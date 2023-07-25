7 главных музеев Москвы

В столице есть несколько сотен музеев. Здесь можно найти музей на любой вкус, будь то пчеловодство, елочные игрушки или советские игровые автоматы.

1. Музеи Московского Кремля

Вид на Архангельский и Благовещенский соборы на территории Кремля Николай Галкин/TASS Николай Галкин/TASS

Знакомство с Москвой лучше начинать с главного – Кремля, колыбели истории России. Здесь можно насладиться архитектурой, погулять по территории и полюбоваться башнями и дворцами, найти Царь-пушку и Царь-колокол. Также нужно непременно остановиться на Соборной площади и зайти в три главных кремлевских собора: Успенский, Архангельский и Благовещенский.

Экспонаты в Оружейной палате Кремля Владимир Вяткин/Sputnik Владимир Вяткин/Sputnik

А если время позволяет, то отправляйтесь изучать историю. В музее-сокровищнице Оружейной палаты вас ждут царские короны, кареты и коронационные платья, государственные регалии и ордена, а также самые разные ценности из быта царей, произведения искусства из драгоценных металлов и камней.

Подробности на сайте kreml.ru

2. Государственный исторический музей

Государственный исторический музей Legion Media Legion Media

На Красной площади вы окажетесь буквально окружены зданиями Исторического музея. В первую очередь это, конечно, главный краснокирпичный корпус, похожий на терем в русском стиле. Мы писали подробно о том, что можно посмотреть в музее.

«Государев двор» и органы управления Российского государства, XVI–XVII вв. Государственный исторический музей

Это и редкие археологические артефакты каменного века, найденные на территории России. И оружие, картины и предметы старинного быта, и редчайшие изделия придворных ювелиров, которыми пользовались цари. А еще в музее всегда проходят интереснейшие выставки.

А с другой стороны Красной площади стоит Покровский собор, более известный как храм Василия Блаженного. Это тоже филиал Исторического музея, а еще это целых 11 церквей в одной!

Храм Василия Блаженного Legion Media Legion Media

Кроме того, в составе институции – Музей Отечественной войны 1812 года и палаты бояр Романовых, посвященные московскому боярству XVI–XVII веков.

Подробности на сайте shm.ru

3. Третьяковская галерея

Третьяковская галерея Legion Media Legion Media

Один из самых известных музеев Москвы и крупнейшее в мире собрание русской живописи. В историческом корпусе в Лаврушинском переулке хранятся иконы и картины с древних времен до начала XX века. В основе музейного собрания – частная коллекция купца Павла Третьякова. На собственные средства он построил и здание галереи и подарил ее городу.

Картина «Явление Христа народу» в Третьяковской галерее Legion Media Legion Media

В Новой Третьяковке на Крымском Валу выставлена коллекция русской живописи XX–XXI веков, включая авангард («Черный квадрат» Малевича) и советский соцреализм.

Во всех зданиях музея проходят временные выставки русских (и не только) художников. Музей Павла и Сергея Третьяковых в доме, где они выросли, а также Музей Виктора Васнецова – также филиалы Третьяковки.

Подробности на сайте tretyakovgallery.ru

4. ГМИИ им. А. С. Пушкина

ГМИИ им. А. С. Пушкина, в народе просто Пушкинский Mike1979 Russia (CC BY-SA) Mike1979 Russia (CC BY-SA)

«Пушкинский» – так в народе называют Государственный музей изобразительных искусств имени Александра Сергеевича Пушкина, в котором сосредоточено зарубежное искусство с древнейших времен вплоть до наших дней.

Мы уже писали о том, что можно посмотреть в музее, подробно тут. В главном здании хранится обширная коллекция слепков произведений искусства и архитектурных шедевров античности, Средних веков и Возрождения. Кроме того, институция обладает обширной коллекцией живописи старых мастеров (Сандро Боттичелли, Рубенса, Эль Греко), памятниками Древнего Египта и археологическими находками со всего света.

Залы Пушкинского Wikipedia/Shakko Wikipedia/Shakko

Сегодня Пушкинский – это целый комплекс музеев. К нему также относится Галерея искусств стран Европы и Америки, где хранятся коллекции французских импрессионистов и других западных мастеров XIX–XX веков, а также мемориальная квартира пианиста Святослава Рихтера.

Подробности на сайте pushkinmuseum.art

5. Музей космонавтики

Музей космонавтики Артем Геодакян/TASS Артем Геодакян/TASS

Одно из главных достижений, которым очень гордились в СССР и гордятся в современной России – освоение космоса. И открытие этого музея на ВДНХ было приурочено к 20-летию полета Юрия Гагарина.

Здесь выставлены и образцы ракетно-космической техники: луноходы, ракетные двигатели и множество других интересных экспонатов, среди которых настоящие скафандры и личные вещи космонавтов. Кроме того, в коллекции музея множество предметов искусства, посвященных космосу, и макет станции «Мир» в натуральную величину, в который можно зайти.

Внутри Музея космонавтики Руслан Кривобок/Sputnik Руслан Кривобок/Sputnik

Неподалеку располагается филиал музея – мемориальный дом академика Сергея Королева, главного космического конструктора. Кстати, идея создать Музей космонавтики принадлежала именно ему.

Подробности на сайте kosmo-museum.ru

6. Государственный биологический музей им. К. А. Тимирязева

Тимирязевский музей Aleksandra She (CC BY-SA) Aleksandra She (CC BY-SA)

Этот музей должен особенно понравиться детям. Здесь можно наблюдать эволюцию живых организмов и рассмотреть бактерии и микробы, увидеть, как выглядели вымершие животные. Познакомиться с живыми редкими растениями, а также с палеонтологическими находками и самыми разными минералами.

Выставка декоративных кроликов в Государственном биологическом музее им. К. А. Тимирязева в Москве Евгения Новоженина/Sputnik Евгения Новоженина/Sputnik

Примечательно и само здание музея – он расположился в особняке Петра Щукина конца XIX века, построенном в русском стиле и похожем на сказочный терем. Когда-то в нем находился Музей русских древностей.

Подробности на сайте gbmt.ru

7. Музей истории ГУЛАГа

Музей истории ГУЛАГа Анна Рапейко (CC BY-SA) Анна Рапейко (CC BY-SA)

Это место очень важно для понимания и осмысления советской истории и всей ее репрессивной системы. Здесь собрано огромное количество документов, живых свидетельств от узников ГУЛАГа, их личные вещи, предметы лагерного быта и другие артефакты из самых страшных мест заключения в СССР.

Фрагмент постоянной экспозиции «ГУЛАГ в судьбах людей и истории страны» в Музее истории ГУЛАГа Евгения Новоженина/Sputnik Евгения Новоженина/Sputnik

В коллекции музея также живопись, графика, плакаты и открытки, скульптура и редкие книги, посвященные репрессиям. Музей современный и интерактивный, располагает большими аудио- и видеоматериалами, также посмотреть на бывшие места заключения можно через VR.

Подробности на сайте gmig.ru

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