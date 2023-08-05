7 главных музеев Санкт-Петербурга

В культурной столице России расположено более двух сотен музеев. Как выбрать, куда пойти в первую очередь?

1. Эрмитаж

Зимний дворец - лишь одно из комплекса зданий Эрмитажа Alexander Spatari/Getty Images Alexander Spatari/Getty Images

Музей номер один не только в нашем списке, но и в России. В его Главном музейном комплексе экспонируются полотна европейских мастеров, греческие и римские статуи, египетские саркофаги, индийские артефакты, османские сабли, японские маски, барельефы из Месопотамии и многие другие сокровища из разных стран и эпох. А в Главном штабе можно увидеть произведения XIX-XX веков и современного искусства.

Парадная Иорданская лестница Эрмитажа Gonzalo Azumendi/Getty Images Gonzalo Azumendi/Getty Images

Главные объекты Эрмитажа сконцентрированы вокруг Дворцовой площади. Самый узнаваемый — это Зимний дворец, некогда резиденция императорской семьи Романовых. Туристы со всего мира стремятся оказаться в его роскошных интерьерах.

Здесь мы писали о том, как НЕ надо планировать поход в Эрмитаж

Подробности на сайте hermitagemuseum.org

2. Русский музей

Михайловский дворец - главное здание Русского музея A.Savin, WikiCommons A.Savin, WikiCommons

Крупнейший в России и первый в мире музей русского изобразительного искусства включает в себя шесть дворцов, Летний сад и Михайловский сад.

Ключевые шедевры хранятся в Михайловском дворце: это коллекция древнерусских икон ХII—XVII веков, живописные полотна XVIII-XIX века и предметы народного искусства XVII-XXI веков. В примыкающем к нему корпусе Бенуа можно увидеть произведения искусства XIX-ХХ века.

Зал Айвазовского в Русском музее Евгений Со (CC BY) Евгений Со (CC BY)

В основу фондов музея вошла личная коллекция императора Александра III, а сам музей открывал его сын Николай II. Читайте об истории музея тут.

Подробности на сайте rusmuseum.ru

3. Петропавловская крепость

Петропавловская крепость - вид сверху Антон Ваганов/TASS Антон Ваганов/TASS

Петропавловская крепость на Заячьем острове известна тем, что с нее началось строительство Санкт-Петербурга. А еще здесь была главная политическая тюрьма страны — Трубецкой бастион, и здесь же — в Петропавловском соборе — хоронили российских императоров. Сегодня в музейном комплексе крепости можно осмотреть 11 различных экспозиций.

На острове уже почти три столетия работает Монетный двор, где чеканили не только рубли, но некоторое время и нидерландские дукаты, и турецкие пиастры.

Выставка в Доме фондовых капиталов Петропавловской крепости Александр Гальперин/Sputnik Александр Гальперин/Sputnik

На колокольне Петропавловского собора находится карильон, и по воскресеньям на территории крепости можно послушать концерт карильонной музыки. А каждый полдень с Нарышкина бастиона дают традиционный полуденный выстрел. Читайте об истории этой традиции тут.

Подробности на сайтеspbmuseum.ru

4. Кунсткамера

Вид на Кунсткамеру с колоннады Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге Алексей Даничев/Sputnik Алексей Даничев/Sputnik

Этот музей, основанный по указу Петра I, — старейший в России. В его основу легла личная коллекция редкостей царя, которые он приобретал в Европе: заспиртованные эмбрионы и младенцы с аномалиями развития, скелеты животных и птиц, минералы, гербарии, инженерные изобретения, книги, античные артефакты.

По указу царя коллекции в просветительских целях были открыты для всех желающих. Кроме того, Кунсткамера стала ядром научной и материальной базы Российской академии наук.

Выставка "Огни Усть-Полуя: технологии, искусство, ритуал" в Музее антропологии и этнографии имени Петра Великого РАН (Кунсткамере) Алексей Даничев/Sputnik Алексей Даничев/Sputnik

Помимо петровских редкостей, в музее сегодня можно увидеть обширную коллекцию предметов быта, доспехов и оружия, костюмы и средства передвижения коренных жителей Северной и Латинской Америки, а также Ближнего и Среднего Востока, многих стран Азии и Африки.

Читайте об истории Кунсткамеры тут.

Подробности на сайте kunstkamera.ru

5. Зоологический музей РАН

Зоологический музей РАН Dezidor (CC BY) Dezidor (CC BY)

Зоологический музей основан в 1832 году. Первоначально в его фонды вошли коллекции Натурального кабинета Кунсткамеры, а позднее коллекции пополняли по итогам экспедиций русских путешественников по всему миру.

Большой зал Зоологического музея РАН Андрей! (CC BY) Андрей! (CC BY)

Сегодня здесь экспонируются образцы насекомых, чучела и скелеты рыб, амфибий, рептилий, птиц, млекопитающих. Тут хранится один из крупнейших в мире скелетов синего кита длиной в 27 метров, скелеты мамонтов и чучела вымерших зверей. Осмотреть их можно самостоятельно или на экскурсии: музей предлагает целых семь.

Подробности на сайте: zin.ru

6. Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи

Музей артиллерии George Shuklin (CC BY) George Shuklin (CC BY)

Этот музей можно узнать издалека по большой — около 250 единиц — коллекции артиллерийских установок во внутреннем дворе. Он вырос из петровского Цейхгауза для хранения старинных артиллерийских орудий, который находился на территории Петропавловской крепости. Годом основания музея считается 1703-й.

Здесь можно увидеть российское артиллерийское вооружение, стрелковое и холодное оружие, технику, средства связи, знамена, униформу и награды разных веков, макеты и археологические находки орудий, датированных X веком и позднее.

Медная пушка 1866 года Александр Гальперин/Sputnik Александр Гальперин/Sputnik

Также в музее хранится одно из крупнейших в России собраний оружия стран Западной Европы XV-XVII веков.

Отдельный зал посвящён знаменитому конструктору Михаилу Калашникову. Многие из музейных образцов оружия, в первую очередь опытные, были созданы и сохранились в единственном экземпляре. Так, на экспозиции представлен самый первый образец серийного АК-47.

Подробности на сайте: artillery-museum.ru

7. Центральный военно-морской музей

Центральный военно-морской музей A.Savin, WikiCommons A.Savin, WikiCommons

История одного из старейших музеев страны началась с Санкт-Петербургской модель-камеры — петровского хранилища кораблестроительных моделей и чертежей. Оно находилось в Главном Адмиралтействе, где строились корабли Балтийского флота.

Сегодня в его фондах хранится более двух тысяч моделей кораблей, а также корабельная техника, холодное и огнестрельное оружие, произведения искусства, награды, знаки, флаги и знамена, а также униформа. Экспонаты дают представление о военной истории России, истории развития ее флотов и об экспедициях.

"Ночь музеев" в Центральном Военно-Морском музее Александр Гальперин/Sputnik Александр Гальперин/Sputnik

Кстати, помимо центрального здания, музей включает в себя еще 7 объектов по всей стране — в Петербурге, Кронштадте, на Ладожском озере, в Новороссийске, Балтийске и Севастополе. Среди них знаменитый крейсер «Аврора». Холостой выстрел с «Авроры» стал сигналом к началу штурма Зимнего дворца, и поэтому она считается символом революции. Сегодня на борт крейсера можно подняться с экскурсией.

Подробности на сайте:navalmuseum.ru

Подписывайтесь на нас в Telegram, VK, Одноклассниках и Дзене