5 причин посетить Пушкинский музей в Москве

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Ирина Осипова

Legion Media
Здесь собрана одна из крупнейших в стране коллекций зарубежного искусства с древнейших времен до наших дней..

Торжественное открытие Музея изящных искусств имени императора Александра III при Императорском Московском университете для публики состоялось 31 мая 1912 года. Через 20 лет, уже при советской власти он был переименован в Государственный музей изобразительных искусств, а в 1937 году, в честь 100-летия со дня смерти Александра Пушкина, ему было присвоено имя великого поэта.

ГМИИ имени А.С.Пушкина (а в народе просто - Пушкинский) находится в пешеходной доступности от Кремля. Круглый год здесь проходят выставки старого и современного искусства, проводят экскурсии на разных языках. Но, конечно, именно музейные сокровища то, за чем приезжают сюда со всего мира, и вот почему.

1. Увидеть в одном месте афинский Парфенон и «Давида» Микеланджело

Копия знаменитого «Давида» Микеланджело

Копия знаменитого «Давида» Микеланджело

Сергей Бобылев/TASS

Пушкинский музей был задуман как образовательный и учебный центр для художников и учащихся, поэтому еще до постройки здания в лучших европейских мастерских были заказаны слепки с мировых шедевров скульптуры и архитектуры. Все они выполнялись непосредственно с оригиналов и дают представление об исходных памятниках в масштабе 1:1. Так, в Греческом дворике музея можно оценить мраморы Парфенона и портик Эрехтейона, в Итальянском - сравнить три ренессансных варианта скульптуры Давида с головой Голиафа — Микеланджело, Донателло и Верроккьо, а также изучить портал романского собора Либфрауенкирхе в немецком Фрайберге и врата Флорентийского баптистерия.

2. Посмотреть одно из лучших собраний импрессионистов и постимпрессионистов за пределами Франции

Эдгар Дега. Голубые танцовщицы. 1897

Эдгар Дега. Голубые танцовщицы. 1897

ГМИИ имени А. С. Пушкина

В начале ХХ века русские промышленники и меценаты Сергей Щукин и Иван Морозов, не скупясь, покупали новую живопись у парижских маршанов, собрав выдающиеся по своему качеству коллекции. После революции 1917 года они были объединены в Музей нового западного искусства, а в 1948 году советские власти его закрыли и разделили экспонаты между Пушкинским музеем и Эрмитажем. В Москве остались такие шедевры как «Портрет Жанны Самари» Ренуара, «Голубые танцовщицы» Дега, работы из основных серий Моне (от бульвара Капуцинок до стогов, Руанского собора и кувшинок), «Красные виноградники» Ван Гога, «Кафе в Арле» и таитянки Гогена, «Красные рыбки» Матисса и «Девочка на шаре» Пикассо. 

3. Провести параллели между классикой и современностью

Леонид Тишков. Частная Луна. 2003-2017

Леонид Тишков. Частная Луна. 2003-2017

ГМИИ имени А. С. Пушкина

У музея есть программа «Пушкинский XXI», в рамках которой устраиваются экспозиции актуального искусства и выставки-интервенции, когда в залы с классической живописью помещаются перекликающиеся или сходные по контексту работы современных художников. В рамках программы здесь уже проходили выставки Вима Дельвуа, Виктора Пивоварова, Ясумасы Моримуры и других. 

4. Посетить сразу пять музеев

Пушкинский не ограничивается главным зданием

Пушкинский не ограничивается главным зданием

Артем Геодакян /TASS

Все сто с лишним лет своего существования Пушкинский музей прирастает новыми коллекциями и зданиями. В настоящее время для посетителей доступны Главное здание с классическим портиком, где выставлено искусство от Древнего мира до начала XIX века, Галерея искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков, Отдел личных коллекций, Учебный художественный музей со слепками и Мемориальная квартира выдающегося пианиста Святослава Рихтера.

5. Побывать в «московском Лувре»

Проект музейного квартала на Волхонке

Проект музейного квартала на Волхонке

Архитектурное бюро Меганом

Коллекция подлинников Пушкинского музея охватывает несколько тысячелетий истории искусства — от Древнего Египта с мумиями и саркофагами до работ Боттичелли, Веронезе и современных произведений. Как и другие музеи-гиганты — такие, например, как Лувр и Эрмитаж — Пушкинский невозможно изучить целиком за один день. А к 2024 году вокруг главного здания будет сформирован музейный городок с историческими и современными зданиями и десятками тысяч экспонатов разных эпох. Так что экспозиции расширятся вдвое.

Больше информации о музее и билеты ищите на сайте pushkinmuseum.art.

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