Как строили и перестраивали Московский Кремль

Первые стены и крепость Москвы были типичным примером славянской фортификационной архитектуры. Это были земельно-деревянные укрепления. Каменные крепости на Руси стали строить позже, чем в некоторых европейских регионах, в первую очередь из-за того, что дерева было в избытке.

Самые первые оборонительные сооружения простояли в Москве до 1177 года, пока их не сожгли в княжеской междоусобице. Затем возвели новые укрепления – земляной вал (из земли, выкопанной для рва) с дубовым частоколом на нем. Ров шириной доходил до 18 м при глубине примерно 5 м. Сам вал получился 7 м в высоту. Эта версия московских стен продержалась до 1238 года, пока ее не разрушили монголы.

«Московский Кремль при Иване Калите», Аполлинарий Васнецов, 1921 Музей Москвы Музей Москвы

После этого стены города сменялись несколько раз, но самой надежной оказалась стена Ивана Калиты, снабженная башнями и срубленная из толстых дубовых бревен. Но и она не смогла устоять перед огнем – во время Всесвятского пожара 1365 года огонь охватил и Кремль, после чего решено было возводить укрепления из камня.

Москва белокаменная

Первый каменный Кремль, заменивший собой деревянную крепость, построили при Дмитрии Донском – в 1366–1367 годах. Строили его из известняка, и понадобилось более 100 тыс. тонн этого белого камня. Именно благодаря Кремлю у всего города появилось прозвище «белокаменная Москва». Уже тогда длина стен составила почти 2 км, а общий периметр крепости стал очень похож на современные очертания Кремля. Стены также обзавелись восемью или девятью башнями, в основном с «напольной» стороны (то есть не обращенной к реке).

«Вероятный вид белокаменного Кремля Дмитрия Донского. Конец XIV века», Аполлинарий Васнецов, 1922 Музей Москвы Музей Москвы

За более чем сто лет своего существования стена сильно обветшала – известняк легко разрушается из-за влаги, и с середины XV века стену ремонтировали практически без остановки.

В 1485 году Иван III затеял крупнейшую стройку на Руси на тот момент, как того требовали престиж Москвы и ее военное значение. На месте Кремля Дмитрия Донского появилась новая твердыня.

Кремль Ивана III

«Московский Кремль при Иване III», Аполлинарий Васнецов, 1921 Музей Москвы Музей Москвы

По приказу Ивана III обветшавшие части стены снесли. Для строительства нового Кремля пригласили лучших итальянских инженеров. Для удобства их в Московии звали просто «фрязи», или «фрязины», то есть итальянцы. Так, миланец Пьетро Антонио Солари стал Петром Фрязиным, Антонио Джиларди из Виченцы – Антоном Фрязиным, Марко Руффо – Марком Фрязиным и т. д.

А вот Рудольфо Фиораванти из Болоньи звался в Москве прозвищем Аристотель, подчеркивавшим его исключительность и большой талант. Его пригласил в Москву Иван III для возведения главного храма Кремля – Успенского собора. Именно Аристотель был автором технологии изготовления кирпича, из которого сложены башни и стены Кремля.

Иван III Великий и Аристотель Фиораванти И. Панов (CC BY-SA 4.0) И. Панов (CC BY-SA 4.0)

Строили новую крепость постепенно, чтобы сердце Москвы не оставалось незащищенным. Фундамент старой стены из белого бутового камня (а на кое-каких участках и сами остатки стены Дмитрия Донского) признали надежным, и он же послужил основанием новой стены.

Стена новой грандиозной крепости Ивана III достигла длины примерно 2,25 км. Толщина ее и по сей день варьируется от 3,5 до 5,5 м при высоте от 5 до 19 м. Стена Ивана III могла похвастать 18 башнями, включая воротные. Такой вид сохранился почти без изменений до XVII века, а затем все башни Кремля дополнили декоративными вышками, а большинство бойниц заложили. Число башен тоже выросло – до 20.

Кремль также имел три отводные башни-стрельницы (так называемые барбаканы), из которых сохранилась до наших дней лишь одна, и то в сильно переделанном виде – башня Кутафья.

Кутафья башня Ludvig14 (CC BY-SA 3.0) Ludvig14 (CC BY-SA 3.0)

Кирпичом стены Кремля выложены лишь снаружи – изнутри они состоят из остатков стены Дмитрия Донского, для прочности залитых известковым раствором. Всего на строительство ушло более 100 млн штук кирпичей, которые в те времена для России были новшеством. Использовали так называемые двуручные полупудовые кирпичи весом до 8–9 кг. Двуручными их называли потому, что поднимать их приходилось обоими руками.

«Вид на Москву с балкона Кремлевского дворца в сторону Москворецкого моста», Жерар Делабарт, 1797 Русский музей Русский музей

Кремлевские стены не всегда были красными, как минимум с 1680 года их белили известью. Побелку постоянно подновляли. Судя по сохранившимся фотографиям, последний раз стены белили примерно в 1880-х. Постепенно побелка слезла, и Кремль вернулся к изначальному, красному кирпичному цвету.

Кремль обладал невероятным защитным потенциалом для своего времени. Изнутри в стенах были сделаны полукруглые арки, что позволяло расположить бойницы на нижнем ярусе, предназначенные как для пушек, так и для огнестрельного оружия. Стены при этом сохраняли свою внушительную толщину.

От осадных башен, лестниц и подкопов стену защищает утолщенный цоколь (талус). Сверху стена ощетинилась 1045 зубцами (мерлонами) М-образной формы, которую в народе называют «ласточкин хвост». Высотой они достигают 2,5 м, а толщиной – до 70 см. На каждый мерлон ушло по 600 штук кирпичей. Во время боя, как и в европейских крепостях, промежутки между зубцами закрывали деревянными щитами, а сами стены покрывала деревянная кровля.

«Книжные лавочки на Спасском мосту в XVII веке», Аполлинарий Васнецов, 1916 Музей Москвы Музей Москвы

Защищал стену и всю крепость также и ров – с напольной стороны, на территории Красной площади. Его назвали «Алевизов ров» по имени архитектора Алевиза «Нового» Фрязина, который его проектировал. Просуществовал он до 1814 года, пока не был засыпан.

Древо государства Московского (Похвала Богоматери Владимирской). Икона Симона Ушакова, XVII век Третьяковская галерея Третьяковская галерея

В крепостях на Руси и позже часто обустраивали тайники – подземные галереи, которые позволяли осажденным защитникам сохранить доступ к источнику питьевой воды, будь то колодец или выход в заполненный водой ров.

Но существовали и тайники с выходом за пределы крепостных стен, например для контратаки. Такой элемент есть и в Кремле – при постройке Тайницкой башни были предусмотрены скрытый колодец и выход к Москве-реке. А между Набатной башней и Константино-Еленинской башней существовала подземная галерея с тайником с пушечными ядрами.

За свое существование стену Кремля много раз повреждали и ремонтировали, особенно сильный урон она получила в 1812 году, реставрацию завершили только к 1822 году. В 1917 году по стене била артиллерия, а во времена Великой Отечественной войны, несмотря на хитроумную маскировку, десятки бомб упали на Кремль.

natmint/Getty Images natmint/Getty Images

До наших дней творение итальянских инженеров и русских строителей дошло в сильно измененном виде, утратив первоначальный облик. Тем не менее разные периоды российской истории оставили отпечаток на Кремле и его знаменитой стене, сделав его бесценным памятником.

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