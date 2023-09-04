5 античных городов, которые можно посетить в России

На черноморском побережье нашей страны когда-то были греческие колонии, после которых остались роскошные руины этой исчезнувшей цивилизации.

Наталья Носова Наталья Носова

В VII-VI веках до нашей эры северный берег Черного моря начинают заселять греки, основывая там свои колонии. На Керченском и Таманском полуостровах, а также на западном берегу Азовского моря (или, как его называли греки, Меотида) сформировалось Боспорское царство, которое просуществовало вплоть до VI века нашей эры. Нынешний Керченский пролив между Крымом и Таманью древние греки называли Боспором Киммерийским (а известный нам Босфор – Боспором Фракийским).

1. Пантикапей

Руины античного Пантикапея в Керчи Clipper (CC BY-SA 3.0) Clipper (CC BY-SA 3.0)

Столицей Боспорского царства был город Пантикапей. Он был основан на Керченском полуострове в Крыму еще в VII веке до нашей эры на территории современного города Керчь, из-за чего она считается самым древним городом на территории России.

Царский курган в Пантикапее Водник, Анатолий Щербак (CC BY-SA 3.0) Водник, Анатолий Щербак (CC BY-SA 3.0)

До наших дней сохранились руины грандиозного акрополя, главный храм которого был посвящен Аполлону. А также величественный царский курган – усыпальница династии Спартокидов, правивших Боспорским царством.

Саркофаг из Мирмекия в коллекции Эрмитажа Sailko (CC BY-SA 3.0) Sailko (CC BY-SA 3.0)

Также на территории современной Керчи находится целый ряд руин других античных городищ и поселений. Самые крупные из них:

Нимфей (входивший в Делосский морской союз и плативший налог напрямую в Афины)

Мирмекий (в XIX веке были обнаружен крупный некрополь античного города, где сохранились мраморные саркофаги)

Порфмий (оборонительный город, защищавший переправу через Керченский пролив)

Тиритака (где во время раскопок было обнаружено множество каменных рыбозасолочных ванн)

Рыбозасолочные ванны Тиритаки Kbda3200 (CC BY-SA 3.0) Kbda3200 (CC BY-SA 3.0)

2. Херсонес

Одна из самых известных и крупнейших античных руин – город Херсонес, или, как его называли греки, Херсонес Таврический (Тавридой они называли Крым). Этот город на юго-западе Крыма был основан в V веке до нашей эры и просуществовал дольше других античных полисов и поселений – до XIV века, хотя вел многочисленные войны.

Базилика Херсонеса (на заднем плане современный православный Владимирский собор) Burliai (CC BY-SA 3.0) Burliai (CC BY-SA 3.0)

В Херсонесе сохранились руины античного театра, базилики, крепостной стены и других построек.

Античный театр Херсонеса Андрей Бутко (CC BY-SA 3.0) Андрей Бутко (CC BY-SA 3.0)

Херсонес находится на территории современного Севастополя. И один из немногих имеет непосредственное отношение к истории России. Считается, что именно здесь в 988 году принял христианство князь Владимир, святитель Руси.

3. Фанагория

Масштабные раскопки в Фанагории Виталий Тимкив/Sputnik Виталий Тимкив/Sputnik

Сегодня название «Фанагория» ассоциируется в первую очередь с маркой вина и крупной винодельней. Но на самом деле этот был крупный античный город на Таманском полуострове (современный поселок Сенной в Краснодарском крае). Он был основан в VI веке до нашей эры и считался второй столицей Боспорского царства после Пантикапея.

Древнегреческие сосуды в виде сфинкса и в виде Афродиты, найденные при раскопках некрополя в Фанагории Эрмитаж; Joanbanjo (CC BY-SA 3.0) Эрмитаж; Joanbanjo (CC BY-SA 3.0)

Фанагория была крупным экономическим центром и богатым городом. Раскопки на его месте начались еще в XVIII веке и продолжаются до сих пор. Здесь были обнаружены остатки святилища Афродиты, десяток курганов с предметами из драгоценных металлов, а также множество монет и других древнегреческих артефактов. В 2019 году на дне Таманского залива рядом с Фанагорией был найден один из самых древних в мире военных кораблей II–I веков до нашей эры.

Сегодня Фанагория – это музей-заповедник. Погулять по 3D визуализации раскопок можно онлайн тут.

4. Горгиппия

Археологический музей-заповедник «Горгиппия» Юрий Абрамочкин/Sputnik Юрий Абрамочкин/Sputnik

Город был основан в V веке до нашей эры на территории современной Анапы (Краснодарский край). Он был назван в честь Горгиппа, брата боспорского царя, который отправил его сюда наместником. До этого здесь была Синдская гавань, столица государства племени синдов, которое вошло в состав Боспорского царства.

Золотые вещи из саркофага II–III веков нашей эры Юрий Абрамочкин/Sputnik Юрий Абрамочкин/Sputnik

Раскопки в Горгиппии обнаружили целые кварталы древнего города. Сохранились вымощенные камнем улицы и множество подвальных помещений домов. А в склепах были найдены нетронутыми саркофаги и золотые сокровища.

5. Танаис

Руины Танаиса Александр Поготов Александр Поготов

Этот город выходцы из Боспорского царства основали в III веке до нашей эры на северо-восточном берегу Азовского моря, в дельте Дона (который греки также называли Танаис). Сегодня это Ростовская область.

В музее Танаиса хранятся многочисленные глиняные амфоры, найденные во время раскопок Александр Поготов Александр Поготов

Это был крупный торговый центр, продававший кочевникам амфоры с вином и оливковым маслом, которые доставляли с греческих островов (Родоса в первую очередь) и из других полисов. В городе была укрепленная цитадель, которая должна была спасать от кочевников, однако и она не смогла предотвратить неоднократные набеги и разрушения. И в V веке город перестал существовать, оставленный жителями после очередного нашествия.

Подписывайтесь на нас в Телеграм, VK, Одноклассниках и Дзене