упоминает о том, что сопротивление хану Батыю было бесполезно. Численность монгольской армии превышала суммарные силы всех русских князей во много раз. Более того, монгольская армия была регулярной. Карамзин также утверждает, что русские тогда были единым и независимым народом, что не соответствует действительности, так как Русь находилась в состоянии «воюющих княжеств» и не была единой.

Концепция Карамзина оказалась очень удобной – денди, энциклопедист и англофил, он создал идею о некоем «отставании» России от «просвещенной» Европы. «У нас был свой Карл Великий – Владимир, свой Людовик XI – царь Иоанн, свой Кромвель – Годунов», – писал он. Карамзин не придавал русской истории самостоятельного значения, она была для него только отражением событий европейской, поэтому «татары» стали «варварами». Но вот иго, которое вообще-то «цивилизованные» римляне надели на покоренных варваров, у Карамзина «упало» на русский народ, сделав его в глазах историографа «неполноценным».

Как на Русь повлияло монгольское нашествие?

Михаил Ярославич Тверской у хана Узбека В. П. Верещагин В. П. Верещагин

Нашествие Батыя лишило русских князей политической самостоятельности. Монголы не хотели жить на русских землях или непосредственно управлять ими – им нужно было, чтобы русские платили дань деньгами (само слово «деньги» в русский язык пришло из языка захватчиков, тюркского) и людьми – для службы в регулярной монгольской армии. Русские князья становились «служебниками» (подчиненными) хана и предоставляли свои войска для его походов – на Византию, Литву и Кавказ.

При этом монголы оставили за князьями Рюриковичами право на ведение дел в их княжеских землях, потому что ничего не понимали в русских внутренних делах. Монголы заметили, что русские лучше умрут, чем дадут в обиду свои дома и особенно церкви, поэтому пытаться поработить их бесполезно. Все же владеть своими городами князья могли только с разрешения монгольской администрации: нужно было ехать к хану, представляться ему лично и получать уникальный документ – ярлык.

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Важно понимать: как ханы, так и князья были заинтересованы в том, чтобы население не восставало, потому что все они кормились с этого населения. Равным образом ханам было невыгодно, если на русских князей нападали с Запада с целью захватить их земли или если какой-то князь становился слишком сильным «без разрешения» хана. Например, в 1252 году Батый послал на Русь полководца Неврюя, чтобы поддержать «своего» князя Александра Ярославича (Александра Невского) против его брата Андрея и его союзников. Неврюй разорил множество городов, угнал тысячи русских в плен, а князь Александр получил Владимирское княжение и провел перепись населения, чтобы организовать сбор дани для хана Батыя. Но не следует поспешно обвинять князя Александра Ярославича в «предательстве» – самостоятельно проводя перепись, он в первую очередь оберегал население от контакта с ордынскими сборщиками – баскаками.

«Оборона Рязани» Андрей Миронов (CC BY-SA 4.0) Андрей Миронов (CC BY-SA 4.0)

Постепенно, с начала XIV века, сбор дани князьями стал уже обычным делом, и, казалось, ордынцы перестанут вмешиваться во внутренние дела. Однако в это время в Орде началась та же политическая раздробленность – «великих ханов» стало несколько, и каждый требовал с русских князей дань и стремился выдавать им ярлыки. Как пишет историк Николай Борисов, «великому князю приходилось либо снижать размер дани, делить ее поровну между “наследниками”, либо иметь дело с кем-то одним, относясь к прочим как к самозванцам».

Русские князья продолжали участвовать в войнах на стороне татар, призывать татарских «царевичей» к себе на службу и в союзники, сочетаться браками с татарскими княжнами и выдавать дочерей за тюркских князьков. В 1250-е годы на Русь приехал правнук Чингисхана, царевич Петр Ордынский. Он крестился в православие, при этом его дядя, хан Берке, одобрил его выбор и прислал ему богатые дары. Русская знать считала почетным породниться с татарскими знатными родами, так как они были, по соображениям русских, более древними.

Список этих взаимодействий можно продолжать еще долго, ясно одно – то, что принято было считать игом, рабской зависимостью Руси от монгольского или татарского суверенного властелина, на самом деле было взаимоотношениями разрозненных русских и татарских княжеств.

Мнение Николая Карамзина о том, что монгольское нашествие «затормозило» развитие Руси, тоже неоднозначно. Об этом у нас есть отдельный текст.

Русских князей убивали в Орде? Как и ордынских на Руси

«В Золотой Орде», художник Алексей Ф. Максимов, 1910-е годы Алексей Максимов Алексей Максимов

Естественно, русские и ордынцы враждовали. Политическая зависимость и данничество не могут основываться на отношениях дружбы. Князья ездили в Орду за ярлыком или на суд хана, который выступал арбитром в междоусобных спорах. Перед поездкой князья оставляли своим женам и детям духовные грамоты (завещания), понимая, что в ставке хана их могут казнить или убить другие князья. Так, в 1325 году в Старом Сарае князь Дмитрий Михайлович Грозные Очи выследил и убил князя Юрия Даниловича, отомстив таким образом за смерть своего отца. Сам князь Дмитрий за это самоуправство был казнен по приказу хана Узбека год спустя.

Отношения русских с монголами вообще начались с того, что русские князья убили монгольских послов, что было страшным преступлением. На Руси убивали и ордынских князей – одним из самых знатных ордынцев, погибших на Руси, был Шевкал (Чол-хан), прямой потомок Чингисхана по мужской линии. Его сожгли заживо в ходе Тверского восстания в 1327 году.

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Но в целом русские боялись брать в заложники и убивать ордынскую знать, так как ордынцы могли тоже безжалостно отомстить. Поэтому даже когда Москва освободилась от зависимости, русские предпочитали привечать многочисленных «татарских» ханов и царевичей и давать им земли и даже почетные должности при царском дворе. До конца XVII века существовало «карманное» Касимовское ханство, устроенное в сердце Рязанщины просто для того, чтобы его грозные правители могли достойно дожить свои дни.