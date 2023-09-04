5 античных городов, которые можно посетить в России

В VII-VI веках до нашей эры северный берег Черного моря начинают заселять греки, основывая там свои колонии. На Керченском и Таманском полуостровах, а также на западном берегу Азовского моря (или, как его называли греки, Меотида) сформировалось Боспорское царство, которое просуществовало вплоть до VI века нашей эры. Нынешний Керченский пролив между Крымом и Таманью древние греки называли Боспором Киммерийским (а известный нам Босфор – Боспором Фракийским).
Руины античного Пантикапея в КерчиClipper (CC BY-SA 3.0)
Столицей Боспорского царства был город Пантикапей. Он был основан на Керченском полуострове в Крыму еще в VII веке до нашей эры на территории современного города Керчь, из-за чего она считается самым древним городом на территории России.
Царский курган в ПантикапееВодник, Анатолий Щербак (CC BY-SA 3.0)
До наших дней сохранились руины грандиозного акрополя, главный храм которого был посвящен Аполлону. А также величественный царский курган – усыпальница династии Спартокидов, правивших Боспорским царством.
Саркофаг из Мирмекия в коллекции ЭрмитажаSailko (CC BY-SA 3.0)
Также на территории современной Керчи находится целый ряд руин других античных городищ и поселений. Самые крупные из них:
Рыбозасолочные ванны ТиритакиKbda3200 (CC BY-SA 3.0)
Одна из самых известных и крупнейших античных руин – город Херсонес, или, как его называли греки, Херсонес Таврический (Тавридой они называли Крым). Этот город на юго-западе Крыма был основан в V веке до нашей эры и просуществовал дольше других античных полисов и поселений – до XIV века, хотя вел многочисленные войны.
Базилика Херсонеса (на заднем плане современный православный Владимирский собор)Burliai (CC BY-SA 3.0)
В Херсонесе сохранились руины античного театра, базилики, крепостной стены и других построек.
Античный театр ХерсонесаАндрей Бутко (CC BY-SA 3.0)
Херсонес находится на территории современного Севастополя. И один из немногих имеет непосредственное отношение к истории России. Считается, что именно здесь в 988 году принял христианство князь Владимир, святитель Руси.
Масштабные раскопки в ФанагорииВиталий Тимкив/Sputnik
Сегодня название «Фанагория» ассоциируется в первую очередь с маркой вина и крупной винодельней. Но на самом деле этот был крупный античный город на Таманском полуострове (современный поселок Сенной в Краснодарском крае). Он был основан в VI веке до нашей эры и считался второй столицей Боспорского царства после Пантикапея.
Древнегреческие сосуды в виде сфинкса и в виде Афродиты, найденные при раскопках некрополя в ФанагорииЭрмитаж; Joanbanjo (CC BY-SA 3.0)
Фанагория была крупным экономическим центром и богатым городом. Раскопки на его месте начались еще в XVIII веке и продолжаются до сих пор. Здесь были обнаружены остатки святилища Афродиты, десяток курганов с предметами из драгоценных металлов, а также множество монет и других древнегреческих артефактов. В 2019 году на дне Таманского залива рядом с Фанагорией был найден один из самых древних в мире военных кораблей II–I веков до нашей эры.
Сегодня Фанагория – это музей-заповедник. Погулять по 3D визуализации раскопок можно онлайн тут.
Археологический музей-заповедник «Горгиппия»Юрий Абрамочкин/Sputnik
Город был основан в V веке до нашей эры на территории современной Анапы (Краснодарский край). Он был назван в честь Горгиппа, брата боспорского царя, который отправил его сюда наместником. До этого здесь была Синдская гавань, столица государства племени синдов, которое вошло в состав Боспорского царства.
Золотые вещи из саркофага II–III веков нашей эрыЮрий Абрамочкин/Sputnik
Раскопки в Горгиппии обнаружили целые кварталы древнего города. Сохранились вымощенные камнем улицы и множество подвальных помещений домов. А в склепах были найдены нетронутыми саркофаги и золотые сокровища.
Руины ТанаисаАлександр Поготов
Этот город выходцы из Боспорского царства основали в III веке до нашей эры на северо-восточном берегу Азовского моря, в дельте Дона (который греки также называли Танаис). Сегодня это Ростовская область.
В музее Танаиса хранятся многочисленные глиняные амфоры, найденные во время раскопокАлександр Поготов
Это был крупный торговый центр, продававший кочевникам амфоры с вином и оливковым маслом, которые доставляли с греческих островов (Родоса в первую очередь) и из других полисов. В городе была укрепленная цитадель, которая должна была спасать от кочевников, однако и она не смогла предотвратить неоднократные набеги и разрушения. И в V веке город перестал существовать, оставленный жителями после очередного нашествия.
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