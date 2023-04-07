5 причин посетить Государственный Исторический музей на Красной площади

Вы уже ходили туда в школе? Но в этот музей можно ходить бесконечное количество раз и узнавать все новые поражающие детали истории России!

1. Узнать об истории России прямо в сердце столицы

Исторический музей, вид с Манежной площади Legion Media Legion Media

Любой турист, приезжающий в Москву, стремится на Красную площадь. Это понятно – здесь особое место, где вы оказываетесь прямо в эпицентре многовековой русской истории. Тут и Кремль, и Лобное место, и памятник Минину и Пожарскому, и собор Василия Блаженного, и ГУМ, и Мавзолей… Но и для привыкших ко всему этому москвичей есть не менее прекрасный повод лишний раз ее посетить – зайти в Исторический музей. Ведь среди десятков тысяч экспонатов всегда можно найти что-то новое.

Исторический музей, вид с Красной площади Legion Media Legion Media

Темно-красное здание музея прекрасно вписывается в общий ансамбль Красной площади. И выглядит таким же древним, как и сам Кремль. Однако это обманчивое впечатление – здание появилось только в конце XIX века. Оно было намеренно спроектировано архитектором Владимиром Шервудом в неорусском стиле, чтобы не выглядеть чужеродным элементом на площади.

2. Увидеть все древо русских правителей на одной картинке

Древо государей Российских – роспись на потолке парадных сеней музея A. Savin/WikiCommons A. Savin/WikiCommons

Первое, что каждый видит при входе в музей, – огромная фреска на потолке парадного зала. Это генеалогическое древо правителей Руси, России и Российской империи от княгини Ольги и князя Владимира до императора Александра III. Роспись состоит из 68 портретов.

Это один из самых примечательных элементов декора, и даже школьники непременно запомнят его после экскурсии.

Существует любопытная история появления этого изображения. По первоначальному проекту входной зал музея должен был быть посвящен темам Древней Руси, но после того как императорская семья пожертвовала средства на строительство музея, основатели решили выразить свою благодарность этой фреской.

3. Представить, что вы путешествуете во времени

Зал 18 («Государев двор» и органы управления Российского государства XVI–XVII вв.) Исторический музей

Работая над концепцией экспозиции, комиссия ученых спорила, на чем сделать акцент – славных военных победах и оружии, предметах старинного быта или, возможно, картинах, изображающих важнейшие события в истории России.

В конце концов решили объединить все это вместе. Для оформления интерьеров были приглашены ведущие художники своего времени – Виктор Васнецов, Илья Репин, Валентин Серов и многие другие. Поэтому, гуляя по залам, обратите внимание на великолепные росписи на стенах и потолках. Все они оформлены в соответствии с тематикой конкретного зала, а их орнаменты и арки напоминают средневековый царский дворец или боярский терем.

4. Проследить развитие русской культуры от язычества до имперской эпохи

Панно «Московский Кремль в начале XVI века» – часть художественного оформления зала 13 (Образование единого российского государства. XIV – начало XVI в.) Исторический музей

Несколько залов здесь посвящено археологическим находкам, рассказывающим о том, как жили люди на территории России до появления первой государственности. Это и керамика каменного века, и орудия труда, и первое примитивное оружие древних сибирских племен.

Особое внимание в музее уделено дохристианской истории: представлены языческие символы, орнаменты и идолы. Экспозиция рассказывает о древних славянских божествах. Залы расположены в хронологическом порядке, поэтому вы можете проследить историю с древнейших времен, через монголо-татарское нашествие и эпоху Петра I, вплоть до современности. В музее собрана огромная коллекция личных вещей императоров, а также оружия, икон и ювелирных изделий.

Виктор Васнецов. «Бытовая сцена из жизни человека Каменного века» – часть художественного оформления зала 2 (Каменный век. Поздний палеолит) Исторический музей

Первым посетителям музея (впрочем, как и современным) было тяжело представить себе, как выглядели те или иные исторические эпохи. Поэтому для наглядности художники визуализировали их. Например, Виктор Васнецов проиллюстрировал каменный век. А зал, посвященный объединению Древней Руси, украшен панно «Московский Кремль в начале XVI века».

Еще одна уникальная фишка музея, которую вы не встретите больше нигде: стены украшены орнаментами и символическими изображениями различных регионов страны.

5. Увидеть редчайшие экспонаты на временной выставке

Экспонаты выставки «Фаберже и придворные ювелиры» 2020 года. Слева направо: Солонка. Фирма П. А. Овчинникова, 1894; Яйцо пасхальное. Фабрика Ф. Рюкерта, 1899–1908; Графин «Петух». Фирма И. П. Хлебникова, 1875–1885 Исторический музей Исторический музей

Помимо уникальной постоянной экспозиции Исторический музей славится своими временными выставками. Можно заранее ознакомиться с расписанием на сайте музея, ведь никогда не знаешь, какой сюрприз может ожидать. Может быть, это будет знаменитая китайская Терракотовая армия, а может быть, роскошные изделия придворных ювелиров или произведения искусства традиционных культур народов Сибири и Дальнего Востока.

Помимо главного здания в состав Исторического музея входит другое здание в неорусском стиле – Музей истории Отечественной войны 1812 года на площади Революции, а также палаты бояр Романовых, построенные в конце XV – начале XVI века, и Покровский собор (более известный как собор Василия Блаженного).

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