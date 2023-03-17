Как появился Русский музей и почему он так называется

Коллекцию для будущего музея начал формировать император Александр III. Теперь это крупнейшее в мире собрание русского изобразительного искусства.

«Я часто и серьезно думаю о необходимости создания в Петербурге музея русского искусства. Москва имеет, положим, частную, но прекрасную галерею Третьякова, которую, я слышал, он завещает городу. А у нас ничего нет», – так описывал размышления императора Александра III профессор Императорской Академии художеств и педагог царской четы Алексей Боголюбов в своих «Записках моряка-художника». О ключевом для национальной культуры учреждении, которое появилось в столице в 1898 году, государь задумывался еще за 15 лет до этого.

С. К. Зарянко. Портрет Александра III в бытность великим князем Музей-заповедник «Гатчина» Музей-заповедник «Гатчина»

Царь был страстным собирателем работ русских художников: к 1894 году его коллекция насчитывала почти 600 полотен. В некотором смысле он ревновал к славе галереи Павла Третьякова.

Валентин Серов. Портрет Александра III с рапортом в руках, 1900 Русский музей Русский музей

Между двумя известнейшими российскими коллекционерами было место и уважению, и профессиональной конкуренции. Автор книг об искусстве Лев Анисов в своей работе, посвященной Третьякову, приводит эпизод их беседы: «В суриковском зале галереи зашел разговор о “Боярыне Морозовой”. Государь попросил было уступить картину для своего музея. Павел Михайлович на то отвечал, что она ему уже не принадлежит, ибо он передает галерею городу (это произошло в 1892 году. – Прим. ред.). Тогда Александр III отступил несколько от Третьякова и низко поклонился ему».

Илья Репин. Портрет Павла Михайловича Третьякова, 1901 Третьяковская галерея Третьяковская галерея

«Третьяковская галерея находилась в Москве. Москва в то время воспринималась как старая столица, центр славянского духа. А Александру III принципиально важно было открыть музей именно в Петербурге и таким образом сделать европейскую столицу столицей русского искусства», – комментирует доцент СПбГУ, историк Ольга Кругликова.

Мода на русское

Э. К. Липгарт. Белый зал Михайловского дворца, до 1896 г. Русский музей Русский музей

Как и многие Романовы, Александр Александрович разбирался в искусстве. Будучи цесаревичем, он играл на духовых инструментах в собственном музыкальном коллективе, а став монархом, поддерживал развитие русской оперы. В юности обучался рисованию у профессора живописи Николая Тихобразова, а позднее вместе с женой Марией Федоровной брал уроки у академика Боголюбова. Он был лично знаком со многими русскими художниками, посещал их вернисажи и мастерские, заказывал и приобретал полотна, а картины из его собрания экспонировались на крупнейших российских выставках.

Карл Брюллов. «Последний день Помпеи», 1833 Русский музей Русский музей

«Если русские монархи до Александра III, особенно Екатерина II, собирали коллекции преимущественно европейского искусства, то он первым начал систематическое коллекционирование русской живописи и стремился привлечь к ней внимание европейской общественности. Общая черта александровской эпохи – культурный синтез, когда во всех видах искусства либо обыгрывалась русская старина на европейский лад, либо, наоборот, в классические европейские формы вплетались национальные мотивы», – отмечает Ольга Кругликова.

Илья Репин. «Бурлаки на Волге», 1872–1873 Русский музей Русский музей

Царская семья поощряла деятельность передвижников: те писали картины по сюжетам из русской истории и на темы из жизни русского народа в реалистической манере, а также организовывали выставки, призванные знакомить жителей провинции с современным отечественным искусством. Александр, которому не нравилось идеологическое противостояние представителей академического направления (а конкретно руководства Императорской Академии художеств) и передвижников, инициировал реформу учебного заведения. В итоге в его составе появилось Высшее художественное училище, преподавать в котором пригласили многих передвижников. Все это во многом способствовало развитию национального искусства.

Монаршее наследие

Мартенс. Вид на Михайловский дворец со стороны сквера, 1820-е Русский музей Русский музей

Открыть музей Александр III не успел, он скоропостижно скончался от болезни в 1894 году, а его обширная коллекция была разбросана по разным монаршим резиденциям. Указ о создании учреждения подписал в 1895 году Николай II.

«Отвечая душевной потребности неотложно исполнить волю покойного Государя, Мы признали за благо учредить особое установление под названием “Русского Музея Императора Александра III”», – подчеркивалось в документе.

А. А. Грихелес. Медаль, отчеканенная в память учреждения и открытия Русского музея императора Александра III, 1898 Русский музей Русский музей

Такое наименование отсылало к самодержцу как к крупнейшему коллекционеру национального искусства и его покровителю, а также прямо отражало идеологический замысел Александра III. После революционных событий 1917 года упоминание императора из названия музея убрали. Однако александровскую концепцию название учреждения несет и по сей день.

Для музея Николай II повелел выкупить у потомков своего прапрадеда императора Павла I Михайловский дворец. Здание, построенное в 1825 году итальянским зодчим Карлом Росси, реконструировали и 7 (19) марта 1898 года торжественно открыли в присутствии нового монарха, вдовствующей императрицы Марии Федоровны и других членов семьи.

На открытии Русского музея 7 (19) марта 1898 г.: Августейший Управляющий Великий князь Георгий Михайлович, художники, скульпторы, архитекторы: И. И. Шишкин, А. И. Куинджи, В. П. Верещагин, В. А. Беклемишев, Л. Н. Бенуа, К. Е. Маковский, П. А. Брюллов, Л. С. Бакст, К. Я. Крыжицкий и другие Русский музей Русский музей

На тот момент Русский музей занимал 37 залов Михайловского дворца, разделенных на десять отделов. Сегодня к нему также относятся корпус Бенуа, Михайловский (Инженерный) замок – бывшая резиденция императора Павла I, Мраморный дворец, принадлежавший потомкам императора Николая I, а также Строгановский дворец и Летний дворец Петра I.

Михайловский дворец Legion Media Legion Media

Первоначально основой собрания музея стали 80 картин из Эрмитажа, 120 – из Академии художеств, 200 – из дворцов Зимнего, Гатчинского, Александровского в Царском Селе, а также полотна из коллекций частных собирателей.

Сегодня музею принадлежит более 400 тыс. экспонатов, которые охватывают исторические периоды развития русского искусства более чем за тысячу лет – с Х по ХХI век.

19 марта 2023 года Русскому музею исполняется 125 лет. Актуальную информацию о работе музея и выставках ищите на сайте rusmuseum.ru.

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